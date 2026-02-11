Κομοτηνή: Γυναίκα που έκλεβε κοσμήματα έριξε οξύ στο πρόσωπο υπαλλήλου

Η υπάλληλος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο της Κομοτηνής και αποχώρησε έπειτα από την παροχή πρώτων βοηθειών

Κομοτηνή: Γυναίκα που έκλεβε κοσμήματα έριξε οξύ στο πρόσωπο υπαλλήλου
Χειροπέδες σε μία γυναίκα πέρασαν αστυνομικοί στην Κομοτηνή την Τρίτη (10/02), η οποία επιτέθηκε με οξύ σε υπάλληλο κοσμηματοπωλείου την ώρα που αποσπούσε κοσμήματα από το κατάστημα.

Ειδικότερα, η ημεδαπή γυναίκα συνελήφθησε το πρωί της Τρίτης καθώς, εισήλθε σε κοσμηματοπωλείο και άρχισε να κλέβει κοσμήματα, και έριξε υδροχλωρικό οξύ στο πρόσωπο υπαλλήλου στην προσπάθειά της να την ακινητοποιήσει.

Οι αστυνομικοί κατέσχεσαν δύο ναρκωτικά δισκία, ένα δοχείο υδροχλωρικού οξέος και αναδιπλούμενο μαχαίρι.

Τα αφαιρεθέντα κοσμήματα βρέθηκαν, κατασχέθηκαν και αποδόθηκαν στην ιδιοκτήτρια.

Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.

«Συνελήφθη την 10-2-2025 το πρωί στην Κομοτηνή, από αστυνομικούς της Ομάδας Δίκυκλης Αστυνόμευσης του Αστυνομικού Τμήματος Κομοτηνής της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ροδόπης, μία ημεδαπή σε βάρος της οποίας σχηματίσθηκε δικογραφία για ληστεία, παράβαση του νόμου περί όπλων και κατοχή ναρκωτικών.

Αναλυτικότερα, χθες το πρωί στην Κομοτηνή, η συλληφθείσα εισήλθε σε κατάστημα της περιοχής αφαιρώντας από εσωτερικό του διάφορα κοσμήματα, πλην όμως έγινε αντιληπτή από την υπάλληλο και στην προσπάθεια της να την ακινητοποιήσει, η δράστιδα έκανε χρήση υδροχλωρικού οξέος στο πρόσωπο της παθούσας.

Άμεσα οι παραπάνω αστυνομικοί εντόπισαν και συνέλαβαν την δράστιδα στην κατοχή της οποίας βρέθηκαν και κατασχέθηκαν -2- ναρκωτικά δισκία, ένα -1- δοχείο υδροχλωρικού οξέος και -1- αναδιπλούμενο μαχαίρι.

Τα αφαιρεθέντα κοσμήματα βρέθηκαν, κατασχέθηκαν και αποδόθηκαν στην ιδιοκτήτρια.

Η υπάλληλος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο της Κομοτηνής και αποχώρησε έπειτα από την παροχή πρώτων βοηθειών.

Η συλληφθείσα θα οδηγηθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα, ενώ την προανάκριση ενεργεί το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κομοτηνής.»

