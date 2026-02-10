Δώδεκα συλλήψεις για ρευματοκλοπές σε αστυνομική επιχείρηση στη δυτική Αττική - Βίντεο

Στιγμιότυπο από το βίντεο που δημοσίευσε η ΕΛ.ΑΣ. από την επιχείρηση σε οικισμούς της Φυλής και των Αχαρνών.

Ειδική αστυνομική επιχείρηση διεξήχθη σε οικισμούς της Φυλής και των Αχαρνών στις 9 και 10 Φεβρουαρίου, με 12 άτομα να συλλαμβάνονται για ρευματοκλοπές και παραβάσεις του νόμου περί προσωπικών δεδομένων.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν αστυνομικοί της Διεύθυνση Αστυνομίας Δυτικής Αττικής, της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δυτικής Αττικής, της Ο.Π.Κ.Ε., της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ., των Διευθύνσεων Αστυνομικών Επιχειρήσεων και Τροχαίας Αττικής, αστυνομικού σκύλου και μη στελεχωμένου αεροσκάφους (drone).

Διενεργήθηκαν αποξηλώσεις καλωδίων μήκους 520 μέτρων που χρησιμοποιούνταν για ρευματοκλοπές.

Σκοπός της ευρείας κλίμακας επιχείρησης ήταν η πρόληψη και αντιμετώπιση κάθε μορφής παράνομης δραστηριότητας που έχει καταγραφεί στις εν λόγω περιοχές.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ., συνελήφθησαν συνολικά 12 άτομα για -κατά περίπτωση- κλοπή ηλεκτρικής ενέργειας και παράβαση του νόμου περί προσωπικών δεδομένων, ενώ βεβαιώθηκαν -20- παραβάσεις Κ.Ο.Κ. για στέρηση άδειας ικανότητας οδήγησης, χρήση κινητού τηλεφώνου, μη χρήση κράνους κ.α.

Τέλος, από συνεργείο του ΔΕΔΔΗΕ, διενεργήθηκαν αποξηλώσεις καλωδίων μήκους 520 μέτρων που χρησιμοποιούνταν για ρευματοκλοπές.

Η δικογραφία υποβλήθηκε στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή.

