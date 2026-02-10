Βίντεο από τη δράση της συμμορίας που έκλεβε οχήματα και χρήματα από πολίτες

Σημαντικό πλήγμα στην εγκληματικότητα κατά ιδιοκτησίας πέτυχε το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Νέας Φιλαδέλφειας – Νέας Χαλκηδόνας (Δ.Δ.Ε.Ε.Α./Γ.Α.Δ.Α.), εξαρθρώνοντας εγκληματική ομάδα που διέπραττε κλοπές χρηματικών ποσών από οχήματα σε περιοχές της Αττικής.

Στο πλαίσιο οργανωμένης αστυνομικής επιχείρησης, συνελήφθησαν το πρωί της 5ης Φεβρουαρίου, τρία μέλη της συμμορίας, με καταγωγή από άλλες χώρες, ηλικίας 50, 33 και 19 ετών. Εις βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία, κατά περίπτωση, για συμμετοχή σε συμμορία που διέπραττε διακεκριμένες κλοπές κατ’ επάγγελμα, κατά συνήθεια και κατ’ εξακολούθηση, καθώς και για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.

Ο τρόπος δράσης τους

Σύμφωνα με την προανάκριση, οι κατηγορούμενοι νοίκιαζαν αρχικά όχημα από εταιρεία ενοικίασης, χρησιμοποιώντας πλαστά στοιχεία ταυτότητας, το οποίο χρησιμοποιούσαν ως «επιχειρησιακά».

Στη συνέχεια κινούνταν σε διάφορες περιοχές της Αττικής και παρακολουθούσαν πολίτες που εισέρχονταν σε τραπεζικά καταστήματα. Μόλις τα υποψήφια θύματα πραγματοποιούσαν ανάληψη χρημάτων και επιβιβάζονταν στα οχήματά τους, οι δράστες τα ακολουθούσαν.

Η ΕΛΑΣ έδωσε στη δημοσιότητα βίντεο με τους δράστες, όπου αποτυπώνονται καθαρά οι μέθοδοι και οι τακτική που ακολουθούσαν, για να παγιδεύσουν τα αθώα θύματά τους.

Βίντεο από τον τρόπο δράσης τους:

Εκμεταλλευόμενοι την ακινητοποίηση των οχημάτων, είτε σε φωτεινούς σηματοδότες είτε κατά τη διάρκεια σύντομων στάσεων, προκαλούσαν φθορά, συνήθως σκίζοντας ένα από τα ελαστικά. Όταν οι οδηγοί αντιλαμβάνονταν το πρόβλημα και σταματούσαν, οι δράστες τους προσέγγιζαν και με τη μέθοδο της απασχόλησης, αφαιρούσαν τα χρηματικά ποσά από το εσωτερικό των οχημάτων.

Οργανωμένες και στοχευμένες κινήσεις από την πλευρά των δραστών:

Πάνω από 100.000 ευρώ η λεία

Από την έως τώρα έρευνα έχουν εξιχνιαστεί δέκα περιπτώσεις κλοπών, με τη συνολική λεία της εγκληματικής ομάδας να ξεπερνά τις 100.000 ευρώ. Η έρευνα των αστυνομικών Αρχών συνεχίζεται για τη διερεύνηση τυχόν εμπλοκής τους και σε άλλες παρόμοιες αξιόποινες πράξεις.

Στην κατοχή των 3 κατηγορουμένων βρέθηκαν, μεταξύ άλλων, και κατασχέθηκαν:

• το χρηματικό ποσό των -545- ευρώ,

• -3- κατσαβίδια,

• -3- κινητά τηλέφωνα,

• πτυσσόμενο μαχαίρι και

• ρουχισμός που χρησιμοποιήθηκε κατά τη διάπραξη των κλοπών.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα ενώ η διερεύνηση για την πλήρη εξιχνίαση της εγκληματικής τους δράσης βρίσκεται σε εξέλιξη.

Διαβάστε επίσης