Επιχείρηση του ελληνικού FBI για την εξάρθρωση οργάνωσης που διέπραττε απάτες και πλαστογραφίες

Σε εξέλιξη βρίσκεται από το πρωί αστυνομική επιχείρηση του ελληνικού FBI για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, που διέπραττε κλοπές οχημάτων, απάτες και πλαστογραφίες.

Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 8 μέλη της οργάνωσης, ενώ διενεργούνται έρευνες σε οικίες, χώρους στάθμευσης αλλά και άλλους χώρους.

Κατά τις έρευνες έχουν βρεθεί ποσότητες ναρκωτικών ουσιών και κλεμμένα οχήματα.

Σύμφωνα με πληροφορίες οι αστυνομικοί παρακολουθούσαν επί 6 μήνες τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης. Μέχρι στιγμής έχουν βρεθεί 27 κλεμμένα οχήματα τα οποία έχουν επιστρέψει στους ιδιοκτήτες τους.

