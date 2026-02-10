Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 40χρονος με χάπια Ecstasy αλλά και κοκαΐνη

Χειροπέδες σε έναν 40χρονο άνδρα πέρασαν αστυνομικοί στη Θεσσαλονίκη τη Δευτέρας, ο οποίος εντοπίστηκε να σε έλεγχο να έχει στην κατοχή του χάπια Ecstasy αλλά και κοκαΐνη.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., τον άνδρα εντόπισαν και συνέλαβαν αστυνομικοί του Τμήματος Άμεσης Επέμβασης Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο ελέγχων για τον εντοπισμό ατόμων που ενέχονται σε διακίνηση ναρκωτικών ουσιών.

Ο άνδρας εντοπίστηκε το μεσημέρι στο κέντρο της Θεσσαλονίκης και σε έλεγχο που του έγινε διαπιστώθηκε ότι κατείχε μικροποσότητα κοκαΐνης και συσκευασία που περιείχε 81 δισκία Ecstasy (MDMA). Επιπρόσθετα, κατασχέθηκαν από την κατοχή του ηλεκτρικό πατίνι που χρησιμοποιούσε, κινητό τηλέφωνο και χρηματικό ποσό.

Σε βάρος του 40χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση του Νόμου περί εξαρτησιογόνων ουσιών.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Διαβάστε επίσης