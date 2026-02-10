Ηράκλειο: Άγριος καβγάς στη Θερίσου - Του έσπασαν τα δόντια με πέτρα

Ασύλληπτες σκηνές βίας επικράτησαν το μεσημέρι της Δευτέρας στην οδό Θερίσου στο Ηράκλειο μεταξύ τριών Αφγανών.

Όπως αναφέρει το cretalive.gr, σύμφωνα με την καταγγελία οι τρεις άνδρες για άγνωστο μέχρι στιγμής λόγο τσακώθηκαν μεταξύ τους. Του περιστατικού είχε προηγηθεί απειλή με μαχαίρι και στο τέλος οι εμπλεκόμενοι έπιασαν τις πέτρες.

Ως δράστες έχουν συλληφθεί δύο άτομα, ηλικίας 21 και 30 ετών, ενώ ως παθόντας φέρεται ένας 30χρονος.

Όπως αναφέρεται ότι με την πέτρα του έσπασαν τα δόντια, πέραν από τα γρονθοκοπήματα. Ως προς το μαχαίρι που βγήκε νωρίτερα, ο ένας κατάφερε να αφοπλίσει τον άλλον και να το πετάξει στα σκουπίδια.

