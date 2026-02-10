Ηράκλειο: Άγριος καβγάς στη Θερίσου - Του έσπασαν τα δόντια με πέτρα
Είχαν προηγηθεί μπουνιές και απειλή με μαχαίρι
00.00/
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Ασύλληπτες σκηνές βίας επικράτησαν το μεσημέρι της Δευτέρας στην οδό Θερίσου στο Ηράκλειο μεταξύ τριών Αφγανών.
Όπως αναφέρει το cretalive.gr, σύμφωνα με την καταγγελία οι τρεις άνδρες για άγνωστο μέχρι στιγμής λόγο τσακώθηκαν μεταξύ τους. Του περιστατικού είχε προηγηθεί απειλή με μαχαίρι και στο τέλος οι εμπλεκόμενοι έπιασαν τις πέτρες.
Ως δράστες έχουν συλληφθεί δύο άτομα, ηλικίας 21 και 30 ετών, ενώ ως παθόντας φέρεται ένας 30χρονος.
Όπως αναφέρεται ότι με την πέτρα του έσπασαν τα δόντια, πέραν από τα γρονθοκοπήματα. Ως προς το μαχαίρι που βγήκε νωρίτερα, ο ένας κατάφερε να αφοπλίσει τον άλλον και να το πετάξει στα σκουπίδια.
Διαβάστε επίσης
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
10:04 ∙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Γιάννης Σμαραγδής: Η ζωή του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη στην επόμενη ταινία του
09:40 ∙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
Stellantis: «Φρένο» στα ηλεκτρικά, ζημιές 22 δισ. ευρώ
09:14 ∙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ
Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 40χρονος με χάπια Ecstasy αλλά και κοκαΐνη
05:32 ∙ ΕΚΚΛΗΣΙΑ
Εορτολόγιο 10 Φεβρουαρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα
06:14 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Νέες ταυτότητες: Πότε λήγει η προθεσμία για την έκδοσή τους
07:50 ∙ ΣΕΙΣΜΟΙ