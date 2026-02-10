Θεσσαλονίκη: Άγριος ξυλοδαρμός 62χρονου από πατέρα ανηλίκου που είχε παρασύρει με το αυτοκίνητό του

Άγριο περιστατικό μεταξύ αντιδίκων σημειώθηκε έξω από τα δικαστήρια στη Θεσσαλονίκη.

Το επεισόδιο συνέβη την προηγούμενη Τετάρτη, μετά την αναβολή μιας δίκης για παράσυρση ανηλίκου από ένα δίκυκλο που οδηγούσε ένας 62χρονος άνδρας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο πατέρας του ανηλίκου επιτέθηκε στον 62χρονο, τον έριξε στο έδαφος και συνέχισε να τον χτυπά.

Το περιστατικό έληξε μετά από παρέμβαση αστυνομικού και δικαστικού υπαλλήλου.

Ο 62χρονος μεταφέρθηκε προληπτικά στο νοσοκομείο, χωρίς σοβαρά τραύματα.

Ο 62χρονος ισχυρίζεται ότι η οικογένεια του ανήλικου είχε ζητήσει εξωδικαστικό συμβιβασμό με χρηματική αποζημίωση, κάτι που ο 60χρονος αρνήθηκε. Αυτή η άρνηση, κατά τον ίδιο, οδήγησε στην επίθεση εναντίον του έξω από τα δικαστήρια.