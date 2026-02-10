Καλλιθέα: Σε κρίσιμη κατάσταση το κοριτσάκι που έπεσε στο σιντριβάνι

Το παιδί έμεινε για 40 λεπτά χωρίς οξυγόνο με τους γιατρούς να δίνουν μάχη για να το επαναφέρουν στη ζωή

Επιμέλεια - Δημήτρης Δρίζος

ΕΛΛΑΔΑ
2'
Το δεύτερο κρίσιμο 24ωρο διανύει ένα κοριτσάκι μόλις 2,5 ετών, το οποίο έπεσε σε σιντριβάνι στην Καλλιθέα, με τους γιατρούς να εμφανίζονται συγκρατημένα αισιόδοξοι για την πορεία της υγείας του.

Το περιστατικό σημειώθηκε μέσα σε λίγα λεπτά, προκαλώντας πανικό στους παρευρισκόμενους, ενώ για περίπου 40 λεπτά γινόταν προσπάθεια καρδιοαναπνευστικής αναζωογόνησης (ΚΑΡΠΑ).

Αυτόπτης μάρτυρας που βρισκόταν στην περιοχή περιέγραψε τις δραματικές στιγμές, στο Καλημέρα Ελλάδα: «Έτυχε να περνάω, επειδή μένω εδώ. Εκείνη τη στιγμή δεν είδα κόσμο. Μέχρι να ανέβω σπίτι να πάρω κάτι και να κατέβω στο αμάξι μου, είχε μαζευτεί όλος ο κόσμος. Ο μάγειρας από το καφέ είχε έρθει και προσπαθούσε να το επαναφέρει στη ζωή. Άκουγα κλάματα και φωνές γονιών και παιδιών. Μια κυρία είχε καλέσει το 166. Πέρασε και περιπολικό, ο κόσμος το σταμάτησε και οι αστυνομικοί ήρθαν τρέχοντας».

Οι Αρχές έφτασαν άμεσα στο σημείο, ενώ το παιδί μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση. Οι επόμενες ώρες θεωρούνται καθοριστικές για την εξέλιξη της υγείας του.

Η μεταφορά του παιδιού που έπεσε σε σιντριβάνι στο νοσοκομείο

Το 2,5 ετών παιδί που εντοπίστηκε σε σιντριβάνι στην Καλλιθέα το βράδυ της Κυριακής (08/02) μεταφέρθηκε εσπευσμένα με αστυνομική συνοδεία στο νοσοκομείο Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού», όπως αποτυπώνεται σε βίντεο που εξασφάλισε το Newsbomb.gr.

Το παιδί νοσηλεύευται διασωληνωμένο και σε κρίσιμη κατάσταση.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά έως τώρα, το παιδί βρισκόταν στην πλατεία Κύπρου μαζί με τον πατέρα του. Κάποια στιγμή φέρεται να ξέφυγε από την προσοχή του και, υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες, έπεσε μέσα στο συντριβάνι.

Περαστικοί που ήταν στο σημείο έτρεξαν, έβγαλαν το παιδί από το νερό και στη συνέχεια ειδοποίησαν την Αστυνομία.

Το παιδί ήταν επί αρκετά λεπτά αναίσθητο μέσα στο νερό, σύμφωνα με αναφορές, πριν το αντιληφθούν περαστικοί, το βγάλουν και καλέσουν την Αστυνομία.

Το πλήρωμα ενός περιπολικού που περνούσε τυχαία από το σημείο εκείνη την ώρα, έσπευσε για να βοηθήσει το παιδί προσπαθώντας να το επαναφέρει, ενώ, το μετέφερε στο νοσοκομείο πριν προλάβει να φτάσει στο σημείο το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Στο «Αγλαΐα Κυριακού», οι γιατροί επιχειρούσαν να επαναφέρουν το παιδί επί 40 λεπτά και πράγματι, τα κατάφεραν. Όμως, η κατάσταση της υγείας του παραμένει κρίσιμη. Νοσηλεύεται στη ΜΕΘ.

