Καλλιθέα: «Είπα ψέματα ότι είμαι γιατρός για να με αφήσουν να κάνω ΚΑΡΠΑ στο κοριτσάκι»

Διασωληνωμένο και σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται στη ΜΕΘ του νοσοκομείου Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού» το παιδί που εντοπίστηκε το βράδυ της Κυριακής μέσα σε συντριβάνι στην Καλλιθέα.

Οι γονείς του βρίσκονται υπό κράτηση και αναμένεται να οδηγηθούν σήμερα στον εισαγγελέα.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά έως τώρα, το παιδί βρισκόταν στην πλατεία Κύπρου μαζί με τον πατέρα του. Κάποια στιγμή φέρεται να ξέφυγε από την προσοχή του και, υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες, έπεσε μέσα στο συντριβάνι.

Περαστικοί που ήταν στο σημείο έτρεξαν, έβγαλαν το παιδί από το νερό και στη συνέχεια ειδοποίησαν την Αστυνομία.

Μέσα στην αναστάτωση, υπάλληλος κοντινού καταστήματος παρενέβη, λέγοντας ένα ψέμα που, όπως αποδείχθηκε, ήταν καθοριστικό. Ισχυρίστηκε ότι ήταν γιατρός, ώστε οι παρευρισκόμενοι να του ανοίξουν χώρο, και ξεκίνησε να κάνει ΚΑΡΠΑ και τεχνικές αναπνοές στο παιδί.

Όπως είπε στην εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα», για αρκετή ώρα αρκετοί βρίσκονταν γύρω από το παιδί, όμως στην πράξη δεν το βοηθούσαν.

«Του έκανα ΚΑΡΠΑ για αρκετή ώρα, τελικά το παιδί έκανε εμετό έβγαλε νερό από τη μύτη και το γύρισα στο πλάι. Τότε ο κόσμος άρχισε να το ταρακουνάει κι ευτυχώς ήρθαν οι άνδρες της ΔΙΑΣ, που του έκαναν επίσης ΚΑΡΠΑ. Επικρατούσε πανικός», είπε.

Το παιδί ήταν επί αρκετά λεπτά αναίσθητο μέσα στο νερό, σύμφωνα με αναφορές, πριν το αντιληφθούν περαστικοί, το βγάλουν και καλέσουν την Αστυνομία.

Το πλήρωμα ενός περιπολικού που περνούσε τυχαία από το σημείο εκείνη την ώρα, έσπευσε για να βοηθήσει το παιδί προσπαθώντας να το επαναφέρει, ενώ, το μετέφερε στο νοσοκομείο πριν προλάβει να φτάσει στο σημείο το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Στο «Αγλαΐα Κυριακού», οι γιατροί επιχειρούσαν να επαναφέρουν το παιδί επί 40 λεπτά και πράγματι, τα κατάφεραν. Όμως, η κατάσταση της υγείας του παραμένει κρίσιμη. Νοσηλεύεται στη ΜΕΘ.

«Το παιδί ήταν παγωμένο, έκανε εμετό – Όλοι ήταν σε πανικό»

Αυτόπτης μάρτυρας που έσπευσε στη σκηνή για να βοηθήσει, περιγράφει ότι «όλοι ήταν μέσα στο άγχος, έβαζαν τα χέρια τους στο παιδί για να το βοηθήσουν και τους φώναζα “είμαι γιατρός” για να μπορέσω να το βοηθήσω. Ξέρω τα βασικά των πρώτων βοηθειών», μιλώντας σήμερα (09/02) στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ.

«Λένε ότι το παιδάκι ήταν για ώρα γυρισμένο στο νερό. Δεν ξέρω να σας πω, αλλά όταν πήγα στο σημείο, το είχαν βγάλει από το συντριβάνι. Όλοι ήταν πανικόβλητοι, μέσα στο στρες και έκαναν κινήσεις νευρικές. Προσπάθησα να βοηθήσω. Το παιδί ήταν παγωμένο, έκανε εμετό και μετά, το γύρισα πλάγια και άρχισαν πάλι να το πιάνουν. Τους φώναζα: “Σταματήστε” για να το αφήσουν να αναπνεύσει, του είχα ανοίξει λίγο το σαγόνι για να παίρνει οξυγόνο», είπε ακόμη, ενώ, σε ερώτηση εάν κάποιος από αυτούς που κρατούσαν το παιδί ήταν ο πατέρας ή η μητέρα του κοριτσιού, απάντησε: «Δεν ξέρω».

Η Αστυνομία συνέλαβε τους γονείς (26 και 23 ετών) για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου και αναμένεται να οδηγηθούν στον εισαγγελέα.

