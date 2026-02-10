Παγώνη: «Περιμένουμε νέο κύμα γρίπης μέσα στις απόκριες - Περισσότεροι θάνατοι φέτος από γρίπη»

Η Ματίνα Παγώνη προειδοποίησε για την έξαρση της γρίπης κι όπως τόνισε το νέο κύμα αναμένεται να σαρώσει μέσα στην περίοδο των αποκριών.

Μιλώντας στον ΣΚΑΪ, η κυρία Παγώνη είπε χαρακτηριστικά ότι «τώρα τις απόκριες λογικό είναι γιατί ο κόσμος θα βγει να διασκεδάσει, λόγω συνωστισμού, θα έχουμε έξαρση».

Εκτίμησε ότι το κύμα γρίπης θα μας ταλαιπωρήσει για καιρό ακόμα, οπότε συνέστησε υπομονή. «Θα πάει μέχρι τέλος Μαρτίου, αρχές Απριλίου. Έχουμε πολλές νοσηλείες και μακρές, 10ήμερα, με τα περισσότερα να είναι παιδιά.

Οι μεγάλοι πήγαν τον τελευταίο καιρό, ενώ ήμασταν πίσω στον εμβολιασμό, και εμβολιάστηκαν. Γιατί αυτοί που κάνουν τις πνευμονίες, δηλαδή οι ευπαθείς ομάδες ήταν ανεμβολίαστοι σε ποσοστό 90%. Τώρα φοβήθηκαν και εμβολιάστηκαν» είπε χαρακτηριστικά η λοιμωξιολόγος.

Η κυρία Παγώνη είπε ότι ο ιός μεταδίδεται ραγδαία στις σχολικές κοινότητες και προέτρεψε τους γονείς να μην στέλνουν τα παιδιά τους στο σχολείο όταν έχουν συμπτώματα. «Τα παιδιά, πάνε στο σχολείο, αλλά ένα παιδί να έχει τον ιό τον μεταδίδει γιατί είναι κλειστές οι αίθουσες. Καλό είναι τώρα που ανοίγει ο καιρός, να ανοίγουν παράθυρα να αερίζονται οι χώροι. Μας λένε ότι υπάρχουν τάξεις που έχουν μείνει 7-8 παιδάκια. Το στέλεχος "Κ" της γρίπης έχει ταχύτατη μετάδοση, αυτό είναι το κακό».

Αναφορικά με το βρέφος που νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση με RSV, η κυρία Παγώνη είπε ότι ο συγκυτιακός ιός «αφορά συνήθως τα μικρά παιδιά ο RSV, και ειδικά σ' αυτά είναι πολύ βαρύς. Είναι για τα πολύ μικρά και τους πολύ μεγάλους. Γι αυτό και νοσηλεύονται. Φέτος είχαμε τη γρίπη, τον αναπνευστικό-συγκυτιακό ιό και τον Covid» τόνισε και κατέληξε λέγοντας ότι «από τη γρίπη φέτος έχουν χάσει περισσότεροι τη ζωή τους σε σχέση με πέρυσι».