ΑΠΘ: «Καμία φθορά δημόσιας περιουσίας, τα επεισόδια έγιναν εκτός του πανεπιστημίου»

«Ύστερα από την επίσημη έκθεση των διοικητικών υπηρεσιών, ανακοινώνουμε ότι δεν υπάρχει καμία φθορά δημόσιας περιουσίας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και καμία εκδήλωση βίας», αναφέρεται σε νεότερη ανακοίνωση των πρυτανικών αρχών του εκπαιδευτικού ιδρύματος.

«Οποιαδήποτε επεισόδια και παραβατική κοινωνική συμπεριφορά συνέβη εκτός του πανεπιστημιακού campus», τονίζεται ακόμη.

Η τοποθέτηση της Πρυτανείας έρχεται έπειτα απ’ όσα προηγήθηκαν το Σάββατο, με τα σοβαρά επεισόδια αλλά και τη διορία 48 ωρών που είχε δώσει το υπουργείο Παιδείας για εξηγήσεις.

«Πρυτανεία και υπουργείο Παιδείας βρισκόμαστε στην ίδια πλευρά και δίνουμε από κοινού τη μάχη –η οποία έχει ήδη αποδώσει σημαντικούς καρπούς– για ελεύθερα, δημοκρατικά και ασφαλή δημόσια πανεπιστήμια. Αυτό επιβεβαιώθηκε πλήρως στη συνάντηση που είχαμε νωρίτερα σήμερα στο υπουργείο Παιδείας με την υπουργό Παιδείας κ. Σοφία Ζαχαράκη και τον υφυπουργό κ. Νικόλαο Παπαϊωάννου», αναφερόταν σε χθεσινή (09/02) ανακοίνωση.

«Η εσωτερική έρευνα του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου ολοκληρώνεται και θα υπάρξει η επίσημη αναφορά, όπως ζητήθηκε από το υπουργείο Παιδείας, έχουμε πλήρη επίγνωση ως πρυτανεία των δεσμεύσεων και των ευθυνών μας έναντι του νόμου αλλά κυρίως της ευθύνης μας έναντι των φοιτητών και των οικογενειών τους», σημείωσε επίσης το ΑΠΘ.

Διατάχθηκε εισαγγελική παρέμβαση για τα επεισόδια

Ο προϊστάμενος της εισαγγελίας εφετών Θεσσαλονίκης, Λεωνίδας Νικολόπουλος, έχει παραγγείλει τη διενέργεια προκαταρκτικής έρευνας για τα επεισόδια.

Με εντολή προς την εισαγγελία πρωτοδικών Θεσσαλονίκης, ζητά να διεξαχθεί έρευνα στο επίκεντρο της οποίας βρίσκονται τρία ερωτήματα:

– Αν οι πρυτανικές αρχές του ΑΠΘ γνώριζαν για το πάρτι που προηγήθηκε των επεισοδίων.

– Αν είχε υποβληθεί αίτημα να χορηγηθεί άδεια για το πάρτι κι αν δόθηκε τελικά άδεια.

– Τι στάση κράτησε η εταιρεία ασφαλείας του πανεπιστημίου.

