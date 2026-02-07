Υπουργείο Παιδείας προς πρυτανεία ΑΠΘ: Έχετε 48 ώρες για να δώσετε εξηγήσεις για τα επεισόδια

Τα ξημερώματα σημειώθηκαν σοβαρά επεισόδια έξω από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, γεγονός που οδήγησε το υπουργείο Παιδείας να ζητήσει άμεσες και συγκεκριμένες εξηγήσεις από τις πρυτανικές αρχές, θέτοντας προθεσμία 48 ωρών για την παροχή τους.

Τα περιστατικά συνέβησαν ενώ, σύμφωνα με πληροφορίες, πραγματοποιούνταν πάρτι εντός των πανεπιστημιακών χώρων.

Στην επίσημη ανακοίνωσή του, το υπουργείο Παιδείας υπογραμμίζει ότι έχει ζητήσει αναλυτική ενημέρωση από τις πρυτανικές αρχές του ΑΠΘ, τα αρμόδια όργανα ασφάλειας και διοίκησης του ιδρύματος, καθώς και από τις αστυνομικές δυνάμεις. Συγκεκριμένα, το υπουργείο ζητά να διευκρινιστεί αν η διοργάνωση της εκδήλωσης ήταν γνωστή στο πανεπιστήμιο, αν υπήρχε σχετικό αίτημα και άδεια για το πάρτι, καθώς και ποιος ήταν ο ρόλος της εταιρείας φύλαξης.

Επιπλέον, ζητείται πλήρης καταγραφή των γεγονότων και της έκτασης των επεισοδίων, με έμφαση στο αν τελέστηκαν παράνομες ενέργειες ή προκλήθηκαν καταστροφές στους πανεπιστημιακούς χώρους. Σύμφωνα με την ΕΡΤ, οι 313 προσαχθέντες αφέθηκαν ελεύθεροι μετά τις πρώτες ενέργειες της αστυνομίας.

Το υπουργείο τονίζει ότι οι πρυτανικές αρχές του ΑΠΘ οφείλουν εντός48 ωρών να παρουσιάσουν την πλήρη έκθεση με τις ενέργειες που έχουν ήδη πραγματοποιηθεί και εκείνες που προβλέπονται από το νόμο 5224/25. Η Πολιτεία διαθέτει πλέον ένα ολοκληρωμένο νομικό πλαίσιο για την πρόληψη και αντιμετώπιση της βίας στα πανεπιστήμια, το οποίο θα εφαρμοστεί αυστηρά και χωρίς εκπτώσεις, εφόσον διαπιστωθούν παραβιάσεις.

Τονίζεται ότι οι αρμόδιοι θα κληθούν να αναλάβουν τις ευθύνες τους και ότι το υπουργείο παρακολουθεί στενά την εξέλιξη των γεγονότων, δεσμευόμενο να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια της ακαδημαϊκής κοινότητας και την ομαλή λειτουργία των ιδρυμάτων.

Τα επεισόδια στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης επαναφέρουν στο προσκήνιο το ζήτημα της ασφάλειας στα πανεπιστημιακά ιδρύματα και την ανάγκη εφαρμογής αυστηρών κανόνων λειτουργίας. Το νέο νομικό πλαίσιο επιδιώκει την αποτροπή παρόμοιων περιστατικών, ενώ η διευρυμένη συνεργασία μεταξύ πρυτανικών αρχών και αστυνομίας κρίνεται απαραίτητη για την προστασία του πανεπιστημιακού χώρου.

Διαβάστε επίσης