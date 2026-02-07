Υπουργείο Παιδείας προς πρυτανεία ΑΠΘ: Έχετε 48 ώρες για να δώσετε εξηγήσεις για τα επεισόδια

Το υπουργείο Παιδείας υπογραμμίζει ότι έχει ζητήσει αναλυτική ενημέρωση από τις πρυτανικές αρχές του ΑΠΘ, τα αρμόδια όργανα ασφάλειας και διοίκησης του ιδρύματος αλλά και από την ΕΛ.ΑΣ.

Επιμέλεια - Δημήτρης Δρίζος

Υπουργείο Παιδείας προς πρυτανεία ΑΠΘ: Έχετε 48 ώρες για να δώσετε εξηγήσεις για τα επεισόδια
INTIME NEWS
ΕΛΛΑΔΑ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Τα ξημερώματα σημειώθηκαν σοβαρά επεισόδια έξω από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, γεγονός που οδήγησε το υπουργείο Παιδείας να ζητήσει άμεσες και συγκεκριμένες εξηγήσεις από τις πρυτανικές αρχές, θέτοντας προθεσμία 48 ωρών για την παροχή τους.

Τα περιστατικά συνέβησαν ενώ, σύμφωνα με πληροφορίες, πραγματοποιούνταν πάρτι εντός των πανεπιστημιακών χώρων.

Στην επίσημη ανακοίνωσή του, το υπουργείο Παιδείας υπογραμμίζει ότι έχει ζητήσει αναλυτική ενημέρωση από τις πρυτανικές αρχές του ΑΠΘ, τα αρμόδια όργανα ασφάλειας και διοίκησης του ιδρύματος, καθώς και από τις αστυνομικές δυνάμεις. Συγκεκριμένα, το υπουργείο ζητά να διευκρινιστεί αν η διοργάνωση της εκδήλωσης ήταν γνωστή στο πανεπιστήμιο, αν υπήρχε σχετικό αίτημα και άδεια για το πάρτι, καθώς και ποιος ήταν ο ρόλος της εταιρείας φύλαξης.

Επιπλέον, ζητείται πλήρης καταγραφή των γεγονότων και της έκτασης των επεισοδίων, με έμφαση στο αν τελέστηκαν παράνομες ενέργειες ή προκλήθηκαν καταστροφές στους πανεπιστημιακούς χώρους. Σύμφωνα με την ΕΡΤ, οι 313 προσαχθέντες αφέθηκαν ελεύθεροι μετά τις πρώτες ενέργειες της αστυνομίας.

Το υπουργείο τονίζει ότι οι πρυτανικές αρχές του ΑΠΘ οφείλουν εντός48 ωρών να παρουσιάσουν την πλήρη έκθεση με τις ενέργειες που έχουν ήδη πραγματοποιηθεί και εκείνες που προβλέπονται από το νόμο 5224/25. Η Πολιτεία διαθέτει πλέον ένα ολοκληρωμένο νομικό πλαίσιο για την πρόληψη και αντιμετώπιση της βίας στα πανεπιστήμια, το οποίο θα εφαρμοστεί αυστηρά και χωρίς εκπτώσεις, εφόσον διαπιστωθούν παραβιάσεις.

Τονίζεται ότι οι αρμόδιοι θα κληθούν να αναλάβουν τις ευθύνες τους και ότι το υπουργείο παρακολουθεί στενά την εξέλιξη των γεγονότων, δεσμευόμενο να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια της ακαδημαϊκής κοινότητας και την ομαλή λειτουργία των ιδρυμάτων.

Τα επεισόδια στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης επαναφέρουν στο προσκήνιο το ζήτημα της ασφάλειας στα πανεπιστημιακά ιδρύματα και την ανάγκη εφαρμογής αυστηρών κανόνων λειτουργίας. Το νέο νομικό πλαίσιο επιδιώκει την αποτροπή παρόμοιων περιστατικών, ενώ η διευρυμένη συνεργασία μεταξύ πρυτανικών αρχών και αστυνομίας κρίνεται απαραίτητη για την προστασία του πανεπιστημιακού χώρου.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
15:58ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός 0-0: Χωρίς τέρματα το ντέρμπι της Super League K17 | Αήττητο το «τριφύλλι»

15:52WHAT THE FACT

Γέλιο μέχρι δακρύων: Τα πιο αστεία ευτράπελα της τελευταίας εβδομάδας - Δείτε βίντεο

15:44ΚΟΣΜΟΣ

Κολοράντο: Ιδιοκτήτης γραφείου τελετών έκρυβε 189 σορούς σε κτήριο για τέσσερα χρόνια - Καταδικάστηκε σε 40 χρόνια φυλάκισης

15:34ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός: «Ο κόσμος να περιμένει ντρίμπλες και γκολ!» - Οι πρώτες δηλώσεις του Γιάγκουσιτς (vid)

15:28ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αλλάζει όνομα στο κόμμα ο Κασσελάκης - «Δημοκράτες-Προοδευτικό Κέντρο» η νέα ονομασία με σήμα το... DNA

15:21ΕΛΛΑΔΑ

Υπουργείο Παιδείας προς πρυτανεία ΑΠΘ: Έχετε 48 ώρες για να δώσετε εξηγήσεις για τα επεισόδια

15:17ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μαρία Καρυστιανού: «Παρερμηνεύεται δολίως ο,τιδήποτε λέω, δεν θα το πετύχουν να μείνω βουβή»

14:57ΜΠΑΣΚΕΤ

Euroleague: Ο Μοντέρο MVP της 27ης αγωνιστικής

14:52ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τσίπρας: Δεν απευθύνομαι στους βολεμένους, αυτοί έχουν την κυβέρνηση που θέλουν

14:46ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ. για τα επεισόδια έξω από το ΑΠΘ - «Άτομα με καλυμμένα χαρακτηριστικά επιτέθηκαν αναίτια και απρόκλητα»

14:45ΕΛΛΑΔΑ

Hellenic Train: Ακυρώνονται δρομολόγια του Οδοντωτού λόγω πτώσης δέντρων

14:44ΚΟΣΜΟΣ

Αϊόβα: Ένα μικροσκοπικό ψάρι «ανέστησε» τις χαμένες λίμνες

14:31ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Άρης - ΠΑΟΚ: Στο Ρύσιο Καρυπίδης και οπαδοί για το ντέρμπι

14:22TRAVEL

Καστοριά: Η παραδοσιακή αρχοντιά που καθρεφτίζεται στα νερά της λίμνης Ορεστιάδας

14:20ΚΟΣΜΟΣ

Γαλλία: Έκρηξη χειροβομβίδας σε κομμωτήριο - Έξι τραυματίες, ανάμεσά τους ένα 5χρονο παιδί - Δείτε βίντεο

14:15LIFESTYLE

Ναταλία Λιονάκη: Ξεσπάει η μητέρα της - «Πούλα το εξοχικό για να δώσω τα λεφτά στον παπά»

14:08ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

AEK: Τιμά τη μνήμη των θυμάτων της Θύρας 7 - «Έχασαν άδικα τη ζωή τους, δίπλα στις ομάδες τους»

14:01ΕΛΛΑΔΑ

Βιολάντα: Κατασκευαστικό λάθος η αιτία για τη φονική έκρηξη - Οι μοιραίες αστοχίες στις σωλήνες

13:58ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ολυμπιακός: Απέτισαν φόρο τιμής στα θύματα της Θύρας 7

13:56ΕΛΛΑΔΑ

«Stop» σε διαφήμιση σοκολάτας της ΙΟΝ έπειτα από καταγγελία για σκηνές βίας

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
06:30ΕΛΛΑΔΑ

Μετά από χρόνια λειψυδρίας, η Πρέσπα ανεβαίνει 1 μέτρο: «Χρειάζεται ακόμη περισσότερο για να γονιμοποιηθούν τα ψάρια»

15:21ΕΛΛΑΔΑ

Υπουργείο Παιδείας προς πρυτανεία ΑΠΘ: Έχετε 48 ώρες για να δώσετε εξηγήσεις για τα επεισόδια

08:00ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Πάνω από 700.000 ευρώ καταγγέλλουν ότι άρπαξε 50χρονη επιχειρηματίας - Οδηγοί ταξί τα θύματα

09:54ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ο αντικυκλώνας της Γροιλανδίας φέρνει άνοιξη - Η πρόγνωση Ζιακόπουλου για τον υπόλοιπο μήνα

14:15LIFESTYLE

Ναταλία Λιονάκη: Ξεσπάει η μητέρα της - «Πούλα το εξοχικό για να δώσω τα λεφτά στον παπά»

12:13LIFESTYLE

Κώστας Μακέδος: Καθηλωμένος εδώ και μήνες σε καρέκλα – Η μάχη με την παχυσαρκία

13:28ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχονται Αλκυονίδες - Τι είναι το subtropical jet stream που φέρνει την άνοιξη

13:56ΕΛΛΑΔΑ

«Stop» σε διαφήμιση σοκολάτας της ΙΟΝ έπειτα από καταγγελία για σκηνές βίας

11:21ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Φοινικούντα: Ανάξιος κληρονόμος ο ανιψιός - Νέα αγωγή τον πετάει εκτός διαθήκης

07:43ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Μυτιλήνη: Βίντεο ντοκουμέντο πριν βρεθεί κρεμασμένος ο λιμενικός - Ποιοι είναι οι 3 άγνωστοι άνδρες;

14:01ΕΛΛΑΔΑ

Βιολάντα: Κατασκευαστικό λάθος η αιτία για τη φονική έκρηξη - Οι μοιραίες αστοχίες στις σωλήνες

13:37ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Λόρα: «Κάποιος της έδωσε λεφτά και κινητό στου Ζωγράφου»

05:45ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 7 Φεβρουαρίου: Σε ποιους να πείτε χρόνια πολλά σήμερα

12:37LIFESTYLE

Οι Αθώοι: Πώς υποδέχτηκαν τηλεθεατές και χρήστες στο X τη μεγάλη παραγωγή

03:18ΚΑΙΡΟΣ

Αρναούτογλου: Χωρίς τέλος τα βαρομετρικά χαμηλά – Προειδοποίηση για «κατά τόπους πολύ νερό» τις επόμενες ημέρες

13:53ΕΛΛΑΔΑ

Τσατραφύλλιας για το νερό στον Μόρνο: Ανέβηκαν τα αποθέματα, πάμε καλά, αλλά όχι... άνετα

08:09ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Νέες μαρτυρίες για τον αγνοούμενο γιατρό - Εντοπίστηκε ενεργός στα social media

12:30ΕΛΛΑΔΑ

Σάλο έχει προκαλέσει το διαφημιστικό σποτ του καλαματιανού καρναβαλιού

22:49ΕΛΛΑΔΑ

Βιολάντα: Νέα δικογραφία σε βάρος του ιδιοκτήτη του εργοστασίου - Βρέθηκαν όπλα στο σπίτι του

21:41ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Με βροχές και καταιγίδες μέχρι τα μέσα Φεβρουαρίου - Τι αλλάζει στο δεύτερο 15ημερο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ