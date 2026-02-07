Θεσσαλονίκη: Η ανακοίνωση της Ελληνικής Αστυνομίας για τα επεισόδια έξω από το ΑΠΘ

Ανακοίνωση σχετικά με τα σοβαρά επεισόδια σημειώθηκαν τα ξημερώματα έξω από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, εξέδωσε η Ελληνική Αστυνομία.

Σύμφωνα με αυτήν, τα επεισόδια ξέσπασαν όταν «άτομα με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά των προσώπων τους επιτέθηκαν αναίτια και απρόκλητα στις αστυνομικές δυνάμεις, πετώντας τους μολότοφ».

Όπως τονίζει η Ελληνική Αστυνομία, κατά τη διάρκεια των επεισοδίων τραυματίστηκε ένας αστυνομικός, ο οποίος και μεταφέρθηκε στο 424 Στρατιωτικό Νοσοκομείο, ενώ καταγράφηκαν υλικές ζημιές σε τρία οχήματα.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Ελληνικής Αστυνομίας:

«Πρώτες πρωινές ώρες σήμερα Σάββατο (07-02-2026), άτομα με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά των προσώπων τους, εξήλθαν αιφνιδιαστικά και διαδοχικά, κατά ομάδες, από χώρους του Α.Π.Θ. και στο ύψος της συμβολής των οδών Εγνατία με Γ’ Σεπτεμβρίου, επιτέθηκαν αναίτια και απρόκλητα στις αστυνομικές δυνάμεις, πετώντας εναντίον τους μεγάλο αριθμό αυτοσχέδιων εμπρηστικών εκρηκτικών μηχανισμών (μολότοφ).

Αποτέλεσμα των σφοδρών επιθέσεων με μολότοφ ήταν ο τραυματισμός ενός αστυνομικού, ο οποίος εισήχθη στο 424 Στρατιωτικό Νοσοκομείο ενώ καταγράφηκαν υλικές ζημιές σε τρία οχήματα.

Για την αποκλιμάκωση και την αποτροπή περαιτέρω επιθέσεων, οι αστυνομικές δυνάμεις προχώρησαν σε αναγκαία χρήση ενδεδειγμένων μέσων και τακτικών, ενώ ενημερώθηκαν άμεσα οι Εισαγγελικές και Πρυτανικές Αρχές.

Παράλληλα, στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης, προσήχθησαν 309 άτομα με τη διαδικασία να βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη».

