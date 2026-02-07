Θεσσαλονίκη: Επεισόδια στο ΑΠΘ με τραυματισμό αστυνομικού και 150 προσαγωγές - Βίντεο

Σοβαρά επεισόδια σημειώθηκαν τα ξημερώματα έξω από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

Ομάδες ατόμων βγήκαν από τον χώρο του ιδρύματος και επιτέθηκαν με πλήθος μολότοφ στις αστυνομικές δυνάμεις επί της οδού Γ’ Σεπτεμβρίου. Οι αστυνομικοί των ΜΑΤ έκαναν χρήση δακρυγόνων για να τους απωθήσουν. Μάλιστα επιστρατεύτηκε όχημα εκτόξευσης νερού για να απωθήσει τους δράστες των επιθέσεων αλλά και να σβήσει εστίες φωτιάς, σύμφωνα με τα όσα μετέδωσε το voria.gr.

Από την επίθεση τραυματίστηκε ένας αστυνομικός, ο οποίος νοσηλεύεται με εγκαύματα στο 424 Στρατιωτικό Νοσοκομείο.

Οι Αρχές προχώρησαν σε περισσότερες από 150 προσαγωγές, ενώ η κυκλοφορία στην Εγνατία αποκαταστάθηκε αφού ολοκληρώθηκε ο καθαρισμός του οδοστρώματος.