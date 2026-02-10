Κίνηση: Στο «κόκκινο» Κηφισός και Κηφισίας - Καθυστερήσεις έως 20 λεπτά στην Αττική Οδό
Μία ακόμη δύσκολη ημέρα για τους οδηγούς που κινούνται στο λεκανοπέδιο
Αυξημένη κίνηση παρατηρείται το πρωί της Τρίτης (9/2) σε πολλούς από τους κεντρικούς οδικούς άξονες Αττικής.
Τα κυριότερα προβλήματα εντοπίζονται στον Κηφισό, την Λ. Κηφισίας, τη Λ. Ποσειδώνος, την Αττική Οδό αλλά και τους δρόμους γύρω από το κέντρο.
Σημαντικές καθυστερήσεις και στην Αττική Οδό
Καθυστερήσεις που φτάνουν έως και τα 20 λεπτά παρατηρούνται στην Αττική Οδό. Συγκεριμένα:
Καθυστερήσεις προς Ελευσίνα: 5΄-10΄στην έξοδο για Λαμία, 5΄-10΄από Πλακεντίας έως Κηφισίας
Καθυστερήσεις προς Αεροδρόμιο: 15΄-20΄από Μεταμόρφωση έως Κηφισίας.
