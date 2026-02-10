Βίντεο από τις εμπρηστικές επιθέσεις με οπαδικά κίνητρα σε Δάφνη και Άγ. Δημήτριο – Σύλληψη 20χρονου

Σε βίντεο ντοκουμέντα του Newsbomb, φαίνονται οι κινήσεις του εμπρηστή και του συνεργού του – Συνελήφθη 20χρονος οργανωμένος οπαδός

Κατερίνα Ρίστα

Βίντεο από τις εμπρηστικές επιθέσεις με οπαδικά κίνητρα σε Δάφνη και Άγ. Δημήτριο – Σύλληψη 20χρονου
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Το Newsbomb φέρνει στο «φως» της δημοσιότητας βίντεο ντοκουμέντα από τη δράση της συμμορίας που πραγματοποίησε εμπρηστικές επιθέσεις με οπαδικά κίνητρα σε σπίτια στη Δάφνη και τον Άγιο Δημήτριο, την 8η Ιουλίου 2025.

Στα πλάνα καταγράφεται η στιγμή που ο δράστης τοποθετεί και πυροδοτεί τους αυτοσχέδιους εμπρηστικούς μηχανισμούς, με τον συνεργό του να περιμένει στο δίκυκλο ώστε να απομακρυνθούν από το σημείο.

Αμέσως μετά, ακούγεται ο ήχος της έκρηξης, που συνοδεύεται από φλόγα και πυκνό καπνό να τυλίγει τις πολυκατοικίες, ενώ έχουν ενεργοποιηθεί και οι συναγερμοί οχημάτων.

Το χρονικό

Ως προς το χρονικό της υπόθεσης, το πρωί της 8ης Ιουλίου 2025, δύο δράστες, επιβαίνοντες σε δίκυκλη μοτοσυκλέτα, μετέβησαν έξω από πολυκατοικία σε περιοχή της Δάφνης, στην οποία διέμενε οργανωμένος οπαδός ομάδας, στην κεντρική θύρα της οποίας τοποθέτησαν και ενεργοποίησαν αυτοσχέδιο εμπρηστικό μηχανισμό.

Στη συνέχεια, πήγαν σε περιοχή του Αγίου Δημητρίου, έξω από πολυκατοικία που διέμενε άλλος οπαδός της ίδιας ομάδας, όπου τοποθέτησαν ομοίως και ενεργοποίησαν δεύτερο αυτοσχέδιο εμπρηστικό μηχανισμό.

Όπως διαπιστώθηκε, ο 20χρονος, μετά τις εμπρηστικές επιθέσεις, διέφυγε στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής όπου διέμεινε για περίπου 5 μήνες, ενώ, μετά τον επαναπατρισμό του εντοπίστηκε να διαμένει σε μισθωμένο σπίτι βραχυχρόνιας μίσθωσης στην περιοχή του Αγίου Δημητρίου.

Τη Δευτέρα (09/02), με τη συνδρομή αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Πληροφοριών και Ειδικών Δράσεων, ο 20χρονος εντοπίστηκε και συνελήφθη, καθώς σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στο κατάλυμα όπου διέμενε βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

  • μικροποσότητα κάνναβης,
  • μεταλλικός και πλαστικός τρίφτης κάνναβης,
  • πλήθος αυτοκόλλητων με διακριτικά ομάδας,
  • 13 φιαλίδια σπρέι χρωματισμού,
  • ρουχισμός με υβριστικό περιεχόμενο και
    2 κινητά.

Ο συλληφθείς οδηγείται στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
11:42ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΑΕΚ: «Μπαίνουν τρικλοποδιές εντός και εκτός γηπέδου» - Ο Ηλιόπουλος για το παρασκήνιο στο ποδόσφαιρο

11:28ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΕΛΤΑ: Αυτά είναι τα 11 καταστήματα που βάζουν «λουκέτο» 20 Φεβρουαρίου

11:26ΚΟΣΜΟΣ

Γερμανία: Είχε προκαλέσει επεισόδιο σε άλλο τρένο νωρίτερα ο 26χρονος Έλληνας κι αφέθηκε ελεύθερος

11:23ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός Τσικνοπέμπτης: Τι ώρες θα βρέχει στην Αθήνα - «Κλείδωσε» η κακοκαιρία

11:23ΜΠΑΣΚΕΤ

Euroleague: Ξεκινάει η προπώληση των εισιτηρίων για το Final Four της Αθήνας

11:21ΕΛΛΑΔΑ

Συγκέντρωση εργαζομένων της ΕΑΒ έξω από το υπουργείο Άμυνας: «Όχι στη διασπάθιση δημοσίου χρήματος»

11:20ΕΛΛΑΔΑ

Ρέθυμνο: Υποχώρησε τμήμα παλιού κτηρίου στο κέντρο της πόλης

11:17ΜΠΑΣΚΕΤ

ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR: «Στεκόμαστε στο πλευρό του προπονητή μας και της οικογένειάς του»

11:17ΕΛΛΑΔΑ

ΑΒ Βασιλόπουλος: Στρατηγική επέκταση στη Θεσσαλονίκη με 12 νέα καταστήματα στο δίκτυό της

11:12ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Η Νάντια Κοντογεώργη στο Newsbomb.gr: «Τίποτα δεν (μου) ήρθε τυχαία στη ζωή»

11:07ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Γραμμή 4 του Μετρό: Στον «Ευαγγελισμό» έφτασε ο μετροπόντικας της AVAX

11:05ΥΓΕΙΑ

Αθλήματα και ψυχική υγεία: Πώς η κίνηση «ξεμπλοκάρει» το μυαλό και βελτιώνει τη διάθεση

10:59ΕΛΛΑΔΑ

Μετρό: Άνδρας έχασε τις αισθήσεις του και έπεσε στις ράγες στον σταθμό «Αμπελόκηποι»

10:58ΕΛΛΑΔΑ

Σύλλογος Θυμάτων Τεμπών: Νέος πρόεδρος ο Ασλανίδης, τέλος εποχής κι επίσημα για Καρυστιανού

10:55ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η λογομαχία των δύο κορυφαίων συνταγματολόγων για το άρθρο 86 - Βενιζέλος: «Προσπάθησα να βάλω τάξη στην αθλιότητα του 1989» - Αλιβιζάτος: «Τώρα, το μόνον η Βουλή το λέει το Σύνταγμα»

10:53ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Βίντεο ντοκουμέντα από τις εμπρηστικές επιθέσεις με οπαδικά κίνητρα σε Δάφνη και Άγιο Δημήτριο – Συνελήφθη 20χρονος

10:50ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Δεν αγγίζει» την κυβέρνηση η υπόθεση Παναγόπουλου - Ήταν ενεργό και εμβληματικό μέλος του ΠΑΣΟΚ, λέει το Μαξίμου

10:50ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Πατέντα για προσκέφαλο που κάνει μασάζ στο κεφάλι

10:47ΚΟΣΜΟΣ

«Βόμβα» από τα έγγραφα Έπσταϊν: Ένα 9χρονο κορίτσι ήταν θύμα του καταδικασμένου παιδόφιλου

10:39ΕΛΛΑΔΑ

Κέρκυρα: Μεγάλη κατολίσθηση στην Παλαιοκαστρίτσα - Συνεργείο της Πολιτικής Προστασίας στο σημείο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
20:21ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Ο «Άγιος Παΐσιος» εκτόπισε από την κορυφή του ελληνικού box office τον «Καποδίστρια» - Στα 763.657 εισιτήρια η ταινία του Σμαραγδή

07:44ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Κλείδωσε» η κακοκαιρία της Τσικνοπέμπτης - Δύσκολο το ψήσιμο σε εξωτερικούς χώρους

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 10 Φεβρουαρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

10:27ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πλεύση Ελευθερίας: Ανεξαρτητοποιήθηκε η Ελένη Καραγεωργοπούλου - Με 5 βουλευτές πλέον το κόμμα

11:23ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός Τσικνοπέμπτης: Τι ώρες θα βρέχει στην Αθήνα - «Κλείδωσε» η κακοκαιρία

20:36LIFESTYLE

Πατέρας για δεύτερη φορά ο Κωνσταντίνος Αργυρός - Έγκυος ξανά η Αλεξάνδρα Νίκα

10:59ΕΛΛΑΔΑ

Μετρό: Άνδρας έχασε τις αισθήσεις του και έπεσε στις ράγες στον σταθμό «Αμπελόκηποι»

09:33LIFESTYLE

Φαίη Σκορδά: Ανεβαίνει τα σκαλιά της εκκλησίας η παρουσιάστρια;

09:36ΕΛΛΑΔΑ

Χαλάνδρι: Διευθύντρια βάζει μαθητές να σκάβουν στο προαύλιο του σχολείου για να τους σβήνει απουσίες

10:47ΚΟΣΜΟΣ

«Βόμβα» από τα έγγραφα Έπσταϊν: Ένα 9χρονο κορίτσι ήταν θύμα του καταδικασμένου παιδόφιλου

09:13ΥΓΕΙΑ

Κορονοϊός: Νέα έρευνα για όσους νόσησαν - Τα κύτταρα «ζόμπι» παραμένουν χρόνια μετά την ασθένεια

11:07ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Γραμμή 4 του Μετρό: Στον «Ευαγγελισμό» έφτασε ο μετροπόντικας της AVAX

07:43ΕΛΛΑΔΑ

Ελευσίνα: Η κόρη σκότωσε τη μητέρα της μπροστά στα μάτια των εγγονιών της - «Έκλαιγαν και ζητούσαν βοήθεια»

06:32ΚΟΣΜΟΣ

Το πρόσωπο του «Βρικόλακα» αποκαλύφθηκε μετά από 400 χρόνια - Τον ακρωτηρίασαν για να μην επιστρέψει

06:00ΕΘΝΙΚΑ

Αεροσκάφη P-3B: Τα 8 αμείλικτα ερωτήματα του υπουργού Εθνικής Άμυνας για το αβέβαιο πρόγραμμα εκσυγχρονισμού των $500 εκατ. - Αποκλειστικό Newsbomb

09:50ΜΠΑΣΚΕΤ

Πένθος για τον Εργκίν Αταμάν: «Έχασε» τη μητέρα του ο προπονητής του Παναθηναϊκού

10:58ΕΛΛΑΔΑ

Σύλλογος Θυμάτων Τεμπών: Νέος πρόεδρος ο Ασλανίδης, τέλος εποχής κι επίσημα για Καρυστιανού

09:30ΚΟΣΜΟΣ

Ο «επιχειρηματίας της χρονιάς»: Η… αηδιαστική ιδέα που του αποφέρει 4 εκατ. ευρώ τον χρόνο

10:55ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η λογομαχία των δύο κορυφαίων συνταγματολόγων για το άρθρο 86 - Βενιζέλος: «Προσπάθησα να βάλω τάξη στην αθλιότητα του 1989» - Αλιβιζάτος: «Τώρα, το μόνον η Βουλή το λέει το Σύνταγμα»

09:00ΜΠΑΣΚΕΤ

NBA: Πανικός στο Χόρνετς – Πίστονς! Ένταση, γροθιές και τέσσερις αποβολές – Δείτε βίντεο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ