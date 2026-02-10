Βίντεο από τις εμπρηστικές επιθέσεις με οπαδικά κίνητρα σε Δάφνη και Άγ. Δημήτριο – Σύλληψη 20χρονου

Το Newsbomb φέρνει στο «φως» της δημοσιότητας βίντεο ντοκουμέντα από τη δράση της συμμορίας που πραγματοποίησε εμπρηστικές επιθέσεις με οπαδικά κίνητρα σε σπίτια στη Δάφνη και τον Άγιο Δημήτριο, την 8η Ιουλίου 2025.

Στα πλάνα καταγράφεται η στιγμή που ο δράστης τοποθετεί και πυροδοτεί τους αυτοσχέδιους εμπρηστικούς μηχανισμούς, με τον συνεργό του να περιμένει στο δίκυκλο ώστε να απομακρυνθούν από το σημείο.

Αμέσως μετά, ακούγεται ο ήχος της έκρηξης, που συνοδεύεται από φλόγα και πυκνό καπνό να τυλίγει τις πολυκατοικίες, ενώ έχουν ενεργοποιηθεί και οι συναγερμοί οχημάτων.

Το χρονικό

Ως προς το χρονικό της υπόθεσης, το πρωί της 8ης Ιουλίου 2025, δύο δράστες, επιβαίνοντες σε δίκυκλη μοτοσυκλέτα, μετέβησαν έξω από πολυκατοικία σε περιοχή της Δάφνης, στην οποία διέμενε οργανωμένος οπαδός ομάδας, στην κεντρική θύρα της οποίας τοποθέτησαν και ενεργοποίησαν αυτοσχέδιο εμπρηστικό μηχανισμό.

Στη συνέχεια, πήγαν σε περιοχή του Αγίου Δημητρίου, έξω από πολυκατοικία που διέμενε άλλος οπαδός της ίδιας ομάδας, όπου τοποθέτησαν ομοίως και ενεργοποίησαν δεύτερο αυτοσχέδιο εμπρηστικό μηχανισμό.

Όπως διαπιστώθηκε, ο 20χρονος, μετά τις εμπρηστικές επιθέσεις, διέφυγε στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής όπου διέμεινε για περίπου 5 μήνες, ενώ, μετά τον επαναπατρισμό του εντοπίστηκε να διαμένει σε μισθωμένο σπίτι βραχυχρόνιας μίσθωσης στην περιοχή του Αγίου Δημητρίου.

Τη Δευτέρα (09/02), με τη συνδρομή αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Πληροφοριών και Ειδικών Δράσεων, ο 20χρονος εντοπίστηκε και συνελήφθη, καθώς σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στο κατάλυμα όπου διέμενε βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

μικροποσότητα κάνναβης,

μεταλλικός και πλαστικός τρίφτης κάνναβης,

πλήθος αυτοκόλλητων με διακριτικά ομάδας,

13 φιαλίδια σπρέι χρωματισμού,

ρουχισμός με υβριστικό περιεχόμενο και

2 κινητά.

Ο συλληφθείς οδηγείται στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.