Κύκλωμα Λαθραίων Τσιγάρων: Η "μπαλαρίνα", ο ιδιοκτήτης του γυμναστηρίου και οι εξαγωγές στην Ευρώπη

Δύο αδέρφια, γνωστά στο χώρο των λαθραίων τσιγάρων, ο ένας εκ των οποίων έχει το παρατσούκλι "μπαλαρίνα", είναι οι αρχηγοί της εγκληματικής οργάνωσης με τα λαθραία τσιγάρα που εξάρθρωσε το οργανωμένο έγκλημα.

Υπαρχηγός ένας πολύ γνωστός ιδιοκτήτης γυμναστηρίου στη Δυτική Αττική ο οποίος είχε αναλάβει να κλείνει τις συμφωνίες και να προχωρά στις μεταφορές των λαθραίων τσιγάρων.

Η έδρα του εργοστασίου όπου παρασκεύαζαν και αποθήκευαν τα τσιγάρα ήταν στην Βοιωτία όμως όπως αποκαλύπτεται είχαν και δεύτερο εργοστάσιο, κρυφό, στον Αυλώνα, το οποίο οι εμπλεκόμενοι είχαν αποκρύψει επιμελώς, κατασκευάζοντας χώρους με γυψοσανίδες ώστε να μην είναι ορατή η πραγματική του έκταση. Στο εσωτερικό του εργοστασίου βρέθηκαν σύγχρονα μηχανήματα.



Σύμφωνα με την έρευνα της αστυνομίας η εγκληματική οργάνωση δρούσε τουλάχιστον 5 χρόνια, στα σπίτια των εμπλεκομένων εντοπίστηκαν άνω των 800.000 ευρώ. Το κύκλωμα προχωρούσε σε εξαγωγές σε Γαλλία , Πολωνία, Αυστρία.

Κατασχέθηκαν μίνι οπλοστάσιο και μετρητά

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε ταυτόχρονα σε περιοχές της Αττικής, της Βοιωτίας, της Μαγνησίας και της Κατερίνης. Στο πλαίσιο των ερευνών, αστυνομικές δυνάμεις έκαναν εφόδους σε δέκα αποθηκευτικούς χώρους, καθώς και σε εργοστάσιο παράνομης παραγωγής καπνικών προϊόντων που είχε «στήσει» η εγκληματική ομάδα.

Στις 25 οι συλλήψεις

Μέχρι στιγμής οι αστυνομικοί έχουν συλλάβει συνολικά 25 άτομα άτομα εκ των οποίων 19 στην Αττική και 6 Βοιωτία.

Σύμφωνα με πληροφορίες, μεταξύ των συλληφθέντων φέρεται να βρίσκεται και ο υπαρχηγός του κυκλώματος, ο οποίος είναι ιδιοκτήτης γυμναστηρίου στη Δυτική Αττική.

Από τις έρευνες κατασχέθηκαν μεταξύ άλλων όπλα, χρηματικά ποσά, σημειωματάρια και κινητά τηλέφωνα τα οποία εξετάζονται ως πειστήρια για τη δράση της οργάνωσης.

