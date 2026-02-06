Οι αποθήκες του κυκλώματος λαθρεμπορίας καπνού: Κατασχέθηκαν μίνι οπλοστάσιο και μετρητά

Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση πραγματοποίησαν το πρωί της Παρασκευής (6/2) αστυνομικοί του τμήματος Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος (ΔΑΟΕ) για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που δραστηριοποιείτο στην παρασκευή και διακίνηση λαθραίων τσιγάρων.

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε ταυτόχρονα σε περιοχές της Αττικής, της Βοιωτίας, της Μαγνησίας και της Κατερίνης. Στο πλαίσιο των ερευνών, αστυνομικές δυνάμεις έκαναν εφόδους σε δέκα αποθηκευτικούς χώρους, καθώς και σε εργοστάσιο παράνομης παραγωγής καπνικών προϊόντων που είχε «στήσει» η εγκληματική ομάδα.

Στις 25 οι συλλήψεις

Μέχρι στιγμής οι αστυνομικοί έχουν συλλάβει συνολικά 25 άτομα άτομα εκ των οποίων 19 στην Αττική και 6 Βοιωτία.

Σύμφωνα με πληροφορίες, μεταξύ των συλληφθέντων φέρεται να βρίσκεται και ο υπαρχηγός του κυκλώματος, ο οποίος είναι ιδιοκτήτης γυμναστηρίου στη Δυτική Αττική.

Από τις έρευνες κατασχέθηκαν μεταξύ άλλων όπλα, χρηματικά ποσά, σημειωματάρια και κινητά τηλέφωνα τα οποία εξετάζονται ως πειστήρια για τη δράση της οργάνωσης.

Για την υπόθεση αναμένεται νεότερη επίσημη ενημέρωση από τις αρμόδιες Αρχές.

