Ιδιοκτήτης γυμναστηρίου μεταξύ των 25 συλληφθέντων για το κύκλωμα με λαθραία τσιγάρα

Συνολικά 25 άτομα συνελήφθησαν, μεταξύ αυτών και ιδιοκτήτης γυμναστηρίου στη Δυτική Αττική, ο οποίος φέρεται να είναι και υπαρχηγός του κυκλώματος, στο πλαίσιο αστυνομικής επιχείρησης της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος που έλαβε χώρα το πρωί της Παρασκευής (06/02), για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που δραστηριοποιείτο στην παρασκευή και διακίνηση λαθραίων τσιγάρων.

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε σε περιοχές της Αττικής, της Βοιωτίας, της Μαγνησίας και της Κατερίνης. Οι Αρχές εντόπισαν και ερεύνησαν 10 αποθήκες, καθώς και εργοστάσιο παραγωγής παράνομων καπνικών προϊόντων.

Από τις έρευνες κατασχέθηκαν, μεταξύ άλλων, όπλα, χρηματικά ποσά, οχήματα, σημειωματάρια και κινητά τηλέφωνα. Από τους συλληφθέντες, 19 εντοπίστηκαν στην Αττική και 6 στη Βοιωτία.

