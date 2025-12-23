Χειροπέδες από το FBI στο πιστόλι των «τσιγαράδων»

Χειροπέδες πέρασε το FBI σε ένα από τα σκληρότερα μέλη του μεγάλου κυκλώματος των «τσιγαράδων».

Έχει κατηγορηθεί ως μέλος της εγκληματικής οργάνωσης που εκτέλεσε το συμβόλαιο θανάτου τόσο του Γιάννη Σκαφτούρου και του Βασίλη Ρουμπέτη και οι δύο ήταν αρχηγικά στελέχη της Greek Mafia.

Για αυτές τις πράξεις καταδικάστηκε σε ποινή κάθειρξης τριάντα πέντε 35 ετών και σε χρηματική ποινή 39.000 ευρώ. Επιπλέον, στο πλαίσιο της ίδιας εγκληματικής οργάνωσης αποδίδεται και η ανθρωποκτονία του Βαγγέλη Ζαμπούνη.

Σε βάρος του είχε εκδοθεί ένταλμα σύλληψης.

Το FBI μετά από πληροφορία πραγματοποίησε μεγάλη επιχείρηση στα Καλύβια. Ο κατηγορούμενος εντοπίστηκε ενώ μέσα στο σπίτι του βρέθηκε μεταξύ άλλων κι ένα πιστόλι.

