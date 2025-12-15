Κατάσχεση 1 τόνου κοκαΐνης στο λιμάνι του Πειραιά από το ελληνικό FBI – Τέσσερις συλλήψεις

Πάνω από 1 τόνο κοκαΐνης εντόπισαν οι Αρχές στο λιμάνι του Πειραιά, στο πλαίσιο ευρείας επιχείρησης του ελληνικού FBI, νωρίς το πρωί της Δευτέρας (15/12).

Μέχρι το βράδυ της Κυριακής είχε ολοκληρωθεί η πρώτη καταμέτρηση της κατασχεθείσας ποσότητας, που προσεγγίζει τον έναν τόνο, ενώ η διαδικασία συνεχίστηκε καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας. Παράλληλα, έχουν πραγματοποιηθεί τέσσερις συλλήψεις Ελλήνων, ενώ αναζητούνται πέντε ακόμη άτομα στο εξωτερικό, τα οποία φέρονται να εμπλέκονται στο κύκλωμα, σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ.

Το κύκλωμα μετέφερε τη μεγάλη ποσότητα κοκαΐνης από χώρες της Λατινικής Αμερικής με τελικό προορισμό το λιμάνι του Πειραιά.