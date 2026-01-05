Παναθηναϊκός: Καλωσόρισε τον Παντελίδη με… Τεττέη – «Δικαίωση η μεταγραφή μου» (βίντεο)

Λίγη ώρα μετά την ανακοίνωση της Κηφισιάς, για την άμεση μετακίνηση του στο «τριφύλλι», η «πράσινη» ΠΑΕ καλωσόρισε τον Παντελίδη.

«Επέστρεψα», είναι το χαρακτηριστικό μήνυμα του Έλληνα επιθετικού στο πολύ όμορφο βίντεο που είχε ετοιμάσει ο Παναθηναϊκός, όπου πρωταγωνιστεί κι ο Ανδρέας Τεττέη, συμπαίκτης του Παντελίδη τόσο στην Κηφισιά όσο και στη νέα του ομάδα.

https://www.instagram.com/reel/DTIfMGMjPwE/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

«Δεν είχα σκεφτεί ότι θα βρισκόμουν ξανά στον Παναθηναϊκό»

Ο 23χρονος εξτρέμ, ο οποίος ξεκίνησε από την Ακαδημία του Παναθηναϊκού, υπέγραψε μέχρι το καλοκαίρι του 2029 και στις δηλώσεις που έκανε, υπογράμμισε ότι είναι: «δικαίωση η μεταγραφή μου στον Παναθηναϊκό!».

Αναλυτικά όσα δήλωσε στο κανάλι της ΠΑΕ στο YouTube:

Για την επιστροφή του: «Δεν το είχα σκεφτεί ότι θα βρισκόμουν ξανά στα ίδια μέρη μετά την απόρριψη…».



Για όσα συνάντησε στο Κορωπί: «Έχω δει γνώριμα πρόσωπα, έχουν αλλάξει καταστάσεις, θέλω πάρα πολύ να δουλέψω στην πρώτη ομάδα του Παναθηναϊκού…».



Για την προσαρμογή του: «Θα είναι πιο εύκολη η προσαρμογή, αφού υπάρχουν γνώριμα πρόσωπα και από την Κηφισιά…».



Για όσα έχουν εμφανιστεί στον δρόμο του με την καθιέρωση στην Κηφισιά, την Εθνική Ελλάδας και τώρα τον Παναθηναϊκό: «Αν μου τα έλεγαν όλα αυτά το καλοκαίρι, θα έλεγα ότι ονειρεύονται. Τα φέρνει η ζωή έτσι, που δεν ξέρεις τι μπορεί να γίνει σε έναν, δυο, τρεις μήνες…».



Για τη δουλειά του: «Πάντα δούλευα, πάντα είχα όνειρο να γίνω επαγγελματίας ποδοσφαιριστής, δεν άφηνα τίποτα να μου αλλάξει την πορεία. Είναι η δικαίωση όλης της δουλειάς και όλων όσα έχω περάσει στο ποδόσφαιρο».



Για τους στόχους του: «Να βοηθήσω την ομάδα να επιστρέψει εκεί που ανήκει και μέσα απ’ αυτό ν’ αναδειχθώ κι εγώ».



Για τον Στέφανο Κοτσόλη: «Με πίστεψε, έκανε τους υπόλοιπους να με πιστέψουν και δικαιώθηκε, πιστεύω…».



Για τη νέα συνύπαρξη με τον Τεττέη: «Βρίσκω και τον Ανδρέα και τον Γιώργο Κυριόπουλο. Ήρθα πολύ κοντά με αυτά τα παιδιά και στην Κηφισιά».



Για τη συνεργασία του με τον Τεττέη: «Η συνεργασία μας ήταν απόρροια της καλής σχέσης που είχαμε, είναι στο χέρι μας να το επαναλάβουμε αυτό».



Για τον Παναθηναϊκό: «Ξέρω ότι βρίσκομαι σε έναν από τους μεγαλύτερους συλλόγους της Ελλάδας, είναι πολύ βαριά η φανέλα, το ήξερα από τις ακαδημίες αυτό. Είμαι πολύ χαρούμενος και είναι μεγάλη τιμή».



Για τα στοιχεία που θέλει να βελτιώσει στο παιχνίδι του: «Έχω ακόμα πολλά να βελτιώσω στο παιχνίδι μου και μέρα με τη μέρα στόχος μου είναι να γίνω καλύτερος».



Για το τι να περιμένει ο κόσμος από εκείνον: «Να περιμένει ο κόσμος ότι θα δίνω το 100%, θα βάζω την ομάδα πάνω από εμένα. Πάθος, δύναμη και το αγαπημένο μου στοιχείο που είναι το γκολ».



Για τα καλύτερα στοιχεία του: «Του αρέσει να παίζει στον χώρο, να εκμεταλλεύεται την ταχύτητά του και του αρέσει να σκοράρει».

