Παναθηναϊκός: Καλωσόρισε τον Παντελίδη με… Τεττέη – «Δικαίωση η μεταγραφή μου» (βίντεο)

Ο Παύλος Παντελίδης είναι κι επίσημα παίκτης του Παναθηναϊκού, ο οποίος τον καλωσόρισε με ένα πολύ όμορφο βίντεο, όπου πρωταγωνιστής είναι κι ο Αντρέας Τεττέη – Για «δικαίωση» έκανε λόγο ο Έλληνας επιθετικός στις πρώτες του δηλώσεις.

Newsbomb

Παύλος Παντελίδης
PANATHINAIKOS FC
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Λίγη ώρα μετά την ανακοίνωση της Κηφισιάς, για την άμεση μετακίνηση του στο «τριφύλλι», η «πράσινη» ΠΑΕ καλωσόρισε τον Παντελίδη.

«Επέστρεψα», είναι το χαρακτηριστικό μήνυμα του Έλληνα επιθετικού στο πολύ όμορφο βίντεο που είχε ετοιμάσει ο Παναθηναϊκός, όπου πρωταγωνιστεί κι ο Ανδρέας Τεττέη, συμπαίκτης του Παντελίδη τόσο στην Κηφισιά όσο και στη νέα του ομάδα.

https://www.instagram.com/reel/DTIfMGMjPwE/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

«Δεν είχα σκεφτεί ότι θα βρισκόμουν ξανά στον Παναθηναϊκό»

Ο 23χρονος εξτρέμ, ο οποίος ξεκίνησε από την Ακαδημία του Παναθηναϊκού, υπέγραψε μέχρι το καλοκαίρι του 2029 και στις δηλώσεις που έκανε, υπογράμμισε ότι είναι: «δικαίωση η μεταγραφή μου στον Παναθηναϊκό!».

Αναλυτικά όσα δήλωσε στο κανάλι της ΠΑΕ στο YouTube:

Για την επιστροφή του: «Δεν το είχα σκεφτεί ότι θα βρισκόμουν ξανά στα ίδια μέρη μετά την απόρριψη…».

Για όσα συνάντησε στο Κορωπί: «Έχω δει γνώριμα πρόσωπα, έχουν αλλάξει καταστάσεις, θέλω πάρα πολύ να δουλέψω στην πρώτη ομάδα του Παναθηναϊκού…».

Για την προσαρμογή του: «Θα είναι πιο εύκολη η προσαρμογή, αφού υπάρχουν γνώριμα πρόσωπα και από την Κηφισιά…».

Για όσα έχουν εμφανιστεί στον δρόμο του με την καθιέρωση στην Κηφισιά, την Εθνική Ελλάδας και τώρα τον Παναθηναϊκό: «Αν μου τα έλεγαν όλα αυτά το καλοκαίρι, θα έλεγα ότι ονειρεύονται. Τα φέρνει η ζωή έτσι, που δεν ξέρεις τι μπορεί να γίνει σε έναν, δυο, τρεις μήνες…».

Για τη δουλειά του: «Πάντα δούλευα, πάντα είχα όνειρο να γίνω επαγγελματίας ποδοσφαιριστής, δεν άφηνα τίποτα να μου αλλάξει την πορεία. Είναι η δικαίωση όλης της δουλειάς και όλων όσα έχω περάσει στο ποδόσφαιρο».

Για τους στόχους του: «Να βοηθήσω την ομάδα να επιστρέψει εκεί που ανήκει και μέσα απ’ αυτό ν’ αναδειχθώ κι εγώ».

Για τον Στέφανο Κοτσόλη: «Με πίστεψε, έκανε τους υπόλοιπους να με πιστέψουν και δικαιώθηκε, πιστεύω…».

Για τη νέα συνύπαρξη με τον Τεττέη: «Βρίσκω και τον Ανδρέα και τον Γιώργο Κυριόπουλο. Ήρθα πολύ κοντά με αυτά τα παιδιά και στην Κηφισιά».

Για τη συνεργασία του με τον Τεττέη: «Η συνεργασία μας ήταν απόρροια της καλής σχέσης που είχαμε, είναι στο χέρι μας να το επαναλάβουμε αυτό».

Για τον Παναθηναϊκό: «Ξέρω ότι βρίσκομαι σε έναν από τους μεγαλύτερους συλλόγους της Ελλάδας, είναι πολύ βαριά η φανέλα, το ήξερα από τις ακαδημίες αυτό. Είμαι πολύ χαρούμενος και είναι μεγάλη τιμή».

Για τα στοιχεία που θέλει να βελτιώσει στο παιχνίδι του: «Έχω ακόμα πολλά να βελτιώσω στο παιχνίδι μου και μέρα με τη μέρα στόχος μου είναι να γίνω καλύτερος».

Για το τι να περιμένει ο κόσμος από εκείνον: «Να περιμένει ο κόσμος ότι θα δίνω το 100%, θα βάζω την ομάδα πάνω από εμένα. Πάθος, δύναμη και το αγαπημένο μου στοιχείο που είναι το γκολ».

Για τα καλύτερα στοιχεία του: «Του αρέσει να παίζει στον χώρο, να εκμεταλλεύεται την ταχύτητά του και του αρέσει να σκοράρει».

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
17:39ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τελεσίγραφο της κυβέρνησης στους αγρότες μέχρι την Τετάρτη: Αυτά είναι τα μέτρα και δεν υπάρχουν άλλα

17:38ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Μαρία Σάκκαρη: Νίκησε τη Ραντουκάνου κι έστειλε την Ελλάδα στα προημιτελικά του United Cup

17:27ΚΟΣΜΟΣ

Δανία: «Ο Τραμπ μιλάει σοβαρά όταν λέει ότι θέλει να καταλάβει τη Γροιλανδία»

17:26ΕΛΛΑΔΑ

Μπλακ άουτ στο FIR Αθηνών: Συγκροτήθηκε υπό τον διοικητή της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας η πενταμελής επιτροπή - Ποιοι συμμετέχουν

17:24ΕΛΛΑΔΑ

FIR Αθηνών: «Μόνο 300 βαλίτσες χάθηκαν», λένε από το «Ελευθέριος Βενιζέλος»

17:22ΕΘΝΙΚΑ

Νέες τουρκικές παραβιάσεις στο FIR Αθηνών

17:19ΚΟΣΜΟΣ

Έκτακτη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ για την νομιμότητα της επίθεσης των ΗΠΑ στην Βενεζουέλα - Δείτε live

17:19ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός: Καλωσόρισε τον Παντελίδη με… Τεττέη – «Δικαίωση η μεταγραφή μου» (βίντεο)

17:12ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Η Κυβερνοασφάλεια στις αερομεταφορές - Τι ισχύει, οι νέες προκλήσεις και πώς θα τις αντιμετωπίσουμε

17:11ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Δίκη Novartis: Την ενοχή των δυο πρώην προστατευόμενων μαρτύρων πρότεινε η εισαγγελέας

17:08ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Έλενα Κουντουρά: Έχω παρέμβει στην Κομισιόν για να συμμορφωθεί η Ελλάδα για την ασφάλεια των πτήσεων

17:06ΚΟΣΜΟΣ

Μεξικό: «Η Αμερική δεν ανήκει σε κανένα δογμα και σε καμία δύναμη»

16:58ΥΓΕΙΑ

Μεγάλη Βρετανία: Τέλος οι διαφημίσεις junk food σε τηλεόραση και διαδίκτυο

16:50ΚΟΣΜΟΣ

Κολομβία, Κούβα, Μεξικό, Γροιλανδία ή Ιράν: Πού θα χτυπήσει ο Τραμπ στη συνέχεια;

16:48ΕΛΛΑΔΑ

Εύβοια: Σφοδρή σύγκρουση δύο αυτοκινήτων στο Αλιβέρι - Εγκλωβισμένη στα συντρίμμια ηλικιωμένη

16:46ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Κηφισιά: Ανακοίνωσε τη μεταγραφή του Παντελίδη στον Παναθηναϊκό

16:43ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Άλμα» για τις μετοχές των αμερικανικών πετρελαϊκών εταιρειών μετά την «επιχείρηση Μαδούρο»

16:43ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Ανώπολη Χερσονήσου: Θρήνος για τον 35χρονο Νίκο που «έσβησε» μέσα στο σπίτι του

16:39ΚΟΣΜΟΣ

Ινδία: Μηδενική λαθροθηρία ρινόκερων το 2025 – Φτάνουν πλέοντα 4.000 μέλη - Θρίαμβος για την άγρια ζωή

16:36ΕΛΛΑΔΑ

Θρίλερ με το θάνατο συμβολαιογράφου της Κεφαλονιάς σε ταξίδι στον Παναμά - Σε νοσοκομείο στο Παρίσι σε κρίσιμη κατάσταση ο σύζυγός της

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
16:36ΕΛΛΑΔΑ

Θρίλερ με το θάνατο συμβολαιογράφου της Κεφαλονιάς σε ταξίδι στον Παναμά - Σε νοσοκομείο στο Παρίσι σε κρίσιμη κατάσταση ο σύζυγός της

18:55ΕΛΛΑΔΑ

«Είναι σαμποτάζ κατά 99% - Άγνωστος πομπός στόχευσε την κεντρική κεραία της Αττικής, θα βρεθεί από πού», εκτιμά Ραδιοερασιτέχνης στο Newsbomb

23:56ΚΟΣΜΟΣ

Τεράστιος καρχαρίας εμφανίζεται εκεί που δεν θα έπρεπε και προβληματίζει τους επιστήμονες

13:34ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μεταγραφές, AEK: Στη λίστα του Ριμπάλτα ο Μπέντζαμιν Ταχίροβιτς

17:19ΚΟΣΜΟΣ

Έκτακτη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ για την νομιμότητα της επίθεσης των ΗΠΑ στην Βενεζουέλα - Δείτε live

12:08ΚΟΣΜΟΣ

Οι 471 ημέρες της Ρόμι Γκόνεν στην «κόλαση» της Χαμάς: «Φοβόμουν ότι είχα μείνει έγκυος» - Ισραηλινή πρώην όμηρος μίλησε για πρώτη φορά

14:37ΚΟΣΜΟΣ

NYT: Το χορευτικό του Μαδούρο που εξάντλησε την υπομονή Τραμπ και βομβάρδισε το Καράκας

11:21ΚΟΣΜΟΣ

Ιστορικό ρεκόρ στη διάσημη ιχθυαγορά του Τόκιο: Πόσο πουλήθηκε ο πρώτος τόνος της χρονιάς - «Φέρνει τύχη»

14:08ΕΛΛΑΔΑ

Αγροτικά μπλόκα: Ουρές ταλαιπωρίας στην εθνική Τριπόλεως - Κορίνθου, στο ύψος της Αρχαίας Νεμέας

03:16ΚΑΙΡΟΣ

Αρναούτογλου: Η τάση του καιρού μέχρι τα μέσα Ιανουαρίου – Σε ποιες περιοχές θα ρίξει «πολύ νερό»

10:57ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχονται ψυχρές αέριες μάζες - Πότε θα πέσει η θερμοκρασία κατακόρυφα

14:07ΕΛΛΑΔΑ

Novartis - Η Μαραγγέλη - «Κελέση» επιβεβαίωσε ότι έλαβε αμοιβή από τις ΗΠΑ και επέμεινε για δωροδοκίες: «Έβλεπα τα χρήματα να μπαίνουν σε φακέλους»

14:29ΚΟΣΜΟΣ

Οϊμιάκον: Αυτό είναι το πιο παγωμένο χωριό της Γης – Ο υδράργυρος φτάνει μέχρι τους –72℃

22:37ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Τζακ ποτ στο Τζόκερ: Πόσα χρήματα θα μοιράσει στην κλήρωση της Τρίτης

13:17ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία για ζευγάρι Ελλήνων από την Κεφαλονιά στον Παναμά: Νεκρή η σύζυγος - Σε κρίσιμη κατάσταση ο άνδρας

16:43ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Ανώπολη Χερσονήσου: Θρήνος για τον 35χρονο Νίκο που «έσβησε» μέσα στο σπίτι του

10:56ΕΛΛΑΔΑ

Χάθηκαν περί τις 2.000 αποσκευές στο «Ελ. Βενιζέλος» λόγω του «μπλακ άουτ» στο FIR Αθηνών

17:24ΕΛΛΑΔΑ

FIR Αθηνών: «Μόνο 300 βαλίτσες χάθηκαν», λένε από το «Ελευθέριος Βενιζέλος»

09:34ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Παπαδάκης: Το «αντίο» στην έναρξη του Καλημέρα Ελλάδα και τα σπαρακτικά λόγια της αρχισυντάκτριάς του

17:39ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τελεσίγραφο της κυβέρνησης στους αγρότες μέχρι την Τετάρτη: Αυτά είναι τα μέτρα και δεν υπάρχουν άλλα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ