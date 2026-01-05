Η Λιμνιωτάκη νέα πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αθηναίων

Η Δέσποινα Λιμνιωτάκη είναι η νέα πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αθηναίων, μετά την παραίτηση του Μανόλη Βελεγράκη. Η κ. Λιμνιωτάκη ήταν η μοναδική υποψήφια και εκλέχθηκε με 35 ψήφους υπέρ, ενώ απείχαν της ψηφοφορίας η Λαϊκή Συσπείρωση και η Ανατρεπτική Συμμαχία και απουσίαζαν της Συνεδρίασης η παράταξη του Κώστα Μπακογιάννη και η Ελένη Παπαδοπούλου.

Ο απερχόμενος πρόεδρος ευχαρίστησε το σώμα γι' αυτά τα δύο χρόνια και από τη μεριά του ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας ευχαρίστησε τον κ. Βελεγράκη. «Έκανε μια σπουδαία δουλειά, γύρω στις 75 συνεδριάσεις Δημοτικών Συμβουλίων με πολλά θέματα και πολλές φορές μέχρι αργά το βράδυ και τώρα θα είναι εδώ ενεργός στα κάτω έδρανα, για να στηρίξει τις προσπάθειες συνολικά για τον δήμο της Αθήνας», τόνισε ο κ. Δούκας.

Σχετικά με την επιλογή να απουσιάζει της διαδικασίας η παράταξη του Κώστα Μπακογιάννη «Αθήνα Ψηλά», εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία μεταξύ άλλων αναφέρει:

«Η Αθήνα έχει σοβαρά προβλήματα και χρειάζεται σοβαρή διοίκηση. Το σημερινό έκτακτο Δημοτικό Συμβούλιο, δυστυχώς, δεν αφορά την πόλη, αλλά εσωτερικές αναταράξεις της παράταξης που διοικεί τον δήμο. Όταν παραιτήσεις, τακτικισμοί, "επαγγελματικοί λόγοι" και εσωκομματικές ισορροπίες μεταφέρονται στο Δημοτικό Συμβούλιο, τότε κάτι δεν πάει καλά με τις προτεραιότητες. Ο Δήμος Αθηναίων δεν μπορεί και δεν πρέπει να λειτουργεί ως παράρτημα κομματικών εξελίξεων. Γι' αυτό δεν θα συμμετάσχουμε. Όχι από αδιαφορία, αλλά από σεβασμό στην Αθήνα».

Και προσθέτει: «Εμείς θα είμαστε παρόντες σε κάθε συνεδρίαση που αφορά στην καθημερινότητα των Αθηναίων, τη λειτουργία της πόλης και τις πραγματικές ανάγκες των κατοίκων. Τα εσωτερικά προβλήματα του ΠΑΣΟΚ ας τα λύσουν εκείνοι που τα δημιούργησαν και σίγουρα όχι εις βάρος της πόλης».

Η Δέσποινα Λιμνιωτάκη σπούδασε Παιδαγωγικά και Ψυχολογία ενώ έκανε μεταπτυχιακές σπουδές στο Πανεπιστήμιο του Kent στην Κοινωνική Ψυχολογία (Group Processes and Intergroup Relations). Παράλληλα, εκπαιδεύτηκε πάνω στη διαχείριση απώλειας (Grief counseling) και στην Ιατρική Ψυχολογία.

Είναι συνιδρύτρια και Πρόεδρος της Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης The Healing Tree community for Mental Health που σχεδιάστηκε με σκοπό την υποστήριξη ομάδων πληθυσμού που υποφέρουν από ψυχικές νόσους. Εργάζεται ως Ψυχολόγος και Σύμβουλος Ομάδων πάνω σε θέματα καταπολέμησης της (έμφυλης) βίας, διαχείρισης απώλειας και επεξεργασίας του μετατραυματικού στρες μετά από φυσικές καταστροφές. Είναι συγγραφέας 4 βιβλίων για την απώλεια, με ισάριθμες συμμετοχές σε κεφάλαια σε άλλες εκδόσεις για την ψυχική ανθεκτικότητα.

Τα τελευταία χρόνια λειτουργεί επιπλέον ως εκπαιδεύτρια προγραμμάτων γυναικείας ενδυνάμωσης και ηγεσίας, στα πεδία της επιχειρηματικότητας και της πολιτικής δράσης.

