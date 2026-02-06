Μεγάλη επιχείρηση για την εξάρθρωση συμμορίας με λαθραία τσιγάρα - Βρήκαν εργοστάσιο και 10 αποθήκες

Σε εξέλιξη βρίσκεται από το πρωί της Παρασκευής, 6 Φεβρουαρίου, αστυνομική επιχείρηση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος (ΔΑΟΕ), σε περιοχές της Αττικής, της Βοιωτίας, της Μαγνησίας και της Κατερίνης, για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνταν στην παρασκευή και πώληση λαθραίων καπνικών προϊόντων.

Στη διάρκεια της έρευνας, οι αρχές εντόπισαν και ερευνούν δέκα αποθηκευτικούς χώρους, καθώς και εργοστάσιο παραγωγής παράνομων καπνικών προϊόντων.

Έχουν κατασχεθεί, μεταξύ άλλων, όπλα, χρήματα, οχήματα, σημειώσεις και κινητά τηλέφωνα. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί συνολικά 25 άτομα, 19 στην Αττική και 6 στη Βοιωτία.

