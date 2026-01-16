Θεσσαλονίκη: Η αστυνομία «διέλυσε» δύο κυκλώματα λαθραίων τσιγάρων – 14 συλλήψεις

Η αστυνομία εξάρθρωσε δύο εγκληματικές ομάδες που διακινούσαν λαθραία τσιγάρα και ηλεκτρονικά τσιγάρα σε περιοχές της Θεσσαλονίκης και της Αττικής. Σε μεγάλη επιχείρηση συνελήφθησαν 14 άτομα, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη εννέα.

Η υπόθεση ερευνήθηκε για πολλούς μήνες από το Τμήμα Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βόρειας Ελλάδας. Από την έρευνα προέκυψε ότι οι δύο ομάδες συνεργάζονταν μεταξύ τους και δρούσαν τουλάχιστον από τον Μάιο του 2025.

Στην πρώτη ομάδα φέρεται ως αρχηγός ένας 50χρονος, ο οποίος προμήθευε λαθραία τσιγάρα στα μέλη και εισέπραττε τα χρήματα. Τη διανομή στους πελάτες αναλάμβαναν τέσσερις γυναίκες, ανάμεσά τους και μία 82χρονη, που είχαν δικό τους δίκτυο αγοραστών.

Στη δεύτερη ομάδα αρχηγός φέρεται ένας 48χρονος, που συντόνιζε τη διακίνηση λαθραίων τσιγάρων και ηλεκτρονικών τσιγάρων μίας χρήσης. Στενός συνεργάτης του ήταν ένας 62χρονος, ενώ άλλα άτομα βοηθούσαν, ακόμη και δύο εργαζόμενες σε κατάστημα μανικιούρ–πεντικιούρ, που κρατούσαν προσωρινά τα παράνομα προϊόντα.

Για να μην γίνονται αντιληπτοί, οι εμπλεκόμενοι χρησιμοποιούσαν κωδικές λέξεις στις συνομιλίες τους. Τα ηλεκτρονικά τσιγάρα τα αποκαλούσαν «φρούτα», τα καπνικά προϊόντα «τυριά» και τους αστυνομικούς «ουρές».

Η έρευνα έδειξε επίσης ότι τα χρήματα από το παράνομο εμπόριο «ξεπλένονταν» μέσω αγορών ακινήτων, πολυτελών κατοικιών, οχημάτων και ταξιδιών.

Κατά τις έρευνες κατασχέθηκαν πάνω από 10.000 πακέτα λαθραίων τσιγάρων, 61 κιλά λαθραίου καπνού, περισσότερα από 1.200 ηλεκτρονικά τσιγάρα, σχεδόν 45.000 ευρώ, καθώς και όπλα. Τα κατασχεθέντα προϊόντα και χρήματα θα σταλούν στις αρμόδιες υπηρεσίες για τον υπολογισμό των φόρων και την επιβολή προστίμων.