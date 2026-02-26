Στην προπόνηση της Παρί ο Τι Τζέι Σορτς (Video)

Η αναμέτρηση του Παναθηναϊκού AKTOR με την Παρί για την Euroleague, έφερε τους Γάλλους στην Αθήνα. Μαζί και την ευκαιρία στον Τι Τζέι Σορτς να συναντήσει τους… παλιόφιλους. Ο Αμερικανός γκαρντ των «πράσινων» αγωνιζόταν στους Παριζιάνους και έχει πολλούς γνωστούς όπως είναι λογικό.

Έτσι, δεν έχασε την ευκαιρία να πάει στο Telekom Center Athens. Στο νέο του «σπίτι» υποδέχτηκε την αποστολή της Παρί, την ώρα που η γαλλική ομάδα έκανε προπόνηση στην έδρα του «τριφυλλιού».

Οι Γάλλοι ανέβασαν σχετικό βίντεο με τον Σορτς να εμφανίζεται στην προπόνησή τους και να χαιρετά εγκάρδια τους πρώην συμπαίκτες του. Ειδικά τον Ιφι με τον οποίο έχουν άριστη σχέση.