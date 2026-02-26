Γάζα: Υπόγεια σήραγγα πέντε χιλιομέτρων, γεμάτη με οπλισμό ανακάλυψαν οι ισραηλινοί

Σε μια από τις πιο σημαντικές επιχειρήσεις των τελευταίων ημερών στη βόρεια Λωρίδα της Γάζας, οι ισραηλινές δυνάμεις (IDF) πέτυχαν ένα καίριο πλήγμα στις υποδομές της Χαμάς.

Κατά τη διάρκεια στοχευμένων ερευνών στην περιοχή της Μπέιτ Χανούν, οι μονάδες του μηχανικού έφεραν στο φως και στη συνέχεια ισοπέδωσαν ένα εκτεταμένο υπόγειο δίκτυο σηράγγων, το οποίο αποτελούσε την «ραχοκοκαλιά» των επιχειρήσεων στην περιοχή.

‼️ EXPOSED: 5km underground tunnel routes with weapons inside in Beit Hanoun, Gaza



IDF troops dismantled the tunnel routes, in which they also found a weapons stockpile containing explosive devices, grenades, rifles, and more. pic.twitter.com/j6kBs1rjML — Israel Defense Forces (@IDF) February 26, 2026

Μια υπόγεια πόλη 5 χιλιομέτρων

Η εξελιγμένη υποδομή, η οποία εκτείνεται σε συνολικό μήκος 5 χιλιομέτρων, δεν ήταν μια απλή κρύπτη, αλλά ένας στρατηγικός αρτηριακός κόμβος. Σχεδιασμένο με ιδιαίτερη προσοχή, το δίκτυο επέτρεπε την ταχεία και αόρατη μεταφορά εκατοντάδων μαχητών, μακριά από τα εξελιγμένα συστήματα επιτήρησης και τα drones του Ισραήλ. Κι όμως, η έρευνα στο εσωτερικό των σηράγγων αποκάλυψε ότι το δίκτυο λειτουργούσε και ως μια τεράστια αποθήκη πολεμικού υλικού, έτοιμου να χρησιμοποιηθεί σε επιθέσεις πρώτης γραμμής.

Οπλισμός και εκρηκτικά στο φως

Κατά την έφοδο των ειδικών μονάδων στο εσωτερικό των διαδρομών, εντοπίστηκε ένας πραγματικός στρατιωτικός θησαυρός. Το απόθεμα που κατασχέθηκε περιλάμβανε:

Αυτοσχέδιους εκρηκτικούς μηχανισμούς (IEDs): Δεκάδες βόμβες υψηλής ισχύος, έτοιμες προς πυροδότηση.

(IEDs): Δεκάδες βόμβες υψηλής ισχύος, έτοιμες προς πυροδότηση. Πυρομαχικά και χειροβομβίδες : Μεγάλο όγκο υλικού διαφόρων διαμετρημάτων για παρατεταμένες συγκρούσεις.

: Μεγάλο όγκο υλικού διαφόρων διαμετρημάτων για παρατεταμένες συγκρούσεις. Επιθετικά τυφέκια: Πλήρη ατομικό εξοπλισμό για τον εξοπλισμό ταγμάτων.

WATCH to see what a Hamas tunnel in Gaza really looks like: pic.twitter.com/fHMU9AIFTr — LTC Nadav Shoshani (@LTC_Shoshani) February 24, 2026

Μετά τη λεπτομερή χαρτογράφηση και την απομάκρυνση του οπλισμού, οι μηχανικές μονάδες προχώρησαν στην πλήρη καταστροφή των υποδομών. Η εξουδετέρωση των σηράγγων θεωρείται απαραίτητη για την αποτροπή μελλοντικών επιθέσεων μέσω του υπεδάφους και την εμπέδωση του ελέγχου στην Μπέιτ Χανούν.

