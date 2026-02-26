Παντελής Θαλασσινός και Όλγα Βενέτη στο Θέατρο Άλσος ΔΕΗ

Μετά την τεράστια επιτυχία, την ενθουσιώδη υποδοχή του κοινού και το sold out της πρώτης εμφάνισης, ο Παντελής Θαλασσινός και η Όλγα Βενέτη επιστρέφουν στη σκηνή του Θεάτρου Άλσος ΔΕΗ με την παράσταση «Ν΄ αγαπάς», την Πέμπτη 19 Μαρτίου.

Όταν δύο φωνές γίνονται μία αγκαλιά και η σκηνή μετατρέπεται σε έναν τόπο αληθινής συνάντησης, το αποτέλεσμα δεν μπορεί παρά να είναι μαγικό. Η πρώτη τους σύμπραξη ήταν κάτι παραπάνω από μια συναυλία· ήταν μια κατάθεση ψυχής που άγγιξε τις πιο ευαίσθητες χορδές του κοινού.

Εκεί που η διαχρονική, λυρική ευαισθησία του Παντελή Θαλασσινού συνάντησε την δωρική και συγκλονιστική ερμηνεία της Όλγας Βενέτη, δημιουργήθηκε μια ατμόσφαιρα σπάνιας ομορφιάς. Τραγούδια-σταθμοί και προσωπικές επιτυχίες μπλέχτηκαν γλυκά, με αποκορύφωμα την πολύ συγκινητική στιγμή που η Όλγα Βενέτη αφιέρωσε στον Παντελή Θαλασσινό το τραγούδι «Ο Φλεβάρης των Φλεβών». Μια κίνηση γεμάτη τρυφερότητα που απέδειξε πως οι πιο δυνατές ιστορίες είναι αυτές που λέγονται χαμηλόφωνα, αλλά αντηχούν μέσα μας για μέρες.

Μετά τη μαγική ατμόσφαιρα της πρώτης βραδιάς, οι δύο καλλιτέχνες ανανεώνουν την υπόσχεσή τους να μοιραστούν ξανά με το κοινό τραγούδια που μιλούν στην καρδιά.

Μια πρόκληση για όσους δεν πρόλαβαν να ζήσουν αυτή τη μουσική εμπειρία, αλλά και για εκείνους που θέλουν να τη νιώσουν ξανά το ραντεβού ανανεώνεται για τις 19 Μαρτίου.

Μια βραδιά που δεν πρέπει να χάσετε.

Γιώργος Παγιάτης - Πιάνο

Δημήτρης Λιόλιος - μπουζούκι

Γιάννης Καλκάνης - τύμπανα

Πολύς Πεντέλης - μπάσο

Σπύρος Βλάχος - κιθάρα

Πάνος Δημητρακόπουλος - κανονάκι

Σωτήρης Μαργώνης - βιολί



Πληροφορίες: