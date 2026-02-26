Χίλαρι Κλίντον: Δεν θυμάμαι ποτέ να έχω συναντήσει τον Έπσταϊν – Να καταθέσουν Τραμπ και Ρούμπιο

Στην δήλωση της στην αρμόδια επιτροπή Εποπτείας της αμερικανικής Βουλής για την υπόθεση του Τζέφρι Έπσταϊν η Χίλαρι Κλίντον ζήτησε από τις αρχές να καλέσουν ως μάρτυρες τον Αμερικανό πρόεδρο, Ντόναλντ Τραμπ και τον υπουργό Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο.

Η πρώην υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ ανέφερε ότι δεν έχει καμία πληροφορία για την παράνομη δραστηριότητα του Τζέφρι Έπσταϊν. «Η επιτροπή δικαιολόγησε την κλήση της για κατάθεση σε εμένα βασιζόμενη στην υπόθεση ότι έχω πληροφορίες αναφορικά με τις έρευνες για τις εγκληματικές δραστηριότητες του Τζέφρι Έπσταϊν και της Γκισλέιν Μάξγουελ. Θα είμαι όσο ξεκάθαρη γίνεται: Δεν έχω», τόνισε η Χίλαρι Κλίντον.

Και συνέχισε: «Όπως δήλωσαν στην ένορκη δήλωσή μου στις 13 Ιανουαρίου δεν είχα ιδέα για τις εγκληματικές δραστηριότητές τους. Δεν θυμάμαι ποτέ να συνάντησα τον κ. Έπσταϊν. Δεν πέταξα ποτέ με το αεροσκάφος του ούτε επισκέφθηκα το νησί του, τα σπίτια ή τα γραφεία του. Δεν έχω κάτι άλλο να προσθέσω σε αυτό»

Στη συνέχεια η Χίλαρι Κλίντον επέκρινε την επιτροπή επειδή δεν κάλεσε εμπλεκόμενα πρόσωπα στην υπόθεση τα οποία ανήκουν στο Ρεπουμπλικανικό κόμμα. «Αυτή η θεσμική αποτυχία είναι σχεδιασμένη για να προστατεύει ένα πολιτικό κόμμα και έναν κρατικό αξιωματούχο παρά να αναζητήσει την αλήθεια και τη δικαιοσύνη για τα θύματα και τους επιζώντες καθώς για το κοινό που θέλουν να φτάσουν στο βάθος αυτού του θέματος. Η καρδιά μου ραγίζει για τους επιζώντες και είμαι έξαλλη εκ μέρους τους», τόνισε η πρώην υπουργός Εξωτερικών.

Παράλληλα προέτρεψε τα μέλη της επιτροπής να ζητήσουν από τον Ντόναλντ Τραμπ να δώσει ένορκη κατάθεση. «Αν αυτή η επιτροπή θέλει πραγματικά να μάθει την αλήθεια για τα εγκλήματα εμπορίας ανθρώπων του Έπσταϊν, δεν θα βασιζόταν σε συνεντεύξεις Τύπου για να πάρει απαντήσεις από τον σημερινό πρόεδρο σχετικά με την εμπλοκή του. Θα τον ρωτούσε απευθείας και αφού ορκιστεί για τις δεκάδες χιλιάδες φορές που εμφανίζεται στα αρχεία του Έπσταϊν».

Αυτή την ώρα η Χίλαρι Κλίντον καταθέτει κεκλεισμένων των θυρών για την υπόθεση, ενώ θα ακολουθήσει κατάθεση και του πρώην προέδρου των ΗΠΑ, Μπιλ Κλίντον. Η Χίλαρι Κλίντον είχε σχέσεις με την πρώην σύντροφο του Έπσταϊν Γκισλέιν Μάξγουελ, μέσω του Ιδρύματος Κλίντον και την είχε καλέσει και στον γάμο της κόρης της, Τσέλσι Κλίντον το 2010.

