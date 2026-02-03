Υπόθεση Έπσταϊν: Μπιλ και Χίλαρι Κλίντον συμφώνησαν να καταθέσουν στο Κογκρέσο

Η απόφαση ελήφθη λίγες ημέρες πριν από προγραμματισμένη ψηφοφορία για την παραπομπή τους για ποινική περιφρόνηση του Κογκρέσου.

Γιάννης Φιλιππάκος

Υπόθεση Έπσταϊν: Μπιλ και Χίλαρι Κλίντον συμφώνησαν να καταθέσουν στο Κογκρέσο
AP
ΚΟΣΜΟΣ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο Μπιλ και η Χίλαρι Κλίντον συμφώνησαν τη Δευτέρα να καταθέσουν ενώπιον της Επιτροπής Εποπτείας της Βουλής των Αντιπροσώπων, στο πλαίσιο της έρευνας για την υπόθεση του Τζέφρι Έπσταϊν, λίγες ημέρες πριν από προγραμματισμένη ψηφοφορία που θα μπορούσε να οδηγήσει στην παραπομπή τους για ποινική περιφρόνηση του Κογκρέσου.

Για μεγάλο χρονικό διάστημα, οι Κλίντον είχαν απορρίψει τις κλητεύσεις της Επιτροπής, τις οποίες χαρακτήριζαν άκυρες και νομικά μη δεσμευτικές. Παράλληλα, κατηγορούσαν τον Ρεπουμπλικανό πρόεδρό της, Τζέιμς Κόμερ, ότι αξιοποιεί την έρευνα για πολιτική στοχοποίηση, παρουσιάζοντάς τους ως αντιπάλους του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, και είχαν δηλώσει ότι θα αντισταθούν μέχρι τέλους.

Η στάση αυτή, ωστόσο, άλλαξε όταν ορισμένοι Δημοκρατικοί συντάχθηκαν με τους Ρεπουμπλικανούς σε ψηφοφορία της Επιτροπής για την προώθηση σύστασης περί ποινικής περιφρόνησης του Κογκρέσου. Πρόκειται για ένα σπάνιο και ιδιαίτερα σοβαρό βήμα, που θα μπορούσε να ανοίξει τον δρόμο για παραπομπή τους στο υπουργείο Δικαιοσύνης.

Μετά την εξέλιξη αυτή, οι Κλίντον επέλεξαν να υποχωρήσουν. Σε email που εστάλη το βράδυ της Δευτέρας προς τον Κόμερ, οι δικηγόροι τους ανέφεραν ότι οι εντολείς τους είναι διατεθειμένοι να εμφανιστούν για καταθέσεις σε «αμοιβαία αποδεκτές ημερομηνίες», ζητώντας παράλληλα να μην προχωρήσει η ψηφοφορία για την παραπομπή τους, η οποία είχε προγραμματιστεί για την Τετάρτη.

Σε δήλωσή τους, εκπρόσωποι των Κλίντον ανέφεραν ότι οι πρώην αξιωματούχοι «ενήργησαν καλόπιστα» και υποστήριξαν πως είχαν ήδη καταθέσει όσα γνώριζαν ενόρκως. «Ο πρώην πρόεδρος και η πρώην υπουργός Εξωτερικών θα παρουσιαστούν», σημείωσαν χαρακτηριστικά.

Η ενδεχόμενη κατάθεση του Μπιλ Κλίντον στο Κογκρέσο θεωρείται σχεδόν άνευ προηγουμένου. Κανένας πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ δεν έχει εμφανιστεί ενώπιον κοινοβουλευτικής επιτροπής από το 1983, όταν ο Τζέραλντ Φορντ είχε καταθέσει για ζητήματα που αφορούσαν τον εορτασμό της διακοσιοστής επετείου του Συντάγματος. Υπενθυμίζεται ότι το 2022, ο Ντόναλντ Τραμπ είχε κινηθεί νομικά για να μπλοκάρει κλήτευση της επιτροπής που ερευνούσε την επίθεση στο Καπιτώλιο, η οποία τελικά αποσύρθηκε.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
03:46ΚΟΣΜΟΣ

Υπόθεση Έπσταϊν: Μπιλ και Χίλαρι Κλίντον συμφώνησαν να καταθέσουν στο Κογκρέσο

03:22ΕΡΓΑΣΙΑ

51η Ημέρα Καριέρας: Τουλάχιστον 50 επιχειρήσεις προσφέρουν πάνω από 1.000 θέσεις εργασίας

02:56ΚΟΣΜΟΣ

Πόλεμος στην Ουκρανία: Ρωσική επίθεση με πυραύλους και drones – Σημειώθηκαν εκρήξεις στο Κίεβο

02:30ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΣΕΠ 4ΓΒ/2025: Τα προσωρινά αποτελέσματα για τις 132 μόνιμες προσλήψεις σε ΚΕΠ και ΑΑΔΕ

02:04ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Δυναμικά ξεκίνησε ο Φεβρουάριος στη Wall Street

01:40ΚΟΣΜΟΣ

Κούβα για ΗΠΑ: Δεν υπάρχει διάλογος – Μόνο κάποιες ανταλλαγές μηνυμάτων

01:18ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Σταματούν οι παραδόσεις πετρελαίου στο «αποτυχημένο κράτος» της Κούβας

00:53ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR: Τρομερό βίντεο για τα 118 χρόνια - «Διαχρονικό σύμβολο πίστης κι αφοσίωσης»

00:46ΚΟΣΜΟΣ

Λαβρόφ: «Θεμιτοί στόχοι» οι ξένες στρατιωτικές δυνάμεις που θα αναπτυχθούν στην Ουκρανία

00:22ΚΟΣΜΟΣ

Γαλλία: Το κοινοβούλιο απέρριψε δυο προτάσεις μομφής κατά της κυβέρνησης

23:56ΕΛΛΑΔΑ

Πήγε να κάνει έκπληξη στο αγόρι της και παραλίγο να μείνει χωρίς μαλλιά

23:52ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 3 Φεβρουαρίου: Ποιοι γιορτάζουν αύριο

23:50ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΠΑΣΟΚ για συνέντευξη Μητσοτάκη: Μια τρίτη κυβερνητική θητεία ΝΔ ισοδυναμεί με συνέχιση ανισοτήτων και σκανδάλων

23:47ΕΛΛΑΔΑ

Εύβοια: Σοβαρό περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας- Ξυλοκόπησε την γυναίκα του μπροστά στο παιδί τους

23:38ΚΟΣΜΟΣ

Το σπήλαιο που έκρυβε το μυστικό της εξωγήινης ζωής για 49.000.000 χρόνια

23:29ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Ομόνοια: Συνελήφθη 38χρονος με 107 γραμμάρια από το χάπι του βιασμού - Τι ισχυρίστηκε

23:20ΚΟΣΜΟΣ

Πορτογαλία: Ετοιμάζεται να απαγορεύσει τα social media στους εφήβους κάτω των 16 ετών

23:11ΕΛΛΑΔΑ

Κρητικός πατέρας ξύπνησε το παιδί του με τον πιο όμορφο τρόπο

23:02ΥΓΕΙΑ

Μελέτη διαπιστώνει αύξηση των ψυχωτικών διαταραχών στις νεότερες γενιές

22:53ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Κομμάτι από μπαλκόνι έπεσε πάνω σε αυτοκίνητο - Φωτογραφίες

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
17:58ΕΘΝΙΚΑ

Ίμια 30 χρόνια μετά: Οι Τούρκοι κομάντος πλήρωσαν από την τσέπη τους τα καύσιμα του σκάφους τους

19:12ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Τσατραφύλλιας: Έρχεται διπλό κύμα κακοκαιρίας μέσα στην εβδομάδα - Πότε θα χτυπήσει

19:42ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Πάτρα: Νεκρός 30χρονος στο σπίτι του - Τον εντόπισε η σύζυγός του

22:44ΚΟΣΜΟΣ

Τζέφρι Έπσταϊν: Το γεύμα με την Φέργκιουσον και τις κόρες της, πέντε ημέρες μετά την αποφυλάκισή του το 2009

13:12WHAT THE FACT

Γυναίκα «πέθανε για 32 δευτερόλεπτα και είδε το μέλλον» - Η ζοφερή προειδοποίηση για όσα αντίκρισε

19:56ΠΑΙΔΕΙΑ

Εθνικό Απολυτήριο: Το σχέδιο, το τέλος των πανελλαδικών, ο διάλογος και το χρονοδιάγραμμα

22:31ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Συνέντευξη Μητσοτάκη: Η συνάντηση με Ερντογάν, η ηλεκτρική διασύνδεση των ελληνικών νησιών, ο εκλογικός νόμος και το δίλημμα της κάλπης

10:24ΕΘΝΙΚΑ

Ίμια, 30 χρόνια μετά - Πιλότος F4 αποκαλύπτει: Απογειωθήκαμε για να χτυπήσουμε Σμύρνη, Ίμια και Τουρκία

20:44WHAT THE FACT

Ιαπωνία: Αθλητής βόλεϊ δίδαξε την «τέχνη της συγγνώμης» έπειτα από κατά λάθος χτύπημα σε επόπτρια αγώνα - Η κίνηση που άφησε άπαντες άφωνους

12:20WHAT THE FACT

Βόρεια Κορέα: Από το ημερολόγιο Juche στο Γρηγοριανό - Και όμως δεν είναι στο 2026!

15:14ΚΟΣΜΟΣ

Λαβρόφ: «Το 1921 δώσαμε όπλα, πυρομαχικά, χρυσό στην Τουρκία» - Άδωνις: «Ευχαριστούμε, δεν ξεχνάμε»

12:26ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η μία κακοκαιρία μετά τη άλλη - Πλησιάζει νέα σε λίγες ώρες σύμφωνα με τον Μαρουσάκη

19:38ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημοσκόπηση ALCO: Πρωτιά για τη ΝΔ – Στο 18,4% οι αναποφάσιστοι

22:26ΕΛΛΑΔΑ

Ηλεία: «Φούσκωσε» ο Αλφειός - Σε επιφυλακή οι Δήμοι Πύργου, Αρχαίας Ολυμπίας, Ανδρίτσαινας-Κρεστένων

22:23ΚΟΣΜΟΣ

Ιστορική συμφωνία με την Ινδία ανακοίνωσε ο Τραμπ: Τέλος το ρωσικό πετρέλαιο

02:56ΚΟΣΜΟΣ

Πόλεμος στην Ουκρανία: Ρωσική επίθεση με πυραύλους και drones – Σημειώθηκαν εκρήξεις στο Κίεβο

22:04ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Συνεχίζεται το θρίλερ με τη δολοφονία του 27χρονου στη Νέα Πέραμο - Τα αναπάντητα ερωτήματα

23:52ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 3 Φεβρουαρίου: Ποιοι γιορτάζουν αύριο

18:54ΚΟΣΜΟΣ

Πατατο-πλημμύρα στη Γερμανία: Ρεκόρ συγκομιδής πυροδοτεί μαζική δωρεάν διανομή στο Βερολίνο

08:28ΠΑΙΔΕΙΑ

Λύκειο 2026: Οι μεγάλες αλλαγές στο απολυτήριο - Τι φέρνει το νέο σύστημα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ