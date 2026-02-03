Υπόθεση Έπσταϊν: Μπιλ και Χίλαρι Κλίντον συμφώνησαν να καταθέσουν στο Κογκρέσο

Ο Μπιλ και η Χίλαρι Κλίντον συμφώνησαν τη Δευτέρα να καταθέσουν ενώπιον της Επιτροπής Εποπτείας της Βουλής των Αντιπροσώπων, στο πλαίσιο της έρευνας για την υπόθεση του Τζέφρι Έπσταϊν, λίγες ημέρες πριν από προγραμματισμένη ψηφοφορία που θα μπορούσε να οδηγήσει στην παραπομπή τους για ποινική περιφρόνηση του Κογκρέσου.

Για μεγάλο χρονικό διάστημα, οι Κλίντον είχαν απορρίψει τις κλητεύσεις της Επιτροπής, τις οποίες χαρακτήριζαν άκυρες και νομικά μη δεσμευτικές. Παράλληλα, κατηγορούσαν τον Ρεπουμπλικανό πρόεδρό της, Τζέιμς Κόμερ, ότι αξιοποιεί την έρευνα για πολιτική στοχοποίηση, παρουσιάζοντάς τους ως αντιπάλους του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, και είχαν δηλώσει ότι θα αντισταθούν μέχρι τέλους.

Η στάση αυτή, ωστόσο, άλλαξε όταν ορισμένοι Δημοκρατικοί συντάχθηκαν με τους Ρεπουμπλικανούς σε ψηφοφορία της Επιτροπής για την προώθηση σύστασης περί ποινικής περιφρόνησης του Κογκρέσου. Πρόκειται για ένα σπάνιο και ιδιαίτερα σοβαρό βήμα, που θα μπορούσε να ανοίξει τον δρόμο για παραπομπή τους στο υπουργείο Δικαιοσύνης.

Μετά την εξέλιξη αυτή, οι Κλίντον επέλεξαν να υποχωρήσουν. Σε email που εστάλη το βράδυ της Δευτέρας προς τον Κόμερ, οι δικηγόροι τους ανέφεραν ότι οι εντολείς τους είναι διατεθειμένοι να εμφανιστούν για καταθέσεις σε «αμοιβαία αποδεκτές ημερομηνίες», ζητώντας παράλληλα να μην προχωρήσει η ψηφοφορία για την παραπομπή τους, η οποία είχε προγραμματιστεί για την Τετάρτη.

Σε δήλωσή τους, εκπρόσωποι των Κλίντον ανέφεραν ότι οι πρώην αξιωματούχοι «ενήργησαν καλόπιστα» και υποστήριξαν πως είχαν ήδη καταθέσει όσα γνώριζαν ενόρκως. «Ο πρώην πρόεδρος και η πρώην υπουργός Εξωτερικών θα παρουσιαστούν», σημείωσαν χαρακτηριστικά.

Η ενδεχόμενη κατάθεση του Μπιλ Κλίντον στο Κογκρέσο θεωρείται σχεδόν άνευ προηγουμένου. Κανένας πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ δεν έχει εμφανιστεί ενώπιον κοινοβουλευτικής επιτροπής από το 1983, όταν ο Τζέραλντ Φορντ είχε καταθέσει για ζητήματα που αφορούσαν τον εορτασμό της διακοσιοστής επετείου του Συντάγματος. Υπενθυμίζεται ότι το 2022, ο Ντόναλντ Τραμπ είχε κινηθεί νομικά για να μπλοκάρει κλήτευση της επιτροπής που ερευνούσε την επίθεση στο Καπιτώλιο, η οποία τελικά αποσύρθηκε.