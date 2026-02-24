Ουκρανία: Με τους Ευρωπαίους ηγέτες στο πλευρό του ο Ζελένσκι προσευχήθηκε για το θύματα του πολέμου

Ο Ουκρανός πρόεδρος άφησε ένα κερί στο Κίεβο στη μνήμη των νεκρών της ρωσικής εισβολής

Επιμέλεια - Εύη Απολλωνάτου

Ουκρανία: Με τους Ευρωπαίους ηγέτες στο πλευρό του ο Ζελένσκι προσευχήθηκε για το θύματα του πολέμου

Ο Ζελένσκι και οι Ευρωπαίοι ηγέτες στην τελετή στη μνήμη των θυμάτων του πολέμου στην Ουκρανία. 24 Φεβρουαρίου 2026 

Βολοντίμιρ Ζελένσκι/Χ
Σήμερα συμπληρώνονται τέσσερα χρόνια από τον πόλεμο στην Ουκρανίακαι στο Κίεβο τηρήθηκε ενός λεπτού σιγή στη μνήμη των θυμάτων της ρωσικής εισβολής.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι παρευρέθηκε με τη σύζυγό του στην προσευχή στον καθεδρικό ναό της Αγίας Σοφίας στο Κίεβο. Στο πλευρό του είχε ευρωπαίους ηγέτες, όπως τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, την πρόεδρο της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, τον Φινλανδό πρόεδρο Αλεξάντερ Στουπ και την πρωθυπουργό της Δανίας, Μέττε Φρεντέρικσεν.

Αμέσως μετά άφησαν κεριά στη μνήμη των θυμάτων του πολέμου. «Η Ουκρανία έχει αντέξει πολυάριθμες επιθέσεις χάρη στη δύναμη των πολεμιστών μας. Χάρη σε όσους δεν υποχώρησαν, που έγιναν ασπίδα για τη χώρα τους», ανέφερε σε ανάρτηση στο Χ ο Ζελένσκι.

Και πρόσθεσε: «Είμαστε περήφανοι για όλους όσους υπερασπίζονται την Ουκρανία. Τιμούμε τη μνήμη όλων των πεσόντων Ουκρανών υπερασπιστών, εκείνων που έκαναν την υπέρτατη θυσία για μια ελεύθερη Ουκρανία. Και σίγουρα θα διαφυλάξουμε αυτό για το οποίο πάλεψαν. Θα υπερασπιστούμε την ανεξαρτησία μας. Δεν θα προδώσουμε τους ήρωές μας. Δεν θα προδώσουμε την Ουκρανία. Αιώνια τιμή και ευλογημένη μνήμη σε όλους τους πεσόντες Ουκρανούς πολεμιστές».

Το βίντεο από το καταφύγιο

Νωρίτερα ο Ζελένσκι προχώρησε σε έναν απολογισμό των τεσσάρων χρόνων πολέμου και δημοσίευσε ένα βίντεο που τον δείχνει στα καταφύγια της Ουκρανίας.

Η Ρωσία ξεκίνησε για μία επιχείρηση κατάληψης της Ουκρανίας που αρχικά πίστευε ότι θα διαρκούσε από ημέρες έως μερικές εβδομάδες. Τέσσερα χρόνια μετά ο ρωσικός στρατός ακόμη βρίσκεται στο ουκρανικό μέτωπο.

«Σήμερα συμπληρώνονται ακριβώς τέσσερα χρόνια από τότε που ο Πούτιν ξεκίνησε την τριήμερη επίθεσή του για την κατάληψη του Κιέβου», αναφέρει ο Ουκρανός πρόεδρος σε μήνυμά του στο Telegram.

«Και αυτό λέει πολλά για την αντίστασή μας, για τον τρόπο με τον οποίο η Ουκρανία έχει πολεμήσει όλο αυτό το διάστημα», ανέφερε ο Ζελένσκι. Εξήγησε ότι πίσω από τα λόγια του «στέκονται εκατομμύρια άνθρωποι μας, τεράστιο θάρρος, απίστευτα σκληρή δουλειά, επιμονή και ο μακρύς δρόμος που έχει διανύσει η Ουκρανία από τις 24 Φεβρουαρίου [2022]».

«Κοιτώντας πίσω στην αρχή της εισβολής και αναλογιζόμενοι το σήμερα, έχουμε κάθε δικαίωμα να πούμε: υπερασπιστήκαμε την ανεξαρτησία μας, δεν χάσαμε την κρατική μας υπόσταση. Ο Πούτιν δεν πέτυχε τους στόχους του», υπογράμμισε ο Ζελένσκι.
«Δεν λύγισε τους Ουκρανούς, δεν κέρδισε αυτόν τον πόλεμο. Διατηρήσαμε την Ουκρανία και θα κάνουμε τα πάντα για να επιτύχουμε την ειρήνη και τη δικαιοσύνη. Δόξα στην Ουκρανία!», ανέφερε ο Ουκρανός πρόεδρος.

«Θέλω ο Τραμπ να μείνει στο πλευρό μας»

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι σε συνέντευξή του στο CNN τόνισε ότι θέλει ο Αμερικανός πρόεδρος να μείνει στο πλευρό του καθώς συμπληρώνονται τέσσερα χρόνια από την ρωσική εισβολή.

Τόνισε ότι πιστεύει πως ο Αμερικανός ηγέτης και η ομάδα του «θέλουν να τερματίσουν αυτόν τον πόλεμο». Σε ερώτηση τι θέλει να ακούσει από την ομιλία του Τραμπ σήμερα ο Ζελένσκι απάντησε: «Θέλω να μείνει στο πλευρό μας».

Ο Ουκρανός πρόεδρος ρωτήθηκε επίσης για την επικοινωνία του με τις ΗΠΑ και είπε για τις διαπραγματευτικές ομάδες: «Έχουμε καλή επικοινωνία μεταξύ της ομάδας μας και της αμερικανικής ομάδας».

«Πιστεύω ότι ο πρόεδρος Τραμπ και η ομάδα του θέλουν πραγματικά να τερματίσουν αυτόν τον πόλεμο», πρόσθεσε ο Ζελένσκι.

Δείτε εδώ ολόκληρο το αφιέρωμα του Newsbomb.gr στα 4 χρόνια από την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία

