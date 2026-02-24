Γαλάτσι: Σύλληψη 46χρονου για διακίνηση 6,9 κιλών κάνναβης και παράνομη οπλοκατοχή

Snapshot Συνελήφθη 46χρονος στο Γαλάτσι για διακίνηση ναρκωτικών ύστερα από οργανωμένη αστυνομική επιχείρηση.

Κατασχέθηκαν 6,9 κιλά ακατέργαστης κάνναβης σε κατάστημα που χρησιμοποιούσε ως χώρο αποθήκευσης.

Βρέθηκαν επίσης 3.050 ευρώ, ηλεκτρονική ζυγαριά, ασύρματοι, φυσίγγια, κινητά τηλέφωνα και νάιλον συσκευασίες.

Ο συλληφθείς κατηγορείται για παραβάσεις νομοθεσίας περί ναρκωτικών και όπλων και παραπέμφθηκε στον Εισαγγελέα.

Στη σύλληψη ενός 46χρονου άνδρα προχώρησαν το βράδυ του Σαββάτου 21 Φεβρουαρίου αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. σε συνεργασία με το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγίου Παντελεήμονα, στο πλαίσιο οργανωμένης επιχείρησης στο Γαλάτσι.

Η υπόθεση ξεκίνησε ύστερα από αξιοποίηση πληροφοριών που έκαναν λόγο για άτομο το οποίο φέρεται να διακινούσε ναρκωτικές ουσίες και να τις αποθήκευε σε κατάστημα στην ευρύτερη περιοχή. Μετά από συντονισμένες ενέργειες και διακριτική παρακολούθηση, οι αστυνομικοί εντόπισαν τον κατηγορούμενο και επιβεβαίωσαν τη δράση του.

Ακολούθησε ακινητοποίησή του και έρευνα στο κατάστημα που χρησιμοποιούσε ως χώρο αποθήκευσης. Εκεί βρέθηκαν και κατασχέθηκαν συνολικά 6 κιλά και 906 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης, ποσότητα που εκτιμάται ότι προοριζόταν για περαιτέρω διακίνηση.

Παράλληλα, εντοπίστηκαν:

3.050 ευρώ σε μετρητά,

ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας,

4 ασύρματοι,

15 φυσίγγια,

3 κινητά τηλέφωνα και

πλήθος νάιλον συσκευασιών, που φέρεται να χρησιμοποιούνταν για την τυποποίηση των ποσοτήτων.

Σε βάρος του 46χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για παραβάσεις της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών και περί όπλων. Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα, ενώ η έρευνα των Αρχών συνεχίζεται για να διαπιστωθεί αν εμπλέκονται και άλλα άτομα στην υπόθεση.

