Γαλάτσι: Πολυκατοικίες έχουν χτιστεί πάνω σε ρέμα - Αποκαλυπτικές εικόνες

Δεκάδες ρέματα έχουν μπαζωθεί στον βωμό της άναρχης αστικής ανάπτυξης στο λεκανοπέδιο, κι όταν... πέφτει μια σταγόνα παραπάνω, έρχονται στην επιφάνεια, προκαλώντας ανυπολόγιστες υλικές ζημιές, αλλά κυρίως, κοστίζουν ανθρώπινες ζωές.

Ακόμα και στην «καρδιά» της Αθήνας υπάρχουν μπαζωμένα ρέματα κι ένα εξ αυτών βρίσκεται στο Γαλάτσι.

Μεταξύ της Λεωφόρου Πρωτοπαπαδάκη και της οδού Βυζαντίου ένα μικρό ρέμα, περνά κάτω από πολυκατοικίες, υπόγεια κι ακάλυπτους χώρους, για να καταλήξει σε έναν αγωγό στην Πρωτοπαπαδάκη δίπλα στα δημοτικά σχολεία και συνεχίζει τη ροή του!

Ένα αντίστοιχο ρέμα, υπάρχει και από την πίσω πλευρά του όρους του Γαλατσίου, δηλαδή από την πλευρά της Λεωφόρου Αλεξάνδρας και συγκεκριμένα κοντά στον Άρειο Πάγο!

Συγκεκριμένα 700 μέτρα από τον Άρειο Πάγο, την Λεωφόρο Αλεξάνδρας και τα κεντρικά νοσοκομεία Ελπίς και Άγιος Σάββας υπάρχει ένα ρέμα το οποίο διασχίζει υπόγεια και αυλές σπιτιών, πιλοτές και θεμέλια πολυκατοικιών σε μια από τις πιο πυκνοκατοικημένες περιοχές της Αθήνας.