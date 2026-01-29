Γαλάτσι: Εξιχνιάστηκε η επίθεση με βεγγαλικά σε σχολείο - Συνελήφθησαν τέσσερις ανήλικοι

Εξιχνιάστηκε από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Γαλατσίου η επίθεση με βεγγαλικά που σημειώθηκε στις 23 Ιανουαρίου 2026 στο σχολικό συγκρότημα του 3ου και 4ου Γυμνασίου Γαλατσίου, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό ενός 14χρονου μαθητή.

Η επιχείρηση ολοκληρώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης (27/01), έπειτα από αξιοποίηση πληροφοριών και ανάλυση βιντεοληπτικού υλικού από τους αστυνομικούς της συγκεκριμένης υπηρεσίας. Από την έρευνα προέκυψε ότι οι δράστες ήταν τέσσερις ανήλικοι μαθητές του 6ου Γυμνασίου Γαλατσίου.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, οι ανήλικοι πέταξαν βεγγαλικά από εξωτερικό χώρο προς το προαύλιο του σχολείου, την ώρα που στο σημείο βρισκόταν σε εξέλιξη μάθημα Γυμναστικής και δεκάδες μαθητές αθλούνταν στον χώρο. Ένα από τα βεγγαλικά τραυμάτισε στο πόδι 14χρονο μαθητή, ο οποίος υπέστη έγκαυμα πρώτου βαθμού.

Το παιδί μεταφέρθηκε με ίδια μέσα στο Νοσοκομείο Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού», όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες.

Οι τέσσερις ανήλικοι εντοπίστηκαν και προσήχθησαν στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Γαλατσίου, όπου απολογήθηκαν, αποδεχόμενοι τις πράξεις τους. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για σωματική βλάβη κατά συναυτουργία, καθώς και για παράβαση της νομοθεσίας περί φωτοβολίδων και βεγγαλικών.

