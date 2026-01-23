Γαλάτσι: Με εγκαύματα 14χρονος από βεγγαλικά που πέταξαν ανήλικοι σε προαύλιο Γυμνασίου
Το παιδί υπέστη έγκαυμα στο πόδι και μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Παίδων
Βεγγαλικά πέταξε μία παρέα πέντε ανηλίκων σε προαύλιο Γυμνασίου στο Γαλάτσι με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ένας 14χρονος. Σύμφωνα με την ΕΡΤ, είναι σε εξέλιξη οι έρευνες του Τμήματος Ασφαλείας Γαλατσίου, για την ταυτοποίηση και τον εντοπισμό της παρέας που πέταξαν βεγγαλικά στο προαύλιο του 3ου και 4ου Γυμνασίου Γαλατσίου, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί στο πόδι ένας 14χρονος.
Οι ανήλικοι που φορούσαν κουκούλες για να καλύψουν τα χαρακτηριστικά τους, πέταξαν τα βεγγαλικά από έξω προς το προαύλιο του σχολικού συγκροτήματος, την ώρα της Γυμναστικής, που δεκάδες παιδιά αθλούνταν στο προαύλιο.
Το παιδί υπέστη έγκαυμα στο πόδι και μεταφέρθηκε με ίδια μέσα στο Νοσοκομείο Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού» για την παροχή των πρώτων βοηθειών, ενώ οι δράστες τράπηκαν σε φυγή αμέσως μετά την πράξη τους.