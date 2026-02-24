Αυτές οι σειρές αποχαιρετούν οριστικά το κοινό – Μεγάλες αποφάσεις στα κανάλια

Η φετινή τηλεοπτική σεζόν δίνει ένα γερό μάθημα στα στελέχη των καναλιών: Ο ανταγωνισμός, ειδικά στη βραδινή ζώνη, δεν είναι εύκολη υπόθεση και απαιτείται σωστός προγραμματισμός από πολύ νωρίς. Τα περισσότερα προγράμματα της prime time φέτος δυσκολεύονται πολύ, με μικρές φωτεινές εξαιρέσεις. Λόγος, άλλωστε, για τον οποίο οι περισσότερες σειρές αλλάζουν συνεχώς ώρες και ημέρες προβολής. Έτσι, τα στελέχη έχουν πάρει ήδη τις αποφάσεις τους στον τομέα της μυθοπλασίας με τα περισσότερα σίριαλ να ρίχνουν αυλαία.

Στον ALPHA, αυτή είναι η τελευταία χρονιά του «Άγιου Έρωτα». Η παραγωγή μυθοπλασίας μπορεί να μένει με το κεφάλι ψηλά στον ανταγωνισμό και να κερδίζει κάποιες πρωτιές, όμως ήρθε η ώρα του φινάλε πριν την ουσιαστική κόπωση! Τίτλους τέλους θα δούμε και στα σίριαλ «Porto Leone» και «Το σπίτι δίπλα στο ποτάμι», ολοκληρώνοντας τον προγραμματισμένο αριθμό επεισοδίων. Σύμφωνα με τα μέχρι τώρα δεδομένα, η καθημερινή σειρά «Να μ' αγαπάς» έχει προβάδισμα στο να πάρει το πράσινο φως, αφού τα 20άρια που «χτυπά» δεν είναι αμελητέα. Και το «Σόι σου» αναμένεται να συνεχιστεί, με την οικογενειακή κωμωδία να έχει κερδίσει ξανά την καρδιά του κοινού.

Στο μέτωπο του MEGA, η «Γη της ελιάς» θα αποχαιρετήσει οριστικά το κοινό στο τέλος της χρονιάς. Η σειρά του Ανδρέα Γεωργίου και της Βάνας Δημητρίου, μετά από πέντε σεζόν, θα κλείσει τον κύκλο της και η dream team του Μεγάλου Καναλιού ετοιμάζει ήδη το επόμενο έργο της. Σκέψεις να μπει τελεία στο σενάριο υπάρχουν και για το σίριαλ «Μια νύχτα μόνο». Η παραγωγή μπορεί να ξεκίνησε δυναμικά, όμως το δεύτερο μισό της σεζόν ζορίζεται. Η κωμωδία «Έχω παιδιά», η σειρά εποχής «Οι Αθώοι», επίσης, δεν θα βρίσκονται στο πρόγραμμα του MEGA την επόμενη χρονιά όπως και το «Hotel Ελβίρα», που θα κλείσει τον κύκλο του τις προσεχείς ημέρες.

Ίδιο το σκηνικό και στον ΑΝΤ1, όπου το «Grand Hotel» δεν θα παραμείνει ανοιχτό για τρίτη χρονιά. Τα στελέχη ήδη εξετάζουν σενάρια και πιθανές συνεργασίες, θέλοντας να ρίξουν στην αρένα κάτι που θα ταράξει τα νερά της τηλεθέασης. Τίτλοι τέλους θα πέσουν και για τη σειρά «Γιατί ρε πατέρα;», που μπορεί να κέρδισε μια θέση στο Netflix αλλά δεν κατάφερε να πείσει το κοινό…

Όπως γίνεται αντιληπτό, τα κανάλια οδεύουν σε μία εποχή ολικής ανανέωσης και το ενδιαφέρον είναι πολύ μεγάλο.

Διαβάστε επίσης