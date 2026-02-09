Οδηγός μυθοπλασίας: Σειρές σε θέση μάχης και καθηλωτικά επεισόδια

Ο προγραμματισμός των καναλιών για το δεύτερο μισό της σεζόν «κλειδώνει» και πλέον οι σειρές έχουν βρει την ημέρα και την ώρα προβολής τους… ξανά! Μετά από αρκετές εβδομάδες, απόψε, οι αγαπημένες παραγωγές επιστρέφουν στη θέση τους με δυνατά επεισόδια γεμάτα ανατροπές.

Να μ’ αγαπάς, ALPHA 20.00

Η αποτυχημένη πώληση του Ομίλου πυροδοτεί αλυσιδωτές εξελίξεις: αποκαλύπτεται ότι η υποψήφια αγοραστής ήταν άνθρωπος του Άγγελου και η συμφωνία τινάζεται στον αέρα, αφήνοντας τον Θεόφιλο εκτεθειμένο και οργισμένο. Στο πατρικό, το οικογενειακό συμβούλιο μετατρέπεται σε πεδίο μάχης όταν ο Ορφέας ανακοινώνει πως φεύγει, ζητά διαζύγιο και αποκαλύπτει ότι η Φωτεινή είναι έγκυος. Η Σοφία βλέποντας πως ο Θεόφιλος καταρρέει, πλησιάζει και πάλι τον Χάρη, λέγοντάς του πως το παιδί της Φωτεινής και του Ορφέα, δεν πρέπει να γεννηθεί.

Grand Hotel, ANT1 21.00

Ο Άρης ετοιμάζεται να φύγει κρυφά, αφού γράψει πρώτα ένα αποχαιρετιστήριο γράμμα στην Αλίκη. Την ίδια στιγμή, η Αλίκη, άναυδη με το γράμμα της Κυβέλης, την περιμένει στο ξενοδοχείο για να την ρωτήσει τι σημαίνουν όλα αυτά. Διαλυμένη και πανικόβλητη από τις εξελίξεις των γεγονότων, η Κυβέλη, φτάνει τρέχοντας στο ξενοδοχείο ελπίζοντας πως θα προλάβει την Αλίκη πριν το διαβάσει. Αντί για αυτό, βρίσκεται να προσπαθεί να δικαιολογήσει τα αδικαιολόγητα… Η Φρίντα προτείνει στον Χαραλάμπη να κάνουν μήνυση στον Χατζημήτρο από την στιγμή που προχώρησε την έξωση. Άδικα προσπαθεί ο Χαραλάμπης να πείσει τους συμπατριώτες του να κάνουν την μήνυση όλοι μαζί.

Εκείνοι, έξαλλοι, αποφασίζουν να πάνε στην αστυνομία και να καταγγείλουν τον Χαραλάμπη αντί για τον Χατζημήτρο. Η Πελαγία αποφασίσει να γράψει όλα όσα συμβαίνουν στην Θεώνη, μήπως και πεισθεί να επιστρέψει. Η Αλίκη πάει να χαιρετήσει τον Άρη που είναι αποφασισμένος να φύγει. Εκείνος της δίνει ένα αποχαιρετιστήριο φιλί, την ώρα που ο Πέτρος μπαίνει στο δωμάτιο.

Μια νύχτα μόνο, MEGA 21.00

Ο Οδυσσέας καταφέρνει να σώσει την Αρετή από τα χέρια του παρανοϊκού φωτογράφου, ενώ η Ελένη αποφασίζει επιτέλους να ανοίξει την καρδιά της στον Σταύρο και να του πει την αλήθεια για το παρελθόν της σε σχέση με τη Μιρέλλα.

Η Κατερίνη αναζητά τον Οδυσσέα, αλλά ο Σταύρος προσπαθεί να της κρύψει την αλήθεια. Η Άσπα αρχίζει να πιστεύει ότι είναι εφικτή η επανασύνδεση της με τον Σάββα, ενώ ο Νταγιάννος επισκέπτεται τη Μίνα στήνοντας της μία παγίδα. Ένα μήνυμα στο κινητό του Πωλ από κάποια γυναίκα φέρνει ανατροπές.

Άγιος Έρωτας, ALPHA 21.00

Η Άννα ανοίγει για πρώτη φορά την ψυχή της στον πατέρα Νικόλαο και παραδέχεται τον έρωτά της για την Ελένη. Εκείνος την προειδοποιεί για τις συνέπειες και την ωθεί σε μια οδυνηρή απόφαση. Την ίδια στιγμή, και η Ελένη, προκειμένου να αποφύγει τις πιέσεις της οικογένειάς της, δέχεται να γνωρίσει τον άντρα που της προξενεύει η Ειρήνη. Παράλληλα, ο Γεράσιμος βλέπει τη Δώρα με τον Αργύρη και αποφασίζει να μείνει κρυφά στη Στέρνα, έτοιμος να ανατρέψει τα πάντα. Κι ενώ ο Χάρης πλέει μαζί με την Αναστασία σε πελάγη ευτυχίας, λόγω της επικείμενης υιοθεσίας του μωρού που φροντίζει η Χριστίνα, δέχεται ένα τηλεφώνημα από τον γιατρό της Σοφίας, ο οποίος του ζητά να τον συναντήσει, καθώς η ψυχική της κατάσταση επιδεινώνεται. Ο Παύλος, εντωμεταξύ, συνεχίζει να κερδίζει την εμπιστοσύνη της εγγονής του και η Χλόη τον παρακολουθεί ανήσυχη. Κι ενώ η νύχτα πέφτει, η Αγγέλα εξαφανίζεται από το σπίτι του Τόλη μαζί με ένα όπλο, πυροδοτώντας νέους κινδύνους.

Καλά θα Πάει κι Αυτό, ΕΡΤ1 22.00

Η εταιρεία πανηγυρίζει την ολοκλήρωση και προβολή του reel με τη μεταμορφωμένη Μιχαέλα, ενώ ο Πάρις συνειδητοποιεί ότι πίσω από την επιτυχία κρύβεται ένα επικίνδυνο σχέδιο. Η Μιχαέλα αποφασίζει να αποχωρήσει οριστικά, έχοντας μια τελευταία φορτισμένη συνάντηση με τον Πάρι, όπου το συναίσθημα κορυφώνεται αλλά μένει μετέωρο. Παράλληλα, ο Απόλλωνας ανησυχεί για τις συνέπειες όσων ετοιμάζονται στο παρασκήνιο. Στο σπίτι των Παπαδάκηδων, ο Αλέκος ανακαλύπτει μήνυμα που τον οδηγεί στη βεβαιότητα πως η Ρόδω τον απατά. Ρωγμές σε σχέσεις και μυστικά απειλούν να τινάξουν τα πάντα στον αέρα.

Η Γη της ελιάς, MEGA 22.20

Οι γιατροί παλεύουν να κρατήσουν τον Παυλή στη ζωή. Βυθισμένος στις υποψίες, ο Παρασκευάς πιέζει τη Βασιλική να παρακολουθήσει τη Φρύνη. Εκείνη ταλαντεύεται και τελικά του λέει ένα ψέμα που σύντομα θα αποδειχθεί μοιραίο. Η Ισμήνη νιώθει πως ο κόσμος της γκρεμίζεται, ενώ την ίδια στιγμή, ο Κωνσταντίνος και η Φρύνη συνεχίζουν τα κρυφά ραντεβού και, για πρώτη φορά, παραδέχεται ο ένας στον άλλο τον έρωτά του. Η Ξένια και η Μαριλένα χρηματίζουν τη Χρυσούλα για να καταθέσει ψευδώς εναντίον της Ασπασίας, όμως κάποιος φωτογραφίζει τη συναλλαγή. Στο μεταξύ, ο Πότης ενθουσιάζεται με τη νέα αρχιφύλακα, τη Μυρτώ, και, με την καθοδήγηση της Κούλας, ξεκινά μια προσπάθεια για να κερδίσει την καρδιά της. Ο Παρασκευάς ψάχνει τα πράγματα της Φρύνης και βρίσκει την κάρτα του Κωνσταντίνου που συνόδευε τα λουλούδια.

Παράλληλα, η Ανωτέρα καλεί τον Κουράκο να απολογηθεί, καθώς το όνομά του εμπλέκεται στην υπόθεση της μαφίας. Λόγω μιας επιπλοκής, η κατάσταση του Παυλή χειροτερεύει και η ζωή του κρέμεται από μια κλωστή.

Porto Leone, ALPHA 22.30

Η Αλεξάνδρα βρίσκει παλιές φωτογραφίες της Άντζελας και φροντίζει να φτιάξει αντίτυπα προκειμένου να τα χρησιμοποιήσει για να την εκθέσει τη μέρα του γάμου, όμως μια φαινομενικά άσχετη ανάκριση πρόκειται να προδώσει κάποια από τα μυστικά της στον Γιάμαρη. Ο Βούλγαρης πείθει την Γαλήνη να κάνει μία προσπάθεια να τα βρει με την Αγγελική έτσι ώστε να κάνουν όλοι μαζί Πρωτοχρονιά, ενώ ο Ορέστης αφήνει ένα γράμμα στην Βούλα εξηγώντας της όλα όσα νιώθει για αυτήν. Οι άνθρωποι του Καπετανάκου δίνουν ένα μάθημα στον Ιορδάνη Αρχοντή, ενώ ο Γρηγόρης ανοίγει την καρδιά του στην Αγγελική και της εξομολογείται την αλήθεια για τον φόνο του Στράτου.

Το Παιδί, ΕΡΤ1 23.00

Η Ιρίνα και ο Γερμανός συζητάνε για πρώτη φορά ανοιχτά ποιοι είναι και τικάνουν στο Νεοχώρι. Η Μαντώ γνωρίζεται με τους χωριανούς, ενώ η Άφρο έχει ένα ατύχημα με τη μηχανή. Ο Θέμης και η Σίσσυ μαλώνουν για το ποιανού η δουλειά είναι πιο δύσκολη. Παράλληλα, στο στούντιο ξεκινάει η εκπομπή Πιεσόμετρο cross over Γκολ από τη Βούλα με καλεσμένο τον Πέτρο. Ο Δημήτρης θεωρεί πως ξέρει τον πλήρη κωδικό που ξεκλειδώνει τον λογαριασμό στην τράπεζα και αποφασίζει να το ελέγξει. Ο Πάκης επισκέπτεται τον Παρασκευά με ένα νέο που κλονίζει τη θέση του ως Δήμαρχος.

