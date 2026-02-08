ΣΚΑΪ: Ο Κώστας Τσουρός, τα ανοιχτά μέτωπα και το μέλλον των παρουσιαστών

Το δεύτερο μισό της τηλεοπτικής χρονιάς έχει μπει με διάθεση μεγάλων αλλαγών σε αρκετά κανάλια. Μετά τον ΑΝΤ1, τη σκυτάλη παίρνει ο ΣΚΑΪ και προχωρά σε δραστικές αποφάσεις στη μεσημεριανή και απογευματινή ζώνη.

Από τη Δευτέρα 16 Φεβρουαρίου, ο Κώστας Τσουρός και το μαγκαζίνο «Το’χουμε» θα προβάλλεται από τις 15.30 έως τις 16.30. Πρόκειται για μία σημαντική μείωση στη διάρκεια, καθώς πλέον η εκπομπή θα κρατά παρέα μόλις μία ώρα στους τηλεθεατές. Όταν ο δημοσιογράφος περνούσε το κατώφλι του ΣΚΑΪ, στις αρχές της σεζόν, η σκέψη ήταν η εκπομπή να διαρκεί τρεις ώρες.

Στην πορεία τα σχέδια άλλαξαν και το μαγκαζίνο είχε δίωρη διάρκεια, όμως πλέον τα δεδομένα διαφοροποιούνται ξανά. Η εν λόγω εξέλιξη, που σίγουρα δεν ήταν αναμενόμενη αφού το κανάλι μέχρι πρότινος στήριζε με κάθε τρόπο τον κεντρικό παρουσιαστή, ανοίγει νέες συζητήσεις για το μέλλον της εκπομπής την επόμενη σεζόν που πλέον φαίνεται δυσοίωνο. Ενδιαφέρον θα έχουν και οι συζητήσεις με τον Κώστα Τσουρό, ένα πρόσωπο που έχει απασχολήσει έντονα τα τελευταία χρόνια.

Την ίδια ημέρα, στις 18.30, στον σταθμό κάνει πρεμιέρα το πολυσυζητημένο «Beat My Guest». Μετά από αρκετές αναβολές ξεκινά την τηλεοπτική του διαδρομή, παίρνοντας καθημερινά το lead in από ελληνική ταινία.

Τα ανοιχτά μέτωπα στον ΣΚΑΪ δεν τελειώνουν εδώ. Το κανάλι είναι διατεθειμένο να συνεχίζει να δοκιμάζει πράγματα μέχρι το τέλος της τρέχουσας σεζόν προκειμένου να καταλήξει στο τι θα κρατήσει και τι θα αλλάξει του χρόνου. Σε μία πρώτη αξιολόγηση, το πρόσημο είναι θετικό τόσο για τον Φάνη Λαμπρόπουλο και την προσπάθεια που έκανε στη late night ζώνη, όσο και για τον Γιάννη Τσιμιτσέλη που έχει «κλειδώσει» και δεύτερο φορμάτ για την επόμενη χρονιά από τώρα. Ο ηθοποιός, όπως όλα δείχνουν, έχει προβάδισμα να συνεχίσει με το «Όπου υπάρχει Ελλάδα», ενώ θα βρεθεί και στο τηλεπαιχνίδι «The Quiz with Balls».

Στο μέτωπο του Φαλήρου συνεχίζονται οι κουβέντες και με τον Χρήστο Φερεντίνο, του οποίου το συμβόλαιο ολοκληρώνεται αλλά υπάρχει καλή σχέση με τη διοίκηση.

Όσον αφορά στην ενημέρωση; Οι εκπομπές συνεχίζουν την επιτυχημένη τους πορεία με τα πρωινά δίδυμα να φέρνουν χαμόγελα στο κανάλι και να θεωρείται «σιγουράκι» ότι θα πάρουν το πράσινο φως για του χρόνου χωρίς αλλαγές. Ειδικά οι «Αταίριαστοι» διανύουν μία από τις καλύτερες χρονιές τους, «βάζοντας» δύσκολα στον ανταγωνισμό και φέρνοντας ακόμη και πρωτιές σε μία ζώνη όπου η ψυχαγωγία έχει δυνατή παρουσία.

