ΣΚΑΪ: Ο Κώστας Τσουρός, τα ανοιχτά μέτωπα και το μέλλον των παρουσιαστών

Ο ΣΚΑΪ συνεχίζει να απασχολεί με το πρόγραμμά του και τους παρουσιαστές…

Κατερίνα Θεοδωροπούλου

ΣΚΑΪ: Ο Κώστας Τσουρός, τα ανοιχτά μέτωπα και το μέλλον των παρουσιαστών
LIFESTYLE
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Το δεύτερο μισό της τηλεοπτικής χρονιάς έχει μπει με διάθεση μεγάλων αλλαγών σε αρκετά κανάλια. Μετά τον ΑΝΤ1, τη σκυτάλη παίρνει ο ΣΚΑΪ και προχωρά σε δραστικές αποφάσεις στη μεσημεριανή και απογευματινή ζώνη.

Από τη Δευτέρα 16 Φεβρουαρίου, ο Κώστας Τσουρός και το μαγκαζίνο «Το’χουμε» θα προβάλλεται από τις 15.30 έως τις 16.30. Πρόκειται για μία σημαντική μείωση στη διάρκεια, καθώς πλέον η εκπομπή θα κρατά παρέα μόλις μία ώρα στους τηλεθεατές. Όταν ο δημοσιογράφος περνούσε το κατώφλι του ΣΚΑΪ, στις αρχές της σεζόν, η σκέψη ήταν η εκπομπή να διαρκεί τρεις ώρες.

Στην πορεία τα σχέδια άλλαξαν και το μαγκαζίνο είχε δίωρη διάρκεια, όμως πλέον τα δεδομένα διαφοροποιούνται ξανά. Η εν λόγω εξέλιξη, που σίγουρα δεν ήταν αναμενόμενη αφού το κανάλι μέχρι πρότινος στήριζε με κάθε τρόπο τον κεντρικό παρουσιαστή, ανοίγει νέες συζητήσεις για το μέλλον της εκπομπής την επόμενη σεζόν που πλέον φαίνεται δυσοίωνο. Ενδιαφέρον θα έχουν και οι συζητήσεις με τον Κώστα Τσουρό, ένα πρόσωπο που έχει απασχολήσει έντονα τα τελευταία χρόνια.

Την ίδια ημέρα, στις 18.30, στον σταθμό κάνει πρεμιέρα το πολυσυζητημένο «Beat My Guest». Μετά από αρκετές αναβολές ξεκινά την τηλεοπτική του διαδρομή, παίρνοντας καθημερινά το lead in από ελληνική ταινία.

Τα ανοιχτά μέτωπα στον ΣΚΑΪ δεν τελειώνουν εδώ. Το κανάλι είναι διατεθειμένο να συνεχίζει να δοκιμάζει πράγματα μέχρι το τέλος της τρέχουσας σεζόν προκειμένου να καταλήξει στο τι θα κρατήσει και τι θα αλλάξει του χρόνου. Σε μία πρώτη αξιολόγηση, το πρόσημο είναι θετικό τόσο για τον Φάνη Λαμπρόπουλο και την προσπάθεια που έκανε στη late night ζώνη, όσο και για τον Γιάννη Τσιμιτσέλη που έχει «κλειδώσει» και δεύτερο φορμάτ για την επόμενη χρονιά από τώρα. Ο ηθοποιός, όπως όλα δείχνουν, έχει προβάδισμα να συνεχίσει με το «Όπου υπάρχει Ελλάδα», ενώ θα βρεθεί και στο τηλεπαιχνίδι «The Quiz with Balls».

Στο μέτωπο του Φαλήρου συνεχίζονται οι κουβέντες και με τον Χρήστο Φερεντίνο, του οποίου το συμβόλαιο ολοκληρώνεται αλλά υπάρχει καλή σχέση με τη διοίκηση.

Όσον αφορά στην ενημέρωση; Οι εκπομπές συνεχίζουν την επιτυχημένη τους πορεία με τα πρωινά δίδυμα να φέρνουν χαμόγελα στο κανάλι και να θεωρείται «σιγουράκι» ότι θα πάρουν το πράσινο φως για του χρόνου χωρίς αλλαγές. Ειδικά οι «Αταίριαστοι» διανύουν μία από τις καλύτερες χρονιές τους, «βάζοντας» δύσκολα στον ανταγωνισμό και φέρνοντας ακόμη και πρωτιές σε μία ζώνη όπου η ψυχαγωγία έχει δυνατή παρουσία.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
07:23ΚΟΣΜΟΣ

Βιομοριακή αρχαιολογία: Η τεχνολογία αιχμής που «ξεκλειδώνει» τις οσμές του παρελθόντος

07:10ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Super League: Ημέρα των ντέρμπι με Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός και Άρης – ΠΑΟΚ

07:00LIFESTYLE

ΣΚΑΪ: Ο Κώστας Τσουρός, τα ανοιχτά μέτωπα και το μέλλον των παρουσιαστών

06:55ΕΛΛΑΔΑ

Παγκόσμια Ημέρα Γάμου: Ο θεσμός στην Ορθόδοξη Εκκλησία, από τον Αδάμ και τη Εύα… ως τις μέρες μας

06:50ΚΟΣΜΟΣ

Τζέφρι Επστάιν: Ο «άρχοντας του σκότους» που ήξερε να κολακεύει τους πλούσιους και ισχυρούς - Τα 17 ηχηρά ονόματα στα νέα αρχεία

06:45ΕΛΛΑΔΑ

Χριστιανικές εικόνες στα ελληνικά δικαστήρια: Αποφασίζει το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο μετά από προσφυγή

06:40ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η έμμεση αιχμή Τσίπρα σε Καρυστιανού για την τραγωδία στη Χίο

06:35ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αγορά ακινήτων: Πώς τα διαζύγια και οι singles ανεβάζουν τα ενοίκια

06:30ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Υψηλές θερμοκρασίες πριν την ...ανατροπή - Η πρόβλεψη Κολυδά για διαδοχικές μεταβολές

06:25ΕΛΛΑΔΑ

Διακίνηση μεταναστών: Γιατί ο Μαροκινός «καιγόταν» να φτάσει στη Χίο - Η πληρωμή με τη μέθοδο Hawala

06:20ΚΟΣΜΟΣ

Πόλεμος στην Ευρώπη: Θα «σκόνταφτε» στο εμπόδιο της Κίνας που κατέχει δίκτυα μεταφορών και υποδομές; - Η Στρατιωτική Συνθήκη Σένγκεν και το αδιέξοδο

06:15ΕΛΛΑΔΑ

Υπόθεση κατασκοπείας: Τα... μονοπάτια του σμήναρχου μέχρι την Κίνα και ο «άνθρωπος-σκιά»

06:00ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 8 Φεβρουαρίου: Η Κυριακή του ασώτου - Σε ποιους λέτε χρόνια πολλά σήμερα

05:45ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 8 Φεβρουαρίου

05:32ΕΛΛΑΔΑ

Ελευσίνα: Φωτιά σε βιομηχανικό χώρο - Άμεση παρέμβαση της πυροσβεστικής

05:25ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Μαρτίου 2026: Ανατροπή με τις ημερομηνίες πληρωμής

04:53ΚΟΣΜΟΣ

Ταϊλάνδη: Εκλογές για βουλή και δημοψήφισμα για συνταγματική αναθεώρηση

04:32ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Πέθανε ο ο Μπραντ Άρνολντ, τραγουδιστής των 3 Doors Down

04:08ΕΛΛΑΔΑ

ΑΠΘ: Προς άμεση ενεργοποίηση της ελεγχόμενης πρόσβασης μετά τα επεισόδια

03:40ΚΟΣΜΟΣ

Ιαπωνία: Προ των πυλών εκλογικός θρίαμβος της «σιδηράς κυρίας» Σανάε Τακαΐτσι

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
06:25ΕΛΛΑΔΑ

Διακίνηση μεταναστών: Γιατί ο Μαροκινός «καιγόταν» να φτάσει στη Χίο - Η πληρωμή με τη μέθοδο Hawala

08:00ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Πάνω από 700.000 ευρώ καταγγέλλουν ότι άρπαξε 50χρονη επιχειρηματίας - Οδηγοί ταξί τα θύματα

06:30ΕΛΛΑΔΑ

Μετά από χρόνια λειψυδρίας, η Πρέσπα ανεβαίνει 1 μέτρο: «Χρειάζεται ακόμη περισσότερο για να γονιμοποιηθούν τα ψάρια»

19:18LIFESTYLE

Να μ’αγαπάς spoiler: Ο Ορφέας εξαφανίζεται και ο Θεόφιλος χάνει το σπίτι του

22:57ΚΟΣΜΟΣ

Nέα φωτογραφία: Ο Έπσταϊν με φίλους ατάραχοι ενώ γυναίκα σέρνεται με μπικίνι κάτω από το τραπέζι

06:45ΕΛΛΑΔΑ

Χριστιανικές εικόνες στα ελληνικά δικαστήρια: Αποφασίζει το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο μετά από προσφυγή

09:54ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ο αντικυκλώνας της Γροιλανδίας φέρνει άνοιξη - Η πρόγνωση Ζιακόπουλου για τον υπόλοιπο μήνα

08:19ΚΟΣΜΟΣ

Το «θησαυροφυλάκιο της αποκάλυψης» στον Αρκτικό κύκλο που προστατεύει τη ζωή στη Γη

06:00ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 8 Φεβρουαρίου: Η Κυριακή του ασώτου - Σε ποιους λέτε χρόνια πολλά σήμερα

06:50ΚΟΣΜΟΣ

Τζέφρι Επστάιν: Ο «άρχοντας του σκότους» που ήξερε να κολακεύει τους πλούσιους και ισχυρούς - Τα 17 ηχηρά ονόματα στα νέα αρχεία

16:49ΚΟΣΜΟΣ

Φρικτός θάνατος για 21χρονη βασίλισσα ομορφιάς - Τη συνέθλιψε σε τοίχο το αυτοκίνητό της

06:30ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Υψηλές θερμοκρασίες πριν την ...ανατροπή - Η πρόβλεψη Κολυδά για διαδοχικές μεταβολές

08:27WHAT THE FACT

Επιστήμονες σάρωσαν ένα μαύρο βράχο από τον Άρη και βρήκαν κάτι εκπληκτικό

01:05ΣΕΙΣΜΟΙ

Κρήτη: Σεισμός ταρακούνησε το νησί

06:40ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η έμμεση αιχμή Τσίπρα σε Καρυστιανού για την τραγωδία στη Χίο

13:28ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχονται Αλκυονίδες - Τι είναι το subtropical jet stream που φέρνει την άνοιξη

23:50LIFESTYLE

Σε σίριαλ του MEGA Xειμαριώτισσα μιλά αλβανικά

18:34ΚΟΣΜΟΣ

Ρώσοι λιποτάκτες: Λύτρωση ο θάνατος - Φρικτά βασανιστήρια για εκείνους που εγκαταλείπουν τη μάχη

06:15ΕΛΛΑΔΑ

Υπόθεση κατασκοπείας: Τα... μονοπάτια του σμήναρχου μέχρι την Κίνα και ο «άνθρωπος-σκιά»

15:52WHAT THE FACT

Γέλιο μέχρι δακρύων: Τα πιο αστεία ευτράπελα της τελευταίας εβδομάδας - Δείτε βίντεο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ