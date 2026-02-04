MasterChef: Θυμάστε την εκρηκτική Σπυριδούλα Καραμπουτάκη; Επιστρέφει στον διαγωνισμό

Η τηλεθέαση είναι καθημερινά με το μέρος του, αφού σημειώνει πρωτιές και

«ζορίζει» επικίνδυνα τον ανταγωνισμό. Το «MasterChef» έχει βρει τη συνταγή της

επιτυχίας και συνεχίζει να κρατά αμείωτο το ενδιαφέρον, παρά το γεγονός ότι

βρίσκεται μόλις στην αρχή του δέκατου κύκλου.

Στο αποψινό επεισόδιο, η πρώτη και η δεύτερη μπριγάδα συναντιούνται για πρώτη

φορά στην κουζίνα του «MasterChef» και θα φορέσουν επίσημα τα χρώματα της

Κόκκινης και της Μπλε μπριγάδας, αντίστοιχα.

Οκτώ μέλη της Κόκκινης και οκτώ μέλη της Μπλε μπριγάδας, μετά και τις

επιλογές των δυο αρχηγών, του Πάνου Τελάλη και του Γιώργου Αχλαδιώτη, θα

«συγκρουστούν» μαγειρικά στην 1η ομαδική δοκιμασία της φετινής σεζόν! Μια

δοκιμασία που θα έχει τη… φλογερή, αινιγματική και παιχνιδιάρικη υπογραφή του

chef Λεωνίδα Κουτσόπουλου.

Κάθε εβδομάδα η ηττημένη μπριγάδα θα οδηγείται σε δοκιμασία αποχώρησης,

χάνοντας ένα από τα μέλη της. Για να κερδίσουν αυτή την πρώτη αναμέτρηση

μεταξύ τους, οι δυο μπριγάδες θα πρέπει να αποδείξουν ότι μπορούν να

συνεργαστούν και να επικοινωνήσουν στον απόλυτο βαθμό.

Οι τρεις κριτές υποδέχονται στην κουζίνα του «MasterChef 10» την καλεσμένη

τους, Σπυριδούλα Καραμπουτάκη. Η σεφ είχε γίνει γνωστή από τη σεζόν του

διαγωνισμού, το 2019, όπου είχε ξεχωρίσει με τον εκρηκτικό της χαρακτήρα και το

μαγειρικό της ταλέντο.

