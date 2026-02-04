Τηλεθέαση: Το «MasterChef» δίνει άλλη γεύση στη βραδινή ζώνη

Το δεύτερο μισό της σεζόν έχει ξεκινήσει με μία ευχάριστη έκπληξη στη βραδινή ζώνη, που για πρώτη φορά βάζει δύσκολα στις σειρές. Το «MasterChef» του STAR φέρνει υψηλά ποσοστά στο STAR, στο δυναμικό κοινό, αφήνοντας πίσω του επιτυχημένες παραγωγές μυθοπλασίας.

Χαρακτηριστικά, το βράδυ της Τρίτης, ο διαγωνισμός μαγειρικής έκανε 11,4% στο σύνολο και 15,7% στο δυναμικό κοινό. Στον ALPHA, η σειρά «Να μ’αγαπάς» συνεχίζει να σαρώνει στο σύνολο καταγράφοντας 21,3%. Στο δυναμικό κοινό, η καθημερινή σειρά έκανε 13,5%. Ο «Άγιος Έρωτας», που πήρε το lead in, κράτησε παρέα στο 17,1% του συνόλου και στο 13,8% του δυναμικού κοινού. Η βραδιά, στον ALPHA, συνεχίστηκε με το «Πόρτο Λεόνε» που συγκέντρωσε 14,2% και 11,3% αντίστοιχα.

Στο MEGA, η δραματική σειρά «Μια νύχτα μόνο» έκανε 15,5% στο σύνολο και 11,6% στους τηλεθεατές 18-54. «Η Γη της ελιάς», που πήρε το lead in, βρέθηκε στο 14,3% του συνόλου και στο 7,2% του δυναμικού κοινού. Στον ΑΝΤ1, το σίριαλ «Grand Hotel» κατέγραψε 13,8% και 8,9%, ενώ η κωμωδία «Γιατί ρε πατέρα;» σημείωσε 7% σε σύνολο και δυναμικό κοινό.

Στη συχνότητα του ΣΚΑΪ, το «Survivor» έκανε 8,8% στο σύνολο και 7% στο δυναμικό κοινό. Στο OPEN, το «Real View» σημείωσε 2% στο σύνολο και 2,7% στο δυναμικό κοινό…

Διαβάστε επίσης