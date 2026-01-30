Τηλεθέαση: Ξεκάθαρος νικητής στη βραδινή ζώνη – Ποιοι έκαναν μονοψήφια

Τι έγινε το βράδυ της Πέμπτης στην ελληνική τηλεόραση;  

Συνεχίζονται οι μάχες στη βραδινή ζώνη, με τα κανάλια να μην έχουν βρει ακόμη τα πατήματά τους για το δεύτερο μισό της σεζόν. Η τράπουλα ξαναμοιράζεται, το «MasterChef» κάνει αισθητή την παρουσία του ενώ από τη μυθοπλασία λίγες σειρές ξεχωρίζουν.

Έτσι, το βράδυ της Πέμπτης, «Το σόι σου» ήταν η ευχάριστη νότα. Μπορεί να προβλήθηκε σε νέα ημέρα, όμως «χτύπησε» κόκκινο στην τηλεθέαση. Χαρακτηριστικά, η κωμωδία του ALPHA σημείωσε 21,3% στο σύνολο και 22,6% στο δυναμικό κοινό. Ο «Άγιος Έρωτας», που πήρε το lead in, έκανε 16,8% στο σύνολο και 13,2% στους τηλεθεατές 18-54.

Στον ΑΝΤ1, το ματς Παναθηναϊκός-Ρόμα κράτησε παρέα στο 20% του συνόλου και στο 17,5% του δυναμικού κοινού. Το «MasterChef» του STAR κατέκτησε το 12,6% του συνόλου και το 14% του δυναμικού κοινού δείχνοντας ξανά ότι το μέλλον θα φέρει μεγάλες εκπλήξεις.

Στο μέτωπο του MEGA, το σίριαλ «Μια νύχτα μόνο» έκανε 14,8% στο σύνολο και 8,9% στο δυναμικό κοινό. Στο OPEN, η εκπομπή «Real View» βρέθηκε στο 2,5% του συνόλου και στο 3,1% του δυναμικού κοινού.

