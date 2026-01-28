Τηλεθέαση: Το κοινό ψήφισε Γιώργο Λιάγκα – Τι έγινε με Καινούργιου και Σκορδά

Σε χαμηλές πτήσεις κινήθηκε, για μία ακόμη ημέρα, η πρωινή ζώνη χθες Τρίτη. Τα ραβασάκια της Nielsen προβληματίζουν τα στελέχη και τους τηλεαστέρες, καθώς διανύουμε μόλις την αρχή του δεύτερου μισού της χρονιάς.

Σύμφωνα με τις μετρήσεις, την πρώτη θέση κατέκτησε ο Γιώργος Λιάγκας. Το «Πρωινό» του ΑΝΤ1 σημείωσε 12,4% στο σύνολο και στο δυναμικό κοινό, ενώ η «Super Κατερίνα» του ALPHA με την Κατερίνα Καινούργιου 10,3% στο σύνολο και 9,9% στους τηλεθεατές 18-54. Στο MEGA, το «Buongiorno» κατέγραψε 11,1% στο σύνολο και 9% στο δυναμικό κοινό. Στο STAR, το «Breakfast@STAR» κράτησε παρέα στο 5,7% του συνόλου και στο 8,2% του δυναμικού κοινού. Οι «Αλήθειες με τη Ζήνα», που πήραν το lead in, έκαναν 8,2% και 10,7% αντίστοιχα.

Στο μέτωπο του ΣΚΑΪ, οι «Αταίριαστοι» σημείωσαν 17,1% στο σύνολο και 9% στο δυναμικό κοινό. Το «Live You», που πήρε τη σκυτάλη, έκανε 12,3% στο σύνολο και 7,1% στο δυναμικό κοινό. Στο OPEN, το μαγκαζίνο «10 Παντού» κατέγραψε 11,3% στο σύνολο και 6,7% στους τηλεθεατές 18-54.

