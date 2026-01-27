Τηλεθέαση: MasterChef και ξερό ψωμί - Survivor και σειρές σε σύγκρουση

Τι έδειξαν τα ραβασάκια της Nielsen;  

Κατερίνα Θεοδωροπούλου

Τηλεθέαση: MasterChef και ξερό ψωμί - Survivor και σειρές σε σύγκρουση
Η μάχη στη βραδινή ζώνη, για την πρώτη θέση στην τηλεθέαση, είναι σφοδρή. Ωστόσο, το δεύτερο μισό της χρονιάς φαίνεται ότι έχει πρωταγωνιστή και είναι το «MasterChef».

Ο διαγωνισμός μαγειρικής κερδίζει τους τηλεθεατές και αποδεικνύει ότι βάζει δύσκολα στον ανταγωνισμό. Χαρακτηριστικά, χθες Δευτέρα, το «MasterChef» κατέγραψε 12,3% στο σύνολο και 16,3% στο δυναμικό κοινό κερδίζοντας την πρώτη θέση στο εν λόγω μερίδιο. Ο «Άγιος Έρωτας» του ALPHA βρέθηκε στο 15% του συνόλου και στο 12,3% του δυναμικού κοινού.

Στο μέτωπο του MEGA, η δραματική σειρά «Μία νύχτα μόνο» κατέγραψε 12,1% στο σύνολο και 10,8% στο δυναμικό κοινό. «Η Γη της ελιάς», που πήρε το lead in, σημείωσε 13,1% στο σύνολο και 7,8% στους τηλεθεατές 18-54. Στον ΑΝΤ1, το «Grand Hotel» έκανε 12,8% στο σύνολο και 7,7% στο δυναμικό κοινό.

Στον ΣΚΑΪ, το «Survivor» καταφέρνει και διατηρεί τα διψήφια ποσοστά του. Το ριάλιτι επιβίωσης, χθες, σημείωσε 10,5% στο σύνολο και 11,1% στο δυναμικό κοινό.

Στη ζώνη των 20.00, οι «Ράδιο Αρβύλα» του ΑΝΤ1 κατέγραψαν 16% στο σύνολο και 16,2% στο δυναμικό κοινό. Το σίριαλ «Να μ’αγαπάς», στον ALPHA, έκανε 19,6% στο σύνολο και 14,3% στο δυναμικό κοινό.

