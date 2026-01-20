MasterChef: Η ανακοίνωση για το αποψινό επεισόδιο

Το «MasterChef» επέστρεψε στη συχνότητα του STAR και το κοινό παρακολουθεί τις οντισιόν. Απόψε, σύμφωνα με την ανακοίνωση του καναλιού, οι υποψήφιοι διαγωνιζόμενοι ρίχνονται με πάθος και αστείρευτο ζήλο στη μαγειρική μάχη.

Ο στόχος είναι κοινός και συγκεκριμένος: να εντυπωσιάσουν τους τρεις κορυφαίους chef κριτές, Σωτήρη Κοντιζά, Πάνο Ιωαννίδη και Λεωνίδα Κουτσόπουλο και να αποσπάσουν τουλάχιστον δύο «ΝΑΙ», που θα τους οδηγήσουν στην επόμενη φάση και θα κρατήσουν ζωντανό το όνειρο της κατάκτησης του τίτλου του επόμενου MasterChef της Ελλάδας!

Οι απαιτήσεις αυξάνονται με γεωμετρική πρόοδο και ο ανταγωνισμός γίνεται ολοένα και πιο έντονος. Μόνο εκείνοι που διαθέτουν μαγειρικό ήθος, ταλέντο, αλλά και ψυχική και σωματική αντοχή για να δοκιμάσουν τα μαγειρικά τους όρια, θα καταφέρουν να ξεχωρίσουν! Όσοι κερδίσουν την πολυπόθητη λευκή ποδιά θα έχουν κάνει το πρώτο αποφασιστικό βήμα στο πιο ονειρεμένο, αλλά και γεμάτο προκλήσεις, γαστρονομικό ταξίδι.