Τηλεθέαση: Μάχες σώμα με σώμα στη βραδινή ζώνη – MasterChef, Survivor ή σειρές;

Το βράδυ της Δευτέρας, τα ριάλιτι βρέθηκαν απέναντι στις σειρές που επέστρεψαν έπειτα από ένα μεγάλο διάστημα αποχής. Το κοινό, σκληρός κριτής, «τιμώρησε» τη μυθοπλασία με τα περισσότερα σίριαλ να χάνουν έδαφος, σε σχέση με τα νούμερα που έκαναν στο τέλος του 2025.

Χαρακτηριστικά, το «MasterChef» του STAR κατέγραψε 10,8% στο σύνολο και 15,8% στο δυναμικό κοινό, κατακτώντας την πρωτιά στο εν λόγω μερίδιο. Ο διαγωνισμός μαγειρικής επέστρεψε με φόρα και αποδεικνύει ότι θα είναι πρωταγωνιστής.

Το «Survivor» του ΣΚΑΪ κράτησε παρέα στο 10,8% του συνόλου και στο 11,9% του δυναμικού κοινού, καταφέρνοντας να διατηρήσει διψήφια ποσοστά.

Μεγάλη πτώση υπήρξε στο κομμάτι της μυθοπλασίας. Στον ALPHA, ο «Άγιος Έρωτας» [που χθες βγήκε στις 22.00] βρέθηκε στο 16,6% του συνόλου και στο 14,4% του δυναμικού κοινού. Στο μέτωπο του MEGA, το σίριαλ «Μία νύχτα μόνο» άγγιξε 13,3% στο σύνολο και 10,6% στο δυναμικό κοινό. «Η Γη της ελιάς», που πήρε lead in, έκανε 13% και 7,2% αντίστοιχα. Στον ΑΝΤ1, το «Grand Hotel» κατέγραψε 12,9% στο σύνολο και 8,1% στους τηλεθεατές 18-54.

Να σημειωθεί, στο slot 20.00-21.00, οι «Ράδιο Αρβύλα» του ΑΝΤ1 έκαναν 14% και 12,4%. Η σειρά του ALPHA, «Να μ’αγαπάς», που χθες προβλήθηκε από τις 20.00 έως τις 22.00, έκανε 19% στο σύνολο και 13,9% στο δυναμικό κοινό.

Όπως αποτυπώνεται στους πίνακες τηλεθέασης, η πρωτιά θα είναι δύσκολη υπόθεση για τους πρωταγωνιστές της βραδινής ζώνης!

