Τηλεθέαση: MasterChef ή Survivor επέλεξε το κοινό;

Η πρώτη «μάχη» της τηλεθέασης για το δεύτερο μισό της τηλεοπτικής σεζόν είναι γεγονός! Το βράδυ της Κυριακής, το «MasterChef» έκανε πρεμιέρα και διασταύρωσε τα ξίφη του με το «Survivor» δίνοντας μία μικρή γεύση του τι θα ακολουθήσει.

Σύμφωνα με τους πίνακες της Nielsen, στο σύνολο, το «Survivor» κέρδισε το 13,1% ενώ το «MasterChef» το 12,3%. Στο δυναμικό κοινό, το πρόγραμμα του STAR σημείωσε 13,8% στο σύνολο και το ριάλιτι επιβίωσης του ΣΚΑΪ 8,9%. Στην αρένα ρίχτηκε και η «Μεγάλη Χίμαιρα» της ΕΡΤ1, καταγράφοντας 6,5% στο σύνολο και 3,5% στους τηλεθεατές 18-54.

Τα «αίματα», όμως, ανάβουν απόψε! Έπειτα από ένα «γενναιόδωρο» break από τις υποχρεώσεις τους και τα γυρίσματα, οι πρωταγωνιστές των σειρών ξαναμπαίνουν στον στίβο μάχης τα βράδια για να συναντήσουν τα ριάλιτι-φαινόμενα.

Σε μία κίνηση-ματ, ο ALPHA αλλάζει ώρες και ημέρες προβολής των σίριαλ θέλοντας να «χτυπήσει» τον ανταγωνισμό. Συγκεκριμένα, το καθημερινό «Να μ’ αγαπάς» θα επιστρέψει απόψε στις 20.00 κρατώντας συντροφιά με διπλό επεισόδιο. Ο «Άγιος Έρωτας» θα προβληθεί στις 22.00 και όχι στις 21.00, με τις εξελίξεις να είναι πολλές.

Στον ΑΝΤ1, απόψε, επιστρέφει και το «Grand Hotel». Η σειρά, που έχει κερδίσει ένα σταθερό μερίδιο τηλεθεατών, επανέρχεται και βάζει το δικό της λιθαράκι στον ανταγωνισμό. Το ίδιο θα συμβεί και με το MEGA, όπου η δραματική σειρά «Μία νύχτα μόνο» αλλά και η «Γη της ελιάς» κάνουν come back με καθηλωτικά επεισόδια.

