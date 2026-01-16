Τηλεθέαση: Οι «Αταίριαστοι» έβαλαν γκολ στις ψυχαγωγικές εκπομπές

Το 2026 ξεκίνησε με χαμηλές πτήσεις για τις πρωινές ψυχαγωγικές εκπομπές. Στον αντίποδα, ανεβάζουν στροφές τα ενημερωτικά μαγκαζίνο και οι εκπλήξεις είναι πολλές!

Χαρακτηριστικά, χθες Πέμπτη, οι «Αταίριαστοι» του ΣΚΑΪ σημείωσαν 19% στο σύνολο και 14,4% στο δυναμικό κοινό. Η «Super Κατερίνα» του ALPHA, με την Κατερίνα Καινούργιου, κατέγραψε 10,9% στο σύνολο και 12,2% στους τηλεθεατές 18-54. Για το «Πρωινό» του ΑΝΤ1, με τον Γιώργο Λιάγκα, τα μηχανάκια της Nielsen έδειξαν 12% στο σύνολο και 12,1% στο δυναμικό κοινό.

Το «Breakfast@STAR» έκανε 7,6% στο σύνολο και 10,8% στο δυναμικό κοινό. Οι «Αλήθειες με τη Ζήνα», που πήραν το lead in, έκαναν 9,6% στο σύνολο και 9,7% στο δυναμικό κοινό. Το «Buongiorno» του MEGA, με τη Φαίη Σκορδά, κράτησε παρέα στο 10,8% του συνόλου και στο 8,5% του δυναμικού κοινού.

Στο ενημερωτικό μετερίζι, το «Live You» του ΣΚΑΪ σημείωσε 12,5% στο σύνολο και 6,6% στο δυναμικό κοινό. Στο OPEN, το μαγκαζίνο «10 Παντού» κατέγραψε 12,4% στο σύνολο και 6,4% στο δυναμικό κοινό. Η εν λόγω εκπομπή έχει «κλειδώσει» διψήφια νούμερα στο σύνολο, εξέλιξη που είναι εξαιρετικά σημαντική για τον σταθμό.

