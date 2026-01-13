Survivor: Υψηλές πτήσεις στην τηλεθέαση και στο «κόκκινο» οι εντάσεις

Με θετικό πρόσημο ξεκίνησε το «Survivor» στον ΣΚΑΪ και στον ίδιο δρόμο συνεχίζει να κινείται. Χωρίς ιδιαίτερο ανταγωνισμό, αφού οι σειρές δεν έχουν επιστρέψει στον προγραμματισμό, το ριάλιτι επιβίωσης σημειώνει υψηλά νούμερα.

Χαρακτηριστικά, με το δεύτερο επεισόδιο της Δευτέρας, σημείωσε 18% στο δυναμικό κοινό φτάνοντας μέχρι το 22,4% σε τέταρτο. Στο γενικό σύνολο είχε 20,9% μέσο όρο, ανεβαίνοντας μέχρι το 26,1% στο τέταρτο 00.00-00.15.

Το βράδυ της Δευτέρας, οι Επαρχιώτες κέρδισαν ξανά την ασυλία, ο Gio Καραντώνης ξεχώρισε και πάλι με τις ατάκες του ενώ αναδείχτηκε υποψήφιος προς αποχώρηση.

Στο συμβούλιο του νησιού, μάλιστα, δεν παρέλειψε να τα βάλει ακόμη και με τον Γιώργο Λιανό. «Explain this to me bro. Εσύ ήξερες ακριβώς τι γινότανε και στις δύο καλύβες, σωστά; Γι’ αυτό είχες συγκεκριμένες ερωτήσεις». Ο παίκτης επέμεινε ότι το πλαίσιο της συζήτησης έστρεψε την εικόνα των Αθηναίων προς μια λιγότερο ενωμένη ομάδα: «Ήταν σαν να μας βγάζεις underdogs, σαν να μην είμαστε ενωμένοι», είπε στον παρουσιαστή.

Πάντως τα αίματα στον Άγιο Δομίνικο έχουν αρχίσει να ανάβουν γενικά. Η ψήφος του αθλητικογράφου, Δημήτρη Θεοδωρόπουλου, στη Μαντίσα προκάλεσε τριγμούς και οδήγησε σε μία αποκάλυψη. Ο Δημήτρης Θεοδωρόπουλος εξήγησε την ψήφο του και αποκάλυψε ότι στην καλύβα ακούστηκε η φράση «Οι Έλληνες δεν είναι άντρες». «Χθες ψήφισα διά της ατόπου απαγωγής. Ψήφισα με βάση το ποιον δεν θέλω να φύγει και όχι το ποιον θέλω να φύγει… Μέχρι χθες το βράδυ ήμουν… κρίμα και αυτά. Σήμερα το πρωί δεν είμαι καθόλου κρίμα, που ψήφισα τη Μαντίσα. Καταρχάς, πριν λίγα λεπτά έχει ειπωθεί στην καλύβα, με έξι άντρες παρόντες, η έκφραση “Οι Έλληνες δεν είναι άντρες”. Τι να κουβεντιάσω τώρα;», αποκάλυψε ο Δημήτρης Θεοδωρόπουλος. «Μιλάμε για μηδενική ενσυναίσθηση, μηδενική συναίσθηση. Ένα απόλυτο κενό. Ένα ακατάπαυστο μπίρι μπίρι. Δεν σταματάει να μιλάει, μιλάει συνέχεια και το κακό είναι ότι δεν έχει κάτι να πει», πρόσθεσε.

