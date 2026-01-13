Ο ALPHA «χτυπά» τον ανταγωνισμό με σαρωτικές αλλαγές στη βραδινή ζώνη

Το «Survivor» έκανε πρεμιέρα το βράδυ της Κυριακής, το «MasterChef» του STAR θα ακολουθήσει στις 18 Ιανουαρίου, ενώ από τις 19 του μήνα θα επανέρχονται σταδιακά οι σειρές της βραδινής ζώνης που έκαναν ένα μεγάλο διάλειμμα. Ενδιαφέρον έχουν οι κινήσεις του ALPHA, που μπορεί να ρίχνεται στη μάχη με σταθερούς παίκτες όμως «πειράζει» τις ώρες και τις ημέρες προβολής των αγαπημένων σίριαλ για να δυσκολέψει τον ανταγωνισμό και να ανεβάσει στροφές.

Χαρακτηριστικά, το καθημερινό «Να μ’ αγαπάς» θα επιστρέψει στις 19 Ιανουαρίου στις 20.00 κρατώντας συντροφιά με διπλό επεισόδιο. Η Φωτεινή πυροβολεί τον Ορφέα έξω από το σπίτι των Καλλιγά. Στο νοσοκομείο ο Ορφέας, σε κρίσιμη κατάσταση, χειρουργείται, ενώ Θεόφιλος, Εβίτα και Χάρης καταρρέουν και η Άννα μένει δίπλα του. Οι κάμερες ασφαλείας δεν έχουν καταγράψει τίποτα, ενώ στο σπίτι της Χαρούλας ο Θεόφιλος τους απειλεί με κατάσχεση για να πετάξουν έξω τη Ζωή. Η Ζωή φτάνει στο νοσοκομείο, συγκρούεται σκληρά με Θεόφιλο και Σοφία και μένει εκεί για τον Ορφέα. Ο Άγγελος με τον Αχιλλέα ψάχνουν τη Φωτεινή.

Ο «Άγιος Έρωτας» θα προβληθεί στις 22.00 και όχι στις 21.00, με τις εξελίξεις να είναι πολλές. Ο φονικός σεισμός που χτυπά τη Στέρνα αφήνει πίσω του βαριές απώλειες και μεγάλες υλικές καταστροφές. Το ξενοδοχείο μετατρέπεται πρόχειρα σε αναρρωτήριο και ο Νικόλαος, παρά το πένθος του για την Πετρούλα, καταβάλλει μαζί με τη Φανή υπεράνθρωπες προσπάθειες για να βοηθήσει τους τραυματίες. Ο Παύλος, μετά από οξύ καρδιακό επεισόδιο, μεταφέρεται εσπευσμένα στο νοσοκομείο, ενώ ο Χάρης κάνει τα πάντα για να σώσει τον βαριά τραυματισμένο Κλεάνθη. Στις φυλακές, η Χριστίνα διασώζει το μωρό της Ρίτας αλλά και τη διευθύντρια, η οποία θα της προσφέρει μια απρόσμενη ανταμοιβή για την πράξη της. Η Χλόη και ο Αργύρης βρίσκονται σε πολύ δύσκολη θέση, καθώς πρέπει να μεταφέρουν τα νέα για τον θάνατο του Γιάννου στη μικρή Ελευθερία, την ίδια στιγμή που και η Πόπη χαροπαλεύει στο νοσοκομείο. Η Σοφία, αποκομμένη από όλους στο κρατητήριο, αγωνιά για την τύχη του Παύλου, ενώ η Θάλεια καλείται να πάρει μια απόφαση που θα καθορίσει την επιβίωσή του.

Στις 23.30 της 19ης Ιανουαρίου, ο ALPHA θα προβάλλει την τηλεταινία της σειράς «Porto Leone: Στη γειτονιά με τα κόκκινα φανάρια».

Την Τρίτη 20 Ιανουαρίου, η σειρά «Να μ’ αγαπάς» θα κρατήσει συντροφιά στις 20.00 και θα ακολουθήσει ο «Άγιος Έρωτας». Την Τετάρτη, το «Να μ’ αγαπάς» θα προβληθεί στις 20.00 με διπλό επεισόδιο και ο «Άγιος Έρωτας» θα βγει στον αέρα στις 22.00. Μία ακόμη έκπληξη έρχεται την Πέμπτη 22 Ιανουαρίου, όπου θα δούμε νέα επεισόδια της σειράς «Το Σόι σου». Ο «Άγιος Έρωτας» θα ακολουθήσει, στις 21.00.

Όπως φαίνεται, το κανάλι ξαναμοιράζει την τράπουλα και θα έχει ενδιαφέρον πού θα καθίσει η μπίλια της τηλεθέασης.

Διαβάστε επίσης