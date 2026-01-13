Ο ALPHA «χτυπά» τον ανταγωνισμό με σαρωτικές αλλαγές στη βραδινή ζώνη

Τι φέρνει το δεύτερο μισό της σεζόν στον ALPHA;

Κατερίνα Θεοδωροπούλου

Ο ALPHA «χτυπά» τον ανταγωνισμό με σαρωτικές αλλαγές στη βραδινή ζώνη
LIFESTYLE
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Το «Survivor» έκανε πρεμιέρα το βράδυ της Κυριακής, το «MasterChef» του STAR θα ακολουθήσει στις 18 Ιανουαρίου, ενώ από τις 19 του μήνα θα επανέρχονται σταδιακά οι σειρές της βραδινής ζώνης που έκαναν ένα μεγάλο διάλειμμα. Ενδιαφέρον έχουν οι κινήσεις του ALPHA, που μπορεί να ρίχνεται στη μάχη με σταθερούς παίκτες όμως «πειράζει» τις ώρες και τις ημέρες προβολής των αγαπημένων σίριαλ για να δυσκολέψει τον ανταγωνισμό και να ανεβάσει στροφές.

Χαρακτηριστικά, το καθημερινό «Να μ’ αγαπάς» θα επιστρέψει στις 19 Ιανουαρίου στις 20.00 κρατώντας συντροφιά με διπλό επεισόδιο. Η Φωτεινή πυροβολεί τον Ορφέα έξω από το σπίτι των Καλλιγά. Στο νοσοκομείο ο Ορφέας, σε κρίσιμη κατάσταση, χειρουργείται, ενώ Θεόφιλος, Εβίτα και Χάρης καταρρέουν και η Άννα μένει δίπλα του. Οι κάμερες ασφαλείας δεν έχουν καταγράψει τίποτα, ενώ στο σπίτι της Χαρούλας ο Θεόφιλος τους απειλεί με κατάσχεση για να πετάξουν έξω τη Ζωή. Η Ζωή φτάνει στο νοσοκομείο, συγκρούεται σκληρά με Θεόφιλο και Σοφία και μένει εκεί για τον Ορφέα. Ο Άγγελος με τον Αχιλλέα ψάχνουν τη Φωτεινή.

Ο «Άγιος Έρωτας» θα προβληθεί στις 22.00 και όχι στις 21.00, με τις εξελίξεις να είναι πολλές. Ο φονικός σεισμός που χτυπά τη Στέρνα αφήνει πίσω του βαριές απώλειες και μεγάλες υλικές καταστροφές. Το ξενοδοχείο μετατρέπεται πρόχειρα σε αναρρωτήριο και ο Νικόλαος, παρά το πένθος του για την Πετρούλα, καταβάλλει μαζί με τη Φανή υπεράνθρωπες προσπάθειες για να βοηθήσει τους τραυματίες. Ο Παύλος, μετά από οξύ καρδιακό επεισόδιο, μεταφέρεται εσπευσμένα στο νοσοκομείο, ενώ ο Χάρης κάνει τα πάντα για να σώσει τον βαριά τραυματισμένο Κλεάνθη. Στις φυλακές, η Χριστίνα διασώζει το μωρό της Ρίτας αλλά και τη διευθύντρια, η οποία θα της προσφέρει μια απρόσμενη ανταμοιβή για την πράξη της. Η Χλόη και ο Αργύρης βρίσκονται σε πολύ δύσκολη θέση, καθώς πρέπει να μεταφέρουν τα νέα για τον θάνατο του Γιάννου στη μικρή Ελευθερία, την ίδια στιγμή που και η Πόπη χαροπαλεύει στο νοσοκομείο. Η Σοφία, αποκομμένη από όλους στο κρατητήριο, αγωνιά για την τύχη του Παύλου, ενώ η Θάλεια καλείται να πάρει μια απόφαση που θα καθορίσει την επιβίωσή του.

Στις 23.30 της 19ης Ιανουαρίου, ο ALPHA θα προβάλλει την τηλεταινία της σειράς «Porto Leone: Στη γειτονιά με τα κόκκινα φανάρια».

Την Τρίτη 20 Ιανουαρίου, η σειρά «Να μ’ αγαπάς» θα κρατήσει συντροφιά στις 20.00 και θα ακολουθήσει ο «Άγιος Έρωτας». Την Τετάρτη, το «Να μ’ αγαπάς» θα προβληθεί στις 20.00 με διπλό επεισόδιο και ο «Άγιος Έρωτας» θα βγει στον αέρα στις 22.00. Μία ακόμη έκπληξη έρχεται την Πέμπτη 22 Ιανουαρίου, όπου θα δούμε νέα επεισόδια της σειράς «Το Σόι σου». Ο «Άγιος Έρωτας» θα ακολουθήσει, στις 21.00.

Όπως φαίνεται, το κανάλι ξαναμοιράζει την τράπουλα και θα έχει ενδιαφέρον πού θα καθίσει η μπίλια της τηλεθέασης.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
07:12ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία στη Βολιβία: Τουλάχιστον 11 νεκροί σε τροχαίο - 14χρονος στο τιμόνι του οχήματος

07:07ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται νέος χιονιάς - Η πρόβλεψη του Σάκη Αρναούτογλου

07:02ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 13 Ιανουαρίου

07:01ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις: Πόσα κέρδισαν 671.586 παλαιοί συνταξιούχοι με προσωπική διαφορά - Αναλυτικοί πίνακες

06:57ΚΟΣΜΟΣ

«Απλώς συνέχιζαν να σκοτώνουν»: Μαρτυρίες από τη φονική καταστολή των διαδηλώσεων από τους μουλάδες του Ιράν

06:40BOMBER

Όταν η διαφήμιση γίνεται σχιζοφρένεια

06:36WHAT THE FACT

Αρχαιολόγοι «ανοίγουν» σπήλαιο ηλικίας 40.000 ετών ξαναγράφοντας την ανθρώπινη Ιστορία

06:36ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός: «Αιώνια» μάχη για τον δεύτερο τίτλο της σεζόν - Η ώρα και το κανάλι

06:32LIFESTYLE

Ο ALPHA «χτυπά» τον ανταγωνισμό με σαρωτικές αλλαγές στη βραδινή ζώνη

06:28WHAT THE FACT

Τρίτη και 13: Γιατί θεωρείται γρουσούζικη η σημερινή ημέρα

06:24ΚΟΣΜΟΣ

Βασίλισσα Ελισάβετ: 100 χρόνια από το ατύχημα που θα άλλαζε την ιστορία της σύγχρονης Αγγλίας

06:20ΚΟΣΜΟΣ

Ο απλός λόγος της «άνετης» εισβολής των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα - Τα συστήματα αεράμυνας δεν ήταν συνδεδεμένα με ραντάρ

06:16ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αποκωδικοποιώντας την παρουσίαση της «Ιθάκης» στη Θεσσαλονίκη - Τι σηματοδοτεί το πάνελ, τι θα πει ο Αλέξης Τσίπρας

06:12ΚΟΣΜΟΣ

Ποιο είναι το UAV κρούσης Geran-5 που η Ρωσία χρησιμοποίησε για πρώτη φορά εναντίον της Ουκρανίας

06:08ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τέλος ο διάλογος: Η κυβέρνηση προχωρά σε εφαρμογή του νόμου και της τάξης μετά την ακύρωση της συνάντησης από τους αγροτοσυνδικαλιστές

06:08ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Airbnb: Το ψηφιακό «μάτι» της ΑΑΔΕ βάζει τέλος στην απόκρυψη εισοδημάτων - «Τσουχτερά» τα πρόστιμα

06:00ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Υποχωρούν τα φαινόμενα αλλά επιμένει ο παγετός – Πρόβλεψη για νέο κύμα χιονοπτώσεων

06:00ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα - Εξαφάνιση 16χρονης Λόρας: Γιατί ψάχνει η ΕΛ.ΑΣ. στου Ζωγράφου - Η επικοινωνία με τον ηλικιωμένο, τα κοσμήματα και το δεύτερο κινητό

05:46ΚΟΣΜΟΣ

Βουτηγμένη στο αίμα η λαϊκή εξέγερση στο Ιράν: Ξεπέρασαν τους 640 οι νεκροί – Ο Τραμπ ανακοίνωσε δασμούς και εξετάζει τις επόμενες κινήσεις

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 13 Ιανουαρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
10:23ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πότε θα έχουμε Αλκυονίδες μέρες φέτος

06:08ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τέλος ο διάλογος: Η κυβέρνηση προχωρά σε εφαρμογή του νόμου και της τάξης μετά την ακύρωση της συνάντησης από τους αγροτοσυνδικαλιστές

12:06ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η κατάρρευση της La Niña ξεκινά - Πώς επηρεάζει την Ελλάδα για το χειμώνα του 2026

06:17ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Νέος αντικυκλώνας φέρνει καλοκαιρία - Πότε φαίνεται η επόμενη πολική εισβολή από το ECMWF

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 13 Ιανουαρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

06:00ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα - Εξαφάνιση 16χρονης Λόρας: Γιατί ψάχνει η ΕΛ.ΑΣ. στου Ζωγράφου - Η επικοινωνία με τον ηλικιωμένο, τα κοσμήματα και το δεύτερο κινητό

19:29ΚΟΣΜΟΣ

«Μην αποταμιεύετε πια για τη σύνταξη»: Η τολμηρή πρόβελψη Μασκ σε Ελληνοαμερικανό για το μέλλον

06:36ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός: «Αιώνια» μάχη για τον δεύτερο τίτλο της σεζόν - Η ώρα και το κανάλι

06:28WHAT THE FACT

Τρίτη και 13: Γιατί θεωρείται γρουσούζικη η σημερινή ημέρα

06:24ΚΟΣΜΟΣ

Βασίλισσα Ελισάβετ: 100 χρόνια από το ατύχημα που θα άλλαζε την ιστορία της σύγχρονης Αγγλίας

06:00ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Υποχωρούν τα φαινόμενα αλλά επιμένει ο παγετός – Πρόβλεψη για νέο κύμα χιονοπτώσεων

07:07ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται νέος χιονιάς - Η πρόβλεψη του Σάκη Αρναούτογλου

18:20ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Η ιστορία ηλικιωμένης που ζει σε εγκαταλελειμμένο αυτοκίνητο – «Θέλω να δουλέψω, είμαι γερή κράση»

06:32LIFESTYLE

Ο ALPHA «χτυπά» τον ανταγωνισμό με σαρωτικές αλλαγές στη βραδινή ζώνη

06:12ΚΟΣΜΟΣ

Ποιο είναι το UAV κρούσης Geran-5 που η Ρωσία χρησιμοποίησε για πρώτη φορά εναντίον της Ουκρανίας

11:02ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Αλλάζει άμεσα το τοπίο τις επόμενες ώρες - Η πρόβλεψη Τσατραφύλλια

10:42ΚΟΣΜΟΣ

Ούτε η Βενεζουέλα, ούτε η Αργεντινή: Αυτή είναι η μεγαλύτερη στρατιωτική δύναμη στη Λατινική Αμερική

09:00ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Θρίλερ στην Πάτρα με την εξαφάνιση της Λόρας - Μαρτυρίες για ηλικιωμένο άνδρα που είχε ραντεβού με το κορίτσι

08:03WHAT THE FACT

Η ανθρωπότητα μόλις έλαβε ένα σήμα 10 δευτερολέπτων από απόσταση 13 δισεκατομμυρίων ετών φωτός

19:48ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Βίντεο δείχνει την 16χρονη Λόρα που αγνοείται από το Ρίο - Έφτασε στην Αθήνα με ταξί

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ