Να μ’ αγαπάς: Πέφτει αυλαία για την επιτυχημένη σειρά – Αποκαλύψεις και πυροβολισμοί

«Χτυπά» 25άρια καθημερινά, ωστόσο ετοιμάζεται να κάνει ένα διάλειμμα για τη χριστουγεννιάτικη περίοδο.

Η σειρά «Να μ’ αγαπάς» αποχαιρετά το κοινό του ALPHA για το 2025, με δύο τελευταία επεισόδια τη Δευτέρα και την Τρίτη στις 20.00.

Ο Άγγελος αποκαλύπτει ποιος πραγματικά είναι στους εμβρόντητους Καλλιγά, το παρελθόν έρχεται στο φως και στα μάτια του σαστισμένου Ορφέα. Η Άννα αναζητά ένα χέρι βοήθειας μέσα στο αρχοντικό αλλά μάταια. Η Σοφία δοκιμάζει το πικρό ποτήρι που της προσφέρει ο Άγγελος. Ο Χάρης εκμεταλλεύεται την ανησυχία της Κατερίνας προκειμένου να φτάσει εκεί που καιρό προσπαθεί.

Η Φωτεινή αρχίζει να ανησυχεί με την απουσία του Λευτέρη, όμως η κυρα-Λένη την καθησυχάζει. Η Ζωή οδηγείται σε μια οδυνηρή μα αναγκαία αναμέτρηση με τη Νικαίτη. Ο Άγγελος έχει μία ακόμα έκπληξη για Θεόφιλο και Ορφέα δείχνοντας τους πως από δω κι εμπρός ο πόλεμος θα είναι αμείλικτος. Ο Ευριπίδης θα σταθεί ασπίδα για την Ζωή στη νέα προσπάθεια του Θεόφιλου εναντίον της. Ένα λάθος του Άγγελου ταράζει τη Φωτεινή.

Η Νικαίτη επιστρέφει στο σπίτι και η Φωτεινή πυροβολεί τον Ορφέα… Η Νικαίτη δέχεται μια αναπάντεχη επίσκεψη από τον Θεόφιλο που της ζητά να γυρίσει στο σπίτι. Η Ζωή δεν εγκρίνει την απόφαση της μητέρας της, αλλά δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Απελπισμένα η Άννα αναζητά μια βοήθεια από τους υπηρέτες, αλλά δε τη βρίσκει. Η Σοφία υποδέχεται την Νικαίτη εχθρικά και απειλεί τον Θεόφιλο.

Οι ερωτικές περιπτύξεις του Χάρη και της Κατερίνας δεν εξελίσσονται σύμφωνα με το σχέδιο. Ο Άγγελος μάταια προσπαθεί να κρύψει την αλήθεια από τη Φωτεινή. Όταν εκείνη βλέπει την κατάσταση του Λευτέρη εξαγριώνεται. Συναντά τον Ορφέα και τον πυροβολεί.

